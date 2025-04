Episcopia Oradiei a anunţat, miercuri, caterisirea fostului preot Ciprian Mega în urma finalizării procedurilor canonico-disciplinare, hotărârea Consistoriului Eparhial fiind ratificată de episcopul Sofronie. El este acuzat că a fost „plantat” în Biserica Ortodoxă Română de ruși și „slujește altor interese decât cele ale Bisericii şi ale Ţării în care îşi duce traiul”.

Declarația fostului preot Ciprian Mega scoate la iveală o realitate tristă din culisele Bisericii Ortodoxe Române, unde, în locul unui dialog deschis și a respectării procedurilor canonice, par să primeze vendetele personale și abuzurile de autoritate.

Argumentele sale, expuse coerent și cu o notă amară de realism, chestionează legitimitatea actului de caterisire și integritatea celor care îl judecă.

Mega nu doar că respinge acuzațiile, ci demontează, punct cu punct, întreaga construcție a unui dosar pe care îl numește „calomnios de la un capăt la altul”, subliniind absurditatea unei decizii venite din partea unui episcop care nu avea nicio autoritate directă asupra sa.

Mai mult, contrastul dintre activitatea concretă a lui Mega, care susține că a ridicat o biserică în Oradea și lipsa de realizări a celor care îl judecă, conturează o imagine în care justiția bisericească pare că servește interese obscure, nu pe cele ale credincioșilor sau ale moralei creștine.

Ce spune preotul și regizorul Ciprian Mega în legătură cu ceea ce s-a întâmplat?

„Nu recunosc această caterisire din următoarele motive:

•⁠ ⁠Episcopul Oradiei neavând Cartea mea Canonică avea obligația să sesizeze Eparhia care deține acest document, nicidecum să judece un cleric ce nu se află sub omoforul lui;

•⁠ ⁠⁠dosarul de consistoriu, deși este, procedural, ilegitim, conține, în plus, acuzații false, calomnii de la un capăt la altul. Singurele acuzații, bazate și pe minime informații reale, dacă sunt analizate de o minte serioasă, mă onorează.

•⁠ ⁠⁠convocarea judecății și întregul proces constituie elementele unui abuz în serviciu comis de acest episcop;

•⁠ ⁠⁠din tot dosarul nu reiese ca eu, “acuzatul propus spre caterisire”, am construit o biserică în Oradea, ceea ce nu pot spune, despre ei înșiși, nici membrii Consistoriului, nici consilierii episcopului, nici măcar episcopul însuși, acesta din urmă dărâmând tot ce găsește în jurul lui, fiind incapabil de a construi ceva.” a declarat preotul Ciprian Mega pentru Gazeta de Cluj