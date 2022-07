Chiar daca antrenamentele cu greutati si sesiunile de exercitii in aer liber sunt in topul trendurilor fitness in 2022, majoritatea profesionistilor din fitness vor fi de acord ca anumite aparate fitness se vor numara mereu printre preferatele celor care isi doresc o viata mai sanatoasa.

Daca te intorci dintr-o pauza de la miscarea regulata, aparatele fitness sunt o modalitate usoara de a-ti recapata conditia fizica, chiar si acasa. Iata ce optiuni ai cand vine vorba de aparate fitness pentru acasa, daca vrei sa te antrenezi simplu si eficient:

1. Bicicleta fitness

Beneficiile unei biciclete fitness sunt multiple: tonifiere musculara, imbunatatirea sanatatii inimii si plamanilor, impact scazut asupra articulatiilor, obtinerea unei varietati de tipuri de antrenamente, si lista poate continua.

O <a href=”https://www.sportist.ro/fitness-si-gimnastica/biciclete-de-fitness.html” title=”Vezi oferta noastra de biciclete de fitness” target=”_blank” rel=”follow”>bicicleta fitness</a> este un aparat cu eficienta demonstrata in arderea unui numar ridicat de calorii si in cresterea fortei fizice, mai ales daca setezi rezistenta la un nivel mai ridicat. Este extrem de simplu de utilizat, nu ocupa mult loc, si poate fi utilizata pentru antrenamente in intervale, pentru arderea mai multor calorii.

2. Bicicleta eliptica

Biciclete eliptice sunt utilizate pe scara larga atat acasa cat si in salile de fitness. Sunt preferate de persoanele cu o conditie fizica mai scazuta, care au suferit accidentari, sau care isi doresc un antrenament cardio care sa le sustina pierderea in greutate fara a le afecta articulatiile. De asemenea, folosind o bicicleta eliptica poti obtine un antrenament pentru intregul corp. Desi, in mod obisnuit, bicicleta eliptica va viza fesele, coapsele si gambele, iti vei lucra si partea superioara a corpului datorita manerelor aparatului.

3. Banda de alergat

O banda de alergat este alegerea clasica pentru cei care vor sa slabeasca, sa isi imbunateasca sanatatea cardiovasculara, si sa obtina acea senzatie euforica ce urmeaza efortului fizic intens. Arderea caloriilor in plus este garantata, mai ales daca alergi pe banda la intervale de cinci sau zece minute.

4. Aparatul de vaslit

Aparatul de vaslit poate fi un aparat usor intimidant insa, de fapt, este destul de usor de utilizat: trucul este sa impingi mai intai cu picioarele, apoi sa te apleci inapoi, astfel incat umerii sa se alinieze cu pelvisul. Trage bratele spre piept, chiar in dreptul coastelor inferioare, apoi intinde bratele si revino, indoind genunchii, in pozitia initiala.

Este unul dintre cele mai bune aparate pentru un antrenament al intregului corp, insa va ocupa mai mult spatiu decat o bicicleta fitness, spre exemplu.

5. Stairmaster

Dacă esti in cautarea celui mai bun aparat pentru a-ti lucra fesierii, Stairmaster este o alegere buna si simpla pentru ca, practic, simuleaza urcatul scarilor. Aparatul poate fi utilizat atat pentru antrenamente cardio cat si pentru antrenamente de forta, si te poate ajuta sa arzi pana la 200 de calorii in doar o jumatate de ora. Desigur, este un aparat mult mai des intalnit la sala de fitness decat in casele oamenilor, din pricina dimensiunilor sale si a pretului piperat.