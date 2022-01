Pacanelele reprezinta de departe cele mai populare jocuri de casino din Romania. Fie ca vorbim de salile de jocuri stradale, fie de casinourile online, sloturile video sunt atractia principala pentru jucatorii romani.

In acest articol iti voi prezenta care sunt cele mai populare pacanele de pe internet in momentul de fata, precum si cateva detalii despre fiecare joc in parte.

Care sunt cele mai populare pacanele online?

In ceea ce priveste sloturile video, oferta din casinourile online este una impresionanta. Cele mai bune platforme ofera sute sau chiar mii de jocuri cu pacanele. Bineinteles ca acest lucru este in avantajul jucatorilor, care au la dispozitie o multime de titluri interesante din care sa aleaga.

Astfel nu ai cum sa te plictisesti vreodata intr-un casino de pe internet, fiindca vei gasi tot timpul jocuri noi pe care sa le testezi. De asemenea, un alt aspect important este ca acum poti accesa aceste jocuri cu pacanele gratis.

Printre cele mai cunoscute sloturi online, pe care niciun pasionat de casino nu ar trebui sa le rateze se numara urmatoarele:

Sizzling Hot

Book of Ra

Shining Crown

Sweet Bonanza

Sizzling Hot este un joc cu pacanele clasic, a carui tematica este reprezentata prin fructe si septari. Acest slot atrage tocmai prin simplitatea sa, deoarece nu ofera elemente sau functii bonus in numar prea mare la fel ca jocurile moderne. Initial prezent pe aparatele de pacanele din salile de jocuri stradale, acum Sizzling Hot se gaseste si in majoritatea casinourilor online si este unul dintre cele mai populare jocuri. Este asadar un slot simplu, cu o tematica clasica, iar un alt avantaj al acestuia este reprezentat de faptul ca poate fi jucat cu mize foarte reduse.

Book of Ra nu poate lipsi din topul celor mai populare pacanele. Este un slot produs de catre Novomatic la mare cautare printre jucatorii romani. Chiar daca exista pe piata de mult timp, Book of Ra atrage in continuare romanii in numar mare, iar furnizorii de jocuri au dezvoltat diferite variante ale acestui slot.

Book of Ra te va conduce intr-o lume a Egiptului Antic, unde vei deveni un explorator in cautare de comori. Exista o multime de simboluri speciale si functii bonus: wild, scatter, rotiri gratuite cu simbol bonus expandabil. Toate acestea fac jocul sa fie extrem de captivant, iar castigurile pot fi pe masura daca esti suficient de norocos.

Shining Crown este un alt joc de pacanele cu fructe si septari foarte popular in Romania si nu numai. Este produs de EGT si pe langa castigurile propriu-zise ce pot fi obtinute prin potrivirea simbolurilor, la Shining Crown se pot castiga chiar si premii jackpot. Oricine poate castiga jackpot in orice moment, deoarece la finalul oricarei invartiri poti fi selectat pentru a participa la Jackpot Cards, un joc la finalul caruia, in functie de cartile descoperite vei incasa unul din cele 4 premii jackpot disponibile. Chiar daca tematica la Shining Crown este una clasica, vei intalni si functii moderne: simboluri Scatter si simboluri Wild expandabile.

Sweet Bonanza este un slot produs ceva mai recent, de catre cei de la Pragmatic Play. Acesta a devenit insa intr-un timp foarte scurt unul dintre preferatele romanilor. In primul rand Sweet Bonanza se remarca fata de sloturile mentionate anterior prin modul de desfasurare a rundelor, care sunt de tip “cascada”. Simbolurile “cad” pe tabela de joc si formeaza combinatii castigatoare, care dispar si lasa locul altor simboluri.

De asemenea, foarte interesant este jocul bonus la Sweet Bonanza, care poate fi declansat prin elemente Scatter sau poate chiar fi cumparat oricand doreste jucatorul. Exista multiplicatori de castig care se aduna intre ei si iti pot aduce castiguri de-a dreptul impresionante.

Acestea sunt doar cateva dintre cele mai populare pacanele de pe internet. Evident ca pe langa ele exista multe alte sloturi foarte apreciate de catre romani, cum ar fi de exemplu Lucky Lady’s Charm, Starburst, Burning Hot si altele. In functie de preferintele tale in materie de pacanele, pe internet vei gasi absolut orice joc iti doresti – clasic, cu jocuri bonus, cu rotiri gratuite, cu jackpot progresiv etc.

Producatorii de jocuri lanseaza in mod constant diferite sloturi online, iar unele dintre acestea devin imediat extrem de cautate datorita functiilor bonus pe care le ofera, a elementelor speciale sau chiar a tematicii abordate. Avand cont deschis la un casino online de top vei avea mereu la dispozitie ultimele titluri aparute pe piata, astfel incat te vei putea distra in cadrul lor in cele mai bune conditii.