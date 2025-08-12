Centrul Militar Județean Bistrița-Năsăud: În perioada august-octombrie se vor înmâna ordinele de chemare a rezerviștilor din județ! Care este motivul

Centrul Militar Bistrița-Năsăud informează că în perioada august – octombrie se vor înmâna ordinele de chemare a rezerviștilor cu domiciliul pe raza județului.

Această activitate specifică se face pentru clarificarea situației militare, procedură periodică în vederea actualizării datelor, conform legii, și nu este influențată în nici un fel de situația de securitate din proximitatea României, precizează sursa citată într-un comunicat.

„Centrul Militar Județean Bistrița-Năsăud vă face cunoscut faptul că, în conformitate cu prevederile cuprinse la art. 51 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare, în perioada august – octombrie 2025, va desfășura activități specifice pentru clarificarea situației militare a rezerviștilor din județul Bistrița-Năsăud.

Această activitate este o responsabilitate a centrelor militare care se execută periodic și nu este influențată în nici un fel de situația de securitate din proximitatea României.

De asemenea, menționăm că înmânarea ordinelor de chemare a rezerviștilor cu domiciliul pe raza județului Bistrița-Năsăud se realizează prin intermediul structurilor specializate ale Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, conform obligațiilor legale ce îi revin.

Totodată, vă informăm că activitatea de chemare a rezerviștilor pentru clarificarea situației militare s-a executat și în anii precedenți cu aceeași ritmicitate, ocazie cu care au fost chemați numeroși rezerviști. Această procedură este generată de necesitatea efectuării verificărilor periodice ale personalului militar în rezervă și actualizării situației acestora, conform obligațiilor impuse de lege”, se arată în document.