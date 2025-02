Curtea de Apel Cluj urmează să ia o decizie, în data de 19.02.2025, în legătură cu inculpata Lovas Fortiş Georgiana, condamnată de Judecătoria Şimleu Silvaniei la pedeapsa de 1 an şi 3 luni de închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de „punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare”. Printre părţile civile din proces se numără nume grele din industria modei: COMPANIA TOMMY HILFIGER, COMPANIA LOUIS VUITTON, COMPANIA PARFUMS CHRISTIAN DIOR, COMPANIA CHANEL, COMPANIA BURBERRY LIMITED, COMPANIA MICHAEL KORS (SWITZERLAND) INTERNATIONAL GMB, COMPANIA HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMB & CO. KG, COMPANIA GIANNI VERSACE SPA, COMPANIA THOMAS C. FORD, COMPANIA YVES SAINT LAURENT PARFUMS, COMPANIA GIORGIO ARMANI, COMPANIA BVLGARI S.P.A şi COMPANIA BY KILIAN S.A.S.

Lovas Fortiş Georgiana, de la „nails educator” la bişniţă cu haine contrafăcute

Lovas Fortiş Georgiana este „nails educator” la Adam Beauty Academy. Începând din anul 2012, Adam Beauty Academy organizează cursuri de perfecționare în domeniul unghiilor false, sub egida Brillbird, iar în 2016 a luat naştere, de facto, ADAM BEAUTY ACADEMY în Oradea. Lovas Fortiş Georgiana s-a născut în Simleu Silvaniei şi a absolvit Facultatea de Studii Europene (UBB) şi Facultatea de Farmacie.

„Mă numesc Lovas Fortiș Georgiana sunt o persoană ambițioasă, optimistă și pun mega suflet în tot ceea ce fac, m-am născut într-un orășel frumos și cochet cu nume de poveste: Șimleu Silvaniei.

Aici am descoperit marea mea pasiune în urmă cu 13 ani, cea de a face mâinile doamnelor cât mai frumoase. Să creez unghii pentru mine este o mare pasiune încă de când eram mică, tocmai de aceea am făcut tot ce am putut ca să mă specializez în acest domeniu.

Între timp am Absolvit Facultatea de Studii Europene Babeș-Bolyai și Facultatea de Farmacie și pot spune că aceste studii mi-au umplut golurile. Pot să vă spun că m-am dedicat tot pasiunii mele cu mult drag, care îmi aduce nenumărate satisfacții. Iubind această artă, creând și descoperind mereu ceva nou, implicit beneficiind zilnic de provocările clientelor m-au îndrumat spre o perseverență și dezvoltare continuă.

Ca Nails Educator, doresc să susțin fetele pasionate de tot ceea ce înseamnă Arta Unghiilor, pentru a învăța tehnici și secrete ale domeniului pentru a se dezvolta către o carieră de Succes” , se autocaracterizeaza Lovas pe site-ul oficial Brillbird.

Lovas este, de asemenea, administratora firmelor FORTIS Y & G LUXMORE SRL şi FORTISACADEMY SRL. FORTIS Y & G LUXMORE SRL, cu sediul în Şimleu Silvaniei, a fost înfiinţată în anul 2014 şi are ca obiect de activitate „comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate”. Firma a avut, în anul 2023, o cifră de afaceri de 204867 lei şi un profit net de 10815 lei.

Lovas Fortiş Georgiana aducea haine de „firmă” de la „Dragoane” şi le vindea în salonul său de înfrumuseţare din Şimleu Silvaniei

Inculpata Lovas Fortiş Georgiana, administrator al societății S.C. FORTIS Y & G LUXMORE SRL, care funcţionează în salonul de înfrumusețare „GEO BEAUTY STUDIO” situat în orașul Șimleu Silvaniei, este implicată într-un dosar penal ce vizează punerea în circulație a unor produse contrafăcute. La data de 29 septembrie 2021, Georgiana a expus spre vânzare un număr de 111 produse, inclusiv parfumuri, genți și portofele, care purtau inscripții și reprezentări grafice ale unor mărci foarte cunoscute la nivel mondial, cum ar fi Louis Vuitton, Sospiro, Bvlgari, Guess, Tom Ford, Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger, Michael Kors și altele. Aceste produse erau foarte asemănătoare cu cele originale, fiind ambalate și etichetate într-un mod similar cu cel al produselor autentice, iar prețurile lor erau semnificativ mai mici decât cele regăsite în comerț pentru produsele originale.

Cu toate acestea, Georgiana nu a putut justifica proveniența acestora, neavând autorizațiile necesare din partea titularilor mărcilor respective pentru a le comercializa. Potrivit anchetei, produsele au fost achiziționate de la Complexul Comercial Dragonul Roșu din București. Inculpata, având cunoștință de faptul că aceste produse erau contrafăcute, le-a expus la vânzare cu scopul de a obține un profit ilicit, într-un mod care inducea în eroare consumatorii, oferindu-le articole care păreau a fi de brand, dar erau de fapt produse contrafăcute.

Aceste acțiuni sunt susceptibile de a constitui infracțiunea de punere în circulație, fără drept, a unui produs care poartă o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată, pentru produse identice sau similare. Astfel, faptele inculpatei întrunesc elementele constitutive ale acestei infracțiuni, deoarece produsele contrafăcute, purtând mărci celebre și protejate legal, au fost expuse și vândute consumatorilor fără autorizațiile necesare, având scopul clar de a obține un profit nelegal.

În urma acestor evenimente, pe 29 septembrie 2021, autoritățile de cercetare penală au dispus începerea urmăririi penale in rem, adică pentru faptele comise de persoana necunoscută până la acel moment, pentru infracțiunea de punere în circulație, fără drept, a produselor care poartă o marcă identică sau similară cu una înregistrată, pentru produse identice ori similare.

În data de 14 ianuarie 2025, Judecătoria Şimleu Silvanei a pronunțat o hotărâre în cazul inculpatei Lovas Fortiş Georgiana, condamnată la o pedeapsă de 1 an și 3 luni închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de „punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare”, Instanţa a decis un termen de supraveghere, pe o perioadă de 2 ani și 6 luni, şi participarea la un program de reintegrare socială. De asemenea, inculpata trebuie să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pentru o perioadă de 101 zile lucrătoare.

Pe lângă pedeapsa principală, instanța a dispus ca inculpata să plătească daune morale către mai multe părți civile, inclusiv companii de renume care dețin mărci cunoscute, cum ar fi Chanel, Dolce Gabbana, Dior, Louis Vuitton și altele, în sumă totală de aproximativ 15.000 de euro.

În plus, au fost dispuse confiscări speciale ale produselor contrafăcute. Au fost confiscate produse contrafăcute cu inscripția „Prada”, care includ un portofel de culoare albastră cu inscripția „Prada Milano”, trei genți din imitație de piele cu semnul și inscripția „Prada Milano” – una de culoare vișinie, una de culoare crem și una de culoare neagră, toate având imprimeu de șarpe și două parfumuri „Prada Candy” (tester), fiecare de 80 ml, într-o cutie albă cu inscripția „Prada Milano”.

De asemenea, au fost confiscate produse cu inscripția „Tommy Hilfiger”, care includ un portofel de culoare neagră cu semnul și inscripția „Tommy Hilfiger” și un ghiozdan de culoare maro cu semnul și inscripția „Tommy Hilfiger”.

În plus, au fost confiscate produse cu inscripția „Dior”, incluzând patru portofele: unul crem, unul roz, unul crem cu inscripția „Christian Dior” pe o bandă crem și maro, și unul turcoaz cu sclipici cu inscripția „Dior”. Au fost confiscate și șase genți cu semnul și inscripția „Christian Dior Paris” în diverse culori și patru parfumuri „Dior”: un parfum „Dior Fahrenheit” de 100 ml și două miniaturi de 8 ml, un parfum „Dior Sauvage” de 100 ml și două miniaturi de 10 ml, un parfum „Joy Dior Extreme” (tester demonstration) de 90 ml și un parfum „Dior Homme Intense” de 100 ml.

Lovas a atacat decizia instanţei din Şimleu Silvaniei la Curtea de Apel Cuj, care urmează să se pronunţe în data de 19.02.2025.