Candidatul Alianței pentru Bistrița-Năsăud la fotoliul de primar al Bistriței, Cristian Niculae, a pregătit un proiect prin care propune reabilitarea totală a șoselei de centură a orașului și amenajarea a patru benzi de circulație pe această arteră importantă de circulație din Bistrița. Actualul viceprimar Cristian Niculae mizează pe obținerea unor fonduri europene pentru a realiza această investiție și precizează că are speranțe și cu privire la realizarea unei noi variante de ocolire a orașului.

”Un proiect important al meu vizează obținerea unor fonduri europene pentru realizarea a patru benzi de circulație pe fosta șosea de centură a orașului, pe traseul Calea Clujului – Drumul Cetății – strada Simion Mândrescu și continuarea pe strada Lucian Blaga. Spun fosta centură și nu centura orașului pentru că acest drum nu este o centură. Cele mai mari blocaje le avem în partea de sus a orașului și blocajele vin de la intersecția centurii cu Lucian Blaga și Lucian Blaga cu Calea Moldovei și cu traficul care vine din Unirea și Moldova. Noi acolo avem spațiu suficient pentru a crea patru benzi de circulație. Astfel, pe cea mai aglomerată șosea care duce în zona industrială a orașului se va circula mult mai simplu și fluent având patru benzi. Este un proiect care este realizabil pe fonduri europene, m-am interesat la Direcția de Integrare Europeană înainte de a elabora programul meu de candidat. (…) Asta nu înseamnă că această arteră va rămâne centura orașului. Va fi o șosea modernizată, cu patru benzi, pentru ca traficul să fie fluent și să ne putem mișca în zona industrială. Așa cum am spus de nenumărate ori, Bistrița are nevoie ca de aer de o șosea ocolitoare a orașului”, a declarat Cristian Niculae în emisiunea ”Administrația la zid” de la Radio Someș.

Întrebat ce noutăți are cu privire la posibilitatea ca în Bistrița să fie construită o altă variantă ocolitoare, viceprimarul Cristian Niculae a precizat că o astfel de investiție nu poate fi realizată cu bani din bugetul local, asta pentru că traseul agreat va trece pe raza a 5 unități adminsitrativ -teritoriale. Din acest motiv, autoritățile poartă discuții la nivelul Ministerului Transporturilor și al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

”În urma discuțiilor pe care le-am avut cu reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (…) am înțeles că varianta propusă inițial nu este fezabilă și nu s-a putut realiza și nici nu se va putea realiza. A fost contestată, s-a pierdut finanțarea și cu siguranță ar fi din nou contestată dacă am alege-o. Eu nu am fost niciodată de acord și nu am fost fanul unei centuri care să străpungă inima orașului, când avem și alte variante. Trebuie creat un drum de viteză, cu patru benzi, care să afecteze extrem de puține proprietăți private, să nu îi încurce pe oameni, să nu treacî prin cartiere. (…) În opinia mea, o variantă ocolitoare a Bistriței trebuie realizată în cel mai scurt timp, pe traseul DN 17 – Sărățel – Monariu – Budacu de Jos – Jelna – Ghinda – Livezile – DN 17. O variantă de aproximativ 30 de km. (…) Când am plecat noi de la guvernare, vara trecută, era încărcată pe SICAP ahiziția studiului de fezabilitate pentru această variantă. Din câte am înțeles eu proiectul merge înainte. Nu s-a oprit chiar dacă nu mai suntem noi la guvernare. Eu o să pun presiune permanentă pe Guvern, oricare ar fi el, pentru realizarea acestei variante ocolitoare a municipiului Bistrița”, a mai spus viceprimarul Cristian Niculae.