Patru bărbați și o femeie au fost condamnați recent de Tribunalul Bistrița-Năsăud, pentru constituire de grup infracțional organizat și trafic de droguri de risc, parte dintre ei la închisoare cu executare, ceilalți cu suspendare.

Procurorii DIICOT au pus mâna pe cei cinci traficanți de droguri – Muntean Mihai, Moldovan Cristian, Koczi Sonia, Boldijar Dan și Burduhos Gheorghe – în vara anului 2023. Primii au picat Muntean și Moldovan, apoi Koczi și Boldijar, ultimul fiind Burduhos, cel care furniza drogurile din Spania.

Câteva luni mai târziu, mai precis în noiembrie 2023, cei cinci au fost trimiși în judecată, la Tribunalul Bistrița-Năsăud, iar după circa un an de procese, instanța a pronunțat prima sentință. Astfel, Muntean Mihai a fost condamnat la 5 ani şi 10 luni închisoare, Gheorghe Burduhos a primit 4 ani și 8 luni, Koczi Sonia 5 ani și 11 luni de închisoare, Moldovan Cristian – 3 ani cu suspendare, iar Dan Boldijar – 2 ani și 4 luni de închisoare cu suspendare.

Sentința nu a fost definitivă și a fost atacată la Curtea de Apel Cluj, atât de DIICOT, cât și de cei trei inculpați condamnați la închisoare cu executare, respectiv Muntean, Koczi și Burduhos.

Drogurile veneau direct din Spania

Dar să vedem cum au acționat cei cinci. Astfel, potrivit procurorilor, Burduhos era cel care expedia din Spania drogurile, pe colete fiind menționat cel mai adesea numele Soniei Koczi – concubina lui Muntean Mihai. După ce intrau în posesia drogurilor, Muntean și iubita lui le vindeau consumatorilor din județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Mureș.

“Încă de la primul colet expediat în care a disimulat droguri, cu ocazia expedierii acestuia, care urma să fie de probă, s-a stabilit că inculpații Burduhos Gheorghe Simion s-a angajat că va trimite și alte colete cu droguri inculpatului Muntean Mihai Alexandru, care va fi ajutat la primirea coletelor de concubina sa, care va contribui și la transportul drogurilor dar și la distribuirea acestora, inculpatul Muntean Mihai Alexandru comunicând numele inculpatei pentru a fi trecut pe colet, precum și numărul său de contract, pentru a fi anunțat la sosirea coletului.

Fiecare dintre cei 3 inculpați și-a asumat rolul în cadrul grupului infracțional încă din luna octombrie 2022. Scopul grupului era de a introduce în țară de a transporta drogurile la domiciliul inculpaților Muntean Mihai Alexandru și Koczi Sonia Andreea după care urma valorificarea drogurilor pentru început în oraş Cluj-Napoca, iar apoi și în mun. Bistrița și Mureş prin vânzarea unor cantități de cannabis.

Inculpatul Muntean Mihai Alexandru avea rolul de a lansa comenzi numitului Burduhos Gheorghe Simion și de a prelua coletele expediate de acesta din Spania și apoi de a le vinde direct sau prin intermediul altor persoane unor consumatori din județele Cluj, Mureș și Bistrița-Năsăud. Inculpatul Burduhos Gheorghe Simion avea rolul de a procura cantități de cannabis, în funcție de comenzile lansate de inculpatul Muntean Mihai Alexandru și de calitatea «mărfii» agreate de «clientelă», precum și să o expedieze conform înțelegerii cu inculpatul Muntean Mihai Alexandru la momentele și la locurile stabilite, consemnând datele de contact furnizate de inculpatul Muntean Mihai Alexandru.

Numita Koczi Sonia Andreea avea rolul de a-l ajuta pe inculpatul Muntean Mihai Alexandru la preluarea coletelor expediate de Burduhos Gheorghe Simion, de a efectua plăți furnizorului de cannabis, inculpatului Burduhos Gheorghe Simion și în lipsa liderului Muntean Mihai Alexandru de a vinde cantități de cannabis unor consumatori”, arată anchetatorii în rechizitoriu.

Procurorii spun că, în mai 2023, la grupare a aderat și Cristian Moldovan, vărul Soniei Koczi, care transporta coletele primite de Muntean de la firmele de transport prin care erau expediate de Burduhos, dar le și ducea în locațiile indicate de acesta.

“Mă ocup cu așa ceva de mult tare”

Unul dintre colete a fost primit în octombrie 2022, când Muntean s-a arătat nemulțumit de calitatea mărfii și i-a solicitat lui Burduhos să îi trimită ceva de calitate, mai ales că la Cluj, unde oamenii au bani, clienții sunt pretențioși.

“În perioada 05.10.2022 – 18.10.2022 inculpatul Burduhos Gheorghe Simion, la solicitarea inculpatului Muntean Mihai-Alexandru, a pregătit expedierea din Spania către România (Cluj) a unui colet în care era disimulată o anumită cantitate din drogul cannabis de aproximativ 300 grame (având în vedere prețul stabilit ulterior de 800 euro). Astfel inculpatul Muntean Mihai-Alexandru, care la acel moment locuia în oraș Cluj-Napoca, i-a comunicat inculpatului Burduhos Gheorghe Simion datele care să le treacă pe pachetul cu droguri, ce urmează a fi expediat, (…), fiind prenumele concubinei sale, inculpata Koczi Sonia Andreea și numărul său de telefon. Având aceste date, în data de 15.10.2022 inculpatul Burduhos Gheorghe Simion a expediat prin intermediul unui autocar, al unei societăți de transport internațional, coletul în care erau disimulate droguri(cannabis) și i-a transmis inculpatului Muntean Mihai-Alexandru faptul că pachetul va ajunge în România în data de 18.10.2022, la Stația OMV-ul de la (…), solicitându-i să îl anunțe după ce l-a preluat. (…).

În data de 18.10.2022 inculpatul Muntean Mihai-Alexandru a ridicat personal coletul și a confirmat primirea coletului. În următoarele zile, perioada 18.10.2022 – 20.10.2022 cei doi au discutat de calitatea de cannabis expediată, inculpatul Muntean Mihai fiind nemulțumit de calitatea acestuia deoarece nu poate să îl comercializeze pe raza judeţului Cluj, transmițându-i inculpatului Burduhos Gheorghe următoarele : «Salut. Nu aș vrea să începem cu stângul. Dar nu am ce face cu asta… Am trimis la ai mei și nu le place deloc. / Aici la Cj îs mai figuranți dar au bani / Și preferă să plătească calitatea».

Totodată inculpatul Muntean Mihai-Alexandru i-a explicat inculpatului Burduhos Gheorghe faptul că el se ocupă cu comercializarea drogurilor de mai mult timp, având experiență în această activitate, este serios în efectuarea plăților pentru drogurile primite și i-a solicitat inculpatului Burduhos Gheorghe să îi trimită droguri de calitate pentru a putea face profit: «Mă ocup cu așa ceva de mult tare. Nu îs țepar, mereu îmi fac plățile. Am reușit să fac ce alți poate visează să facă. Dacă trimiți ceva bun pot face minuni». Contravaloarea cantităţii de droguri (cannabis) expediată de numitul Burduhos din Spania și preluată de inculpatul Muntean Mihai-Alexandru în România a fost stabilită la 800 euro, iar cei doi au convenit ca plata să se facă prin transfer bancar direct în contul inculpatului Burduhos Gheorghe Simion, care i-a trimis prin mesaj datele contului său (…)”, au arătat procurorii DIICOT în rechizitoriu.

„Jamon” la aproape 3.000 de euro per kil

În decembrie 2022, Burduhos i-a expediat lui Muntean, tot pe numele concubinei acestuia, un alt colet în care se afla 200 de grame de cannabis, sub forma de ciocolată/hașiș, anterior trimițându-i o fotografie, pentru a aprecia calitatea, precum și dacă există solicitări pentru asemenea marfă în rândul consumatorilor.

“Inculpatul Muntean Mihai-Alexandru i-a transmis inculpatului Burduhos Gheorghe Simion, anterior expedierii pachetului, cât este prețul acestui tip de drog pe teritoriul României, respectiv cât ar putea el să plătească (2.500 euro/kg). (…). În discuțiile purtate inculpații foloseau un limbaj codat, respectiv cuvântul «jamon» referindu-se la tipul de drog ciocolată/hașiș (produs din cannabis)”, precizează anchetatorii.

Pentru că a fost mulțumit de calitatea “jamonului”, adică a hașișului, Muntean fiind dispus să plătească între 2.500 și 2.800 de euro pe kilogram, el i-a comandat lui Burduhos, în ianuarie 2023, 1 kg din acest drog.

“În data de 17.01.2023 inculpatul Muntean Mihai-Alexandru a ridicat personal coletul și a confirmat primirea acestuia. În perioada 17.01.2023 – 02.02.2023, cei doi inculpați au discutat despre plata drogurilor, inculpatul Burduhos Gheorghe Simion i-a transmis inculpatului Muntean Mihai-Alexandru că banii să îi de-a unei alte persoane, respectiv fratelui său, (…) și că trebuie să îi trimită urgent bani pentru drogurile trimise, pentru că și el la rândul său trebuie să îi dea furnizorului său din Spania, folosind expresia «că vin ăștia peste mine».

Inculpatul Muntean Mihai-Alexandru i-a răspuns că era ajutat de o altă persoană de sex masculin care vinde droguri din cele primite de la el și că o să îi fie mai greu să comercializeze într-o perioadă așa scurtă cantitatea de droguri pentru a-i face plata contravalorii cantităţii de droguri primită, deoarece «omul» a fost arestat pentru o faptă mai veche.

La data de 26.01.2023, inculpatul Muntean Mihai-Alexandru i-a comunicat inculpatului Burduhos Gheorghe Simion că are 2.000 de euro, la care acesta i-a spus că îl va trimite pe fratele său să-i ia de la el. La data de 27.01.2023, inculpatul Muntean Mihai-Alexandru i-a comunicat inculpatului Burduhos Gheorghe faptul că este la (…) concubina sa inculpata Koczi Sonia și că îl așteaptă pe fratele său la un magazin din localitate. La scurt timp inculpatul Muntean Mihai-Alexandru i-a comunicat inculpatului Burduhos Gheorghe că i-a dat suma de 7.500 lei, iar acesta i-a comunicat că mai rămâne de dat 4.000”, au mai arătat procurorii.

Probleme cu calitatea

La începutul lunii februarie, Burduhos a mai pregătit un colet în care a ascuns 1 kg de cannabis, pentru care Muntean urma să îi achite 2.800 de euro, colet transmis tot pe numele Soniei Koczi, care de altfel l-a și ridicat de la firma de transport prin care a fost trimis.

“În continuare, în perioada 08.02.2023 – 24.02.2023, cei doi au discutat despre plata drogurilor, inculpatul Muntean Mihai-Alexandru efectuând din contul concubinei sale Koczi Sonia Andreea în contul inculpatului Burduhos Gheorghe două plăți în valoare de 4.700 lei şi 9.800 lei, vorbind și de o sumă de bani rămasă în continuare datorie după cele două plăți efectuate. Având în vedere sumele plătite, rezultă că au fost expediate droguri de cel puțin un kilogram.

Totodată, inculpatul Muntean Mihai-Alexandru i-a transmis coinculpatului Burduhos Gheorghe că mai are cantitatea de 400 gr din drogul cannabis de comercializat, dar s-ar putea să aibă un client care să vrea cantitatea de 1 kg, la o singură tranzacţie, iar în acest sens i-a transmis inculpatului Burduhos Gheorghe să fie pregătit pentru a expedia această cantitate în cazul în care este nevoie: «Eu mai am vreo 400. Dar dacă îmi cade să dau 1 întreg, nu am. Aia am vrut sa vb. Să pregătești unu sa îi pui». În acest sens inculpatul i-a trimis și o fotografie cu cantitatea de cannabis și i-a solicitat lui Burduhos să îi trimită cannabis de culoare verde, deoarece este o calitate mai bună «bestială»”, au precizat procurorii în rechizitoriu.

La finele lunii februarie 2023, Muntean a comandat lui Burduhos încă un kg de cannabis, contra sumei de 2.500 de euro. De data aceasta, coletul a fost trimis pe numele fratelui lui Muntean, însă a fost ridicat de Sonia Koczi.

“În continuare, în perioada 28.02.2023 – 24.02.2023, cei doi inculpați au discutat despre plata drogurilor, inculpatul Muntean Mihai-Alexandru efectuând din contul concubinei sale Koczi Sonia în contul numitei (…) (pus la dispoziţie de inculpatul Burduhos Gheorghe), la data de 2.03.2023, o plată de 3.000 lei, referindu-se la o parte din contravaloare unui pachet cu droguri mai vechi și că mai rămân 900 datorie.

Totodată reiese faptul că, inculpatul Muntean Mihai-Alexandru întâmpină probleme în comercializarea cantităţii de droguri cannabis, primită în pachetul din data de 28.02.2023, întrucât clienţilor nu le place calitatea”, se mai arată în rechizitoriu.

Spre finele lunii martie, Muntean a mai comandat din nou un kg de cannabis, iar în luna mai o altă “porție”, acesta din urmă fiind trimisă în Târgu Mureș.

La începutul lunii iunie, deși nu primise toți banii datorați de Muntean pentru drogurile trimise, Burduhos a mai pregătit un nou colet cu 1 kg de cannabis, marfă care a ajuns în România pe data de 10 iunie, ziua în care Muntean a căzut în plasa procurorilor DIICOT, împreună cu Moldovan Cristian.

Până să pună procurorii mâna pe Muntean, acesta, în timp ce aștepta autocarul ca să își preia ultimul colet trimis de Burduhos, a constatat că nu mai are cantitate suficientă de cristal. Drept urmare a luat legătura cu un cunoscut care i l-a recomandat pe Dan Boldijar, care i-a transmis rapid marfa printr-o femeie. Pentru aceste substanțe interzise, Muntean a plătit 200 de lei, după care a prizat o parte din ele.

Curtea de Apel a menținut pedepsele

După ce tribunalul a împărți pedepsele după faptele comise, atât Muntean, Burduhos și Koczi, dar și procurorii DIICOT au atacat cu apel sentința. Cei trei inculpați au vrut reducerea pedepselor, în timp ce procurorii au vrut pedepse mai mari, inclusiv pentru Moldovan și Boldijar.

“Curtea admite faptul că, incontestabil, infracţiunile de trafic naţional şi internaţional de droguri de risc, precum şi cele de comercializare a substanţelor interzise de genul celor cercetate în cauză sunt infracţiuni deosebit de grave, pericolul social al faptelor fiind determinat, nu în mod necesar de limitele de pedeapsă prevăzute de lege (maximul prevăzut de legea în vigoare la data săvârşirii actelor materiale fiind de 10 ani închisoare, pentru infracţiunea prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, respectiv 15 ani închisoare pentru infracţiunea de trafic internaţional, prev. de art. 3 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 şi urmare a ultimei modificări legislative prin art. II din Legea nr. 45 din 1 martie 2023, pub. în M.Of. nr. 178 din 02 martie 2023), cantitatea de cannabis comercializată (respectiv 300 grame în octombrie 2022, 200 grame în decembrie 2022, urmate de câte 1 kg în 05.01.2023, 17.01.2023, 05.02.2023, 28.02.2023, 28.03.2023, 20.05.2023 şi 10.06.2023), preţul convenit (variind între 2500 euro şi 2800 euro/kg în funcţie de calitatea drogului), modalitatea în care faptele au fost descoperite (prin intervenţia organelor de poliţie), cât mai ales de modalitatea concretă de acţiune (folosirea unui limbaj codificat, disimularea drogurilor în coletele expediate, virarea sumelor de bani în contul unor persoane de încredere din anturajul inculpaţilor […]) şi, nu în ultimul rând, de valoarea socială protejată (sănătatea publică).

În acest sens, reţinem că efectele nocive ale substanţelor comercializate de inculpaţi sunt direct proporționale cu cantitatea însemnată de droguri livrată/deţinută la domiciliu în vederea comercializării, iar faptul că activitatea infracţională a fost devoalată se datorează eforturilor organelor de urmărire penală de descoperire a faptelor (ca urmare a operaţiunii flagrante din 10.06.2023) inculpaţii dezvoltându-şi în timp o reţea de cumpărători, chiar dacă, o parte din droguri erau folosite şi pentru consumul propriu sau pentru serviciile de transport prestate de Moldovan Cristian.

Pe de altă parte, Curtea reţine faptul că drogurile comercializate provin din Spania, unde a locuit inculpatul Burduhos Gheorghe, persoană care împreună cu coinculpații Muntean şi Koczi au construit un mod de operare relativ simplist dar prin care au reuşit să introducă în ţară, în mod regulat (de două ori sau o dată pe lună, în funcţie de cererea pieţei de consum) cantităţi însemnate de droguri, nefiind vorba despre simple acte de intermediere sau de procurare a drogurilor pentru consum propriu”, a arătat Curtea de Apel Cluj, înainte de a analiza situația fiecărui inculpat în parte.

La final însă, judecătorii clujeni au ajuns la concluzia că tribunalul bistrițean a aplicat pedepsele corespunzătoare, în funcție de gravitatea faptelor comise de fiecare dintre inculpați, astfel că a menținut sentința pronunțată pe fond.