A trecut mai bine de un an de când a izbucnit pandemia actuală de coronavirus. De această amenințare nu au scăpat nici celebrități ca Donald Trump sau Cristiano Ronaldo, potrivit Alephnews.

COVID-19 a lovit și numeroase echipe de fotbal și handbal. Boris Johnson, primul lider important diagnosticat cu COVID. Donald Trump a învins COVID-19 în vara lui 2020.

121 de milioane de oameni au fost atinși de coronavirus într-un an. Printre ei și celebritati – prinți, președinți, artiști și fotbaliști. De la noi si de afara.

Funcția și statutul social nu protejează împotriva COVID-19. Au aflat-o pe pielea lor politicieni de top, șefi de stat, vedete și chiar fețe regale. S-au infectat, dar au reușit să treacă prin boală. Unii mai ușor, alții cu ceva mai multe emoții.

Printre primele celebrități infectate se numără doi lideri au Angliei. Prințul moștenitor și premierul în funcție! Au deschis lista îmbolnăviților cu greutate. Boris Johnson a trecut inclusiv prin secția de terapie intensivă.

„Bună ziua, vreau să vă țin la curent cu ceva ce s-a întâmplat astăzi. Am dezvoltat niște simptome ușoare ale coronavirusului, adică temperatură și o tuse persistentă. La sfatul doctorilor am făcut un test, care a ieșit pozitiv. Astfel că voi merge acasă și mă voi izola”, a declarat Boris Johnson.

Coronavirus în cinematografie

Coronavirusul nu i-a sărit nici pe actori ori artiști. Idris Elba, desemnat de People cel mai sexy bărbat al planetei, a fost printre primii care au făcut anunțul. Și-n cazul lui, boala s-a dus așa cum a venit – rapid.

Au urmat Tom Hanks, Placido Domingo ori frumoasa Olga Kurylenko.

„Așadar azi dimineață am primit rezultatele testelor și au venit pozitive. Nasol! Dar sunt bine, iar Sabrina este și ea bine. Nu am simptome. Am fost testat pentru că am realizat că am intrat în contact cu cineva pozitiv”, a spus actorul.

Coronavirusul, atac pe terenul de fotbal și în politică

COVID-19 le-a tăiat răsuflarea și unor mari atleți. Cristiano Ronaldo a primit testul pozitiv. S-a mutat cu antrenamentele în sufragerie.

Și personaje care au privit cu scepticism virusul l-au contractat. Șeful Braziliei, Bolsonaro, i-a pavat calea lui Donald Trump. Ultimul a avut parte de un tratament experimental. A învins boala, nu și pandemia care i-a mâncat din capitalul politic.

Vedete ale României, depistate pozitiv la testul COVID

De coronavirus n-au scăpat nici vedete ale României. Andreea Esca, Simona Halep și, recent, selecționerul Mirel Rădoi.

