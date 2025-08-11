În contextul majorării TVA, de la 19% la 21%, care a intrat în vigoare cu 1 august, municipalitatea este nevoită să actualizeze valoarea unor obiective de investiții care urmează să fie realizate la Bistrița cu bani europeni prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 și cofinanțare de la bugetul local.

Cinci astfel de obiective de investiții sunt în atenția consilierilor locali, în ședința de miercuri 13 august, cu propunere de actualizare va costurilor.

Construire și dotare creșă, str. Andrei Mureșanu nr. 44A – de la 6.251.623,66 lei la 7.555.147,08 lei;

Reabilitare și modernizare Grădinița Căsuța cu Povești nr. 11 și Creșa nr. 2, str. Zimbrului nr. 9 – de la 20.317.749,71 la 23.814.683,89 lei;

Reabilitare și modernizare Grădinița cu program prelungit Trenulețul Veseliei, str. Rodnei nr. 3 – de la 15.992.354,41 lei la 16.210.098,73 lei;

Coridor de mobilitate durabilă aferent râului Bistrița – de la 204.410.090 lei la 207.795.658,21 lei (etapa 1), de la 155.583.450,89 lei la 158.283.360,36 lei (etapa 2);

Coridor ecologic Valea Căstăilor – de la 17.399.914,82 lei la 17.441.791,47 lei.