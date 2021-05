Nu doar parlamentarii își cer în instanță pensia specială, ci și alte categorii de bugetari. Este și cazul lui Teodor Chiciudean, fostul director executiv adjunct al Casei Județene de Pensii. Acesta s-a gândit să își completeze pensia normală cu una specială, bazată pe anii în care a lucrat la Curtea de Conturi. Instanța însă a decis că nu are acest drept.

Teodor Chiciudean, directorul executiv adjunct al Casei Județene de Pensii Bistrița-Năsăud ani buni, a ieșit la pensie în 2020. Acesta s-a gândit să își completeze pensia normală cu una specială.

Fostul director de la pensii a lucrat mai bine de 6 ani și la Curtea de Conturi și credea că acea perioadă o să-l ajute să își completeze pensia cu încă 80% din veniturile încasate pe vremea când ocupa funcția de controlor financiar la Curtea de Conturi.

La mijlocul anului trecut, acesta a cerut o adeverință de la Curtea de Conturi, pentru a putea cere pensie specială. Surpriză însă! Instituția a refuzat să îi elibereze adeverința în cauză, susținând că nu are dreptul la pensie specială. Încearcă să „negocieze” cu instituția și face o plângere prealabilă la răspunsul primit de la Curtea de Conturi, care îi spune că își menține decizia.

Teodor Chiciudean nu se lasă și în toamna anului trecut se adresează Tribunalului Bistrița-Năsăud, cerându-le judecătorilor să oblige Curtea de Conturi să îi elibereze adeverința necesară.

„Reclamantul arată că a îndeplinit condițiile legale pentru a ieși la pensie pentru limita de vârstă, ocazie cu care a solicitat pârâtei să îi elibereze adeverința tip pentru obținerea pensiei de serviciu, întrucât în perioada 3.04.1995 -5.06.2001 a ocupat funcția de controlor financiar în cadrul Curții de Conturi Bistrița. La data de 22 mai 2020, pârâta i-a comunicat o adresă prin care refuză eliberarea adeverinței solicitate, motivat de faptul că nu îndeplinește funcția de auditor public extern cu o vechime de cel puțin 4 ani în cadrul Curții de Conturi și nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art 51 alin 3 din legea 94/1992”, se arată în motivarea sentinței Tribunalului Bistrița-Năsăud.

Dacă se pensiona de la Curtea de Conturi, Chiciudean primea pensie specială

Deși Teodor Chiciudean are o vechime de 4 ani la Curtea de Conturi, unde a ocupat funcția de auditor public extern, acesta nu s-a pensionat din instituție. Asta înseamnă că pentru a beneficia de pensia specială fără a se pensiona de la Curtea de Conturi, Chiciudean trebuia să lucreze acolo nu mai puțin de 14 ani.

Condiția nu era îndeplinită de Chiciudean, care a lucrat la Curtea de Conturi până în 2001, timp de 6 ani și două luni.

„Consideră că în mod nejustificat pârâta refuză să îi elibereze adeverința solicitată pentru obținerea pensiei de serviciu, întrucât conform prev. art. 51 din legea 94/1992, de pensia de serviciu beneficiază și persoanele care au îndeplinit funcția de auditor public extern, la îndeplinirea condițiilor standard de pensionare prevăzute de legislația în vigoare privind sistemul public de pensii, din care la Curtea de Conturi, minim 4 ani, caz în care cuantumul pensiei prevăzut la alin 2 va fi micșorat cu 1% pentru fiecare an care lipsește din vechimea de 14 ani. Nicăieri în lege nu se prevede că trebuie să fi salariatul Curții de Conturi, în momentul îndeplinirii condițiilor standard de pensionare ca să poți beneficia de prevederile art 51 alin 3 din lege”, încerca să își justifice cererea fostul șef de la Casa de Pensii.

Dacă Curtea de Conturi îi elibera adeverința în cauză, Chiciudean primea, în plus la pensia normală, și una de serviciu în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de media veniturilor brute realizate, cu caracter permanent, corespunzătoare ultimelor 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare.

Judecătorii au dat dreptate Curții de Conturi, susținând că vechimea de 6 ani a lui Teodor Chiciudean nu era suficientă dacă nu s-a pensionat din instituția în cauză:

„Condiția realizării unei vechimi de 6 ani, 2 luni și 2 zile (minim 4 ani în specialitatea prevăzută de art 51 alin 3) în specialitatea de auditor public extern (controlor financiar) nu îi conferă reclamantului dreptul să pretindă acest tip de pensie atâta timp cât, la data îndeplinirii condiției de vârstă acesta nu era în funcția de auditor public extern în cadrul Curții de Conturi. Pentru aceste motive, având în vedere procedura de acordare a pensiei de serviciu reglementată de normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform prevederilor Legii nr. 94/199, republicată privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, tribunalul conchide că reclamantul nu întrunește condițiile necesare obținerii pensiei de servciu (nu îndeplinește condiția minimă de vechime în specialitatea de auditor public extern pentru o perioadă de 14 zile în cadrul Curții de Conturi, astfel cum prevede aliniatul (2) al art 51 la care textul face referire, astfel că nu subzistă obligația Curții de Conturi de a elibera adeverință-tip, necesară în vedere stabilirii pensiei de serviciu, persoanelor care nu îndeplinesc cerințele prevăzute de lege pentru a beneficia de pensia de serviciu, în calitate de fost auditor public extern, în temeiul textelor de lege mai sus arătate va respinge ca neîntemeiată acțiunea formulată de reclamant”, se mai arată în motivarea sentinței.

Tribunalul Bistrița-Năsăud a venit cu o sentință în acest dosar în luna decembrie a anului 2020, la nici 4 luni de la înregistrarea dosarului. Deocamdată, Teodor Chiciudean nu a atacat sentința dată de judecători.

Are o casă și un apartament în Cluj

Unul dintre cei mai discreți bugetari, Teodor Chiciudean a ieșit din sistem, prin pensionare, anul trecut. Acesta a reușit să ridice o casă, în Bistrița, de 200 de metri pătrați. Se întâmpla însă înainte de Revoluție, în anul 1986.

Potrivit ultimei sale declarații de avere din 2020, Teodor Chiciudean mai deține două terenuri în Bistrița, niciunul în intravilan, dar și un mic apartament în Cluj-Napoca. Acesta a fost achiziționat în 2005 și are doar 24 de metri pătrați.

Fostul șef de la Pensii nu are datorii, în schimb are depozite bancare la două bănci. Acesta are 73.000 de lei la BCR, într-un cont deschis în 2008 și încă 9.000 de lei la Banca Transilvania, în alt cont deschis în același an.

În 2020, Teodor Chiciudean declara că încasa de la Casa Județeană de Pensii Bistrița-Năsăud 6.400 de lei. Ce este curios este faptul că cu un an în urmă, Chiciudean declara venituri lunare de 5.400 de lei. Un calcul simplu ne arată faptul că i-a crescut salariul cu 1.000 de lei într-un singur an.

Teodor Chiciudean nu este singurul care și-a cerut pensia specială în instanță. Mai mulți parlamentari bistrițeni, din mai multe legislaturi și din formațiuni politice diferite au deschis de curând o acțiune comună, prin care își cer înapoi pensia specială, abrogată în primăvara acestui an.

