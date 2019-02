CJ BN pregătește un Complex Sportiv Polivalent!

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, a anunţat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că studiul de fezabilitate pentru construirea unui Complex Sportiv Polivalent, în cartierul bistrițean Unirea, a fost finalizat. Investiţia este estimată la aproximativ 10 milioane euro.

Radu Moldovan, președintele CJ Bistrița-Năsăud, a precizat că administraţia judeţeană a avut încercări repetate în ultimii 6 ani să preia Sala Polivalentă din centrul oraşului, dar în lipsa unor acte de proprietate, a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, s-a renunţat la acest demers.

„De şase ani ne-am chinuit şi am renunţat şi a trebuit să găsim o soluţie. Ţinând cont că e în oraş şi nu avem unde să amenajăm parcări, am luat această decizie, am avut o discuţie cu managementul Primăriei Bistriţa, în decembrie am primit aproximativ 30.000 mp și am bugetat studiul de fezabilitate. L-am denumit (n. r. – proiectul) Complex Sportiv Polivalent, aşa este în Hotărârea de Guvern a Companiei Naţionale de Investiţii prin care sunt finanţate astfel de investiţii. Ne dorim să avem o sală polivalentă care să îndeplinească toate cerinţele„, a explicat Radu Moldovan.

Conform președintelui CJ Bistrița-Năsăud, noua Sală Polivalentă va avea 2.675 de locuri şi a fost gândită să îndeplinească mai multe funcţiuni și să fie dotată cu facilităţi de ultimă generaţie. În acest sens au fost consultaţi specialiştii de la Federaţia Română de Handbal, Federaţia Română de Volei, Federaţia Română de Baschet şi Federaţia Română de Tenis de Câmp.

„Vrem să avem toate aceste lucruri omologate, ne-am uitat la toate condiţionalităţile federaţiilor internaţionale care gestionează aceste sporturi. (…) A fost gândită şi o zonă cu un teren de dimensiuni oficiale unde să se poată pregăti echipele, separată de sala mare. De asemenea, va exista un perete mobil, astfel ca terenul de pregătire să poată fi folosit pentru organizarea de concerte. Pe suprafaţa terenului, care va fi protejat special, se pot pune scaune şi vom avea 5.000 locuri pentru concerte şi alte activităţi care necesită o scenă. Cele două terenuri pot fi unite pentru alte tipuri de activităţi. (…) De asemenea, va fi amenajat un hotel cu 27 camere pentru sportivi. Se vor putea organiza conferințe, prezentări, expoziții. Sala va avea și loje VIP, este o condiționalitate pentru organizarea de competiții, iar pentru persoanele cu dizabilități va fi montat și un lift„, a spus Radu Moldovan.

Totodată, preşedintele CJ Bistrița-Năsăud a precizat că a achiesat la ideea municipalității de a găsi soluţii pentru construirea unui stadion modern, ţinând cont de vechimea stadionului „Jean Pădureanu”, dar şi a posibilităţilor reduse de dezvoltare din zonă.

„Ne-am uitat pe standardele UEFA, avem nevoie de un teren de peste 8000 locuri. Noi ne-am gândit la un stadion de 10.000 locuri, cu tribunele lângă teren. Pentru a nu neglija alte tipuri de sport, am discutat cu domnul Jiga care mi-a spus că FRF are o anumită sumă de la UEFA pentru construcţia unor terenuri sintetice la dimensiuni oficiale. Ei pun doar suprafaţa profesională. Voi propune Consiliului Judeţean să facem utilităţile, să viabilizăm terenul, să facem suportul, vestiare şi o tribună de 500 de locuri. Vom aveam un teren sintetic la dimensiuni oficiale de 106/68 m care poate fi împărţit în trei terenuri de minifotbal, cu nocturnă, vestiare. De asemenea, aici vom face o pistă de atletism, la standarde europene, care să poată fi omologată. Ştim că atletismul nu atrage foarte mult public la stadion, 500-700 de locuri în tribună cred că vor fi suficiente, dar vrem să dăm o șansă iubitorilor de sport să îl și practice„, a mai spus Radu Moldovan.

Acesta a ţinut să sublinieze că studiul de fezabilitate este finalizat, documentele sunt depuse de anul trecut la CNI.

„Sper ca domnul ministru Suciu să aprobe lista sinteză a CNI-ului și Complexul Sportiv. Noi avem acordul CNI de anul trecut și am depus toate documentele. Dacă vom avea aprobarea, sper ca CNI să dea drumul cât mai repede la licitație„, a spus Radu Moldovan.

Președintele CJ Bistrița-Năsăud și-a exprimat speranța că acest complex, inclusiv stadionul, vor fi inaugurate în cel mult 3 ani.

„Sunt optimist că în 2-3 ani putem să inaugurăm acest complex, inclusiv stadionul, pentru că sunt companii care construiesc un stadion într-un an de zile. Ce ţine de mine, de Consiliul Judeţean şi de colegii mei, va fi făcut în termen foarte scurt„, a subliniat Radu Moldovan.