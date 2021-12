Esti in plin proces de construire a unei case sau ai contractat un dezvoltator care iti permite sa-ti alegi finisajele? Atunci este bine sa iei in considerare faptul ca pana vei ajunge sa alegi gresia, faianta si obiectele sanitare, exista alte lucruri carora sa le acorzi o atentie deosebita.

De exemplu, ai la dispozitie ferestre din lemn stratificat de calitate, cu ajutorul carora sa iti izolezi foarte bine locuinta, dar si pergole bioclimatice moderne, pe care le poti utiliza pentru a-ti acoperi terasa unde te vei bucura de momente relaxante alaturi de cei dragi!

Ferestre din lemn stratificat – ce beneficii iti ofera?

Atunci cand te gandesti la tipurile de ferestre de care poti avea parte, este indicat sa stii ca ai la dispozitie foarte multe variante. Cele din lemn stratificat sunt, insa, printre cele mai populare variante. De ce? Astfel de ferestre sunt calitative, rezistente si durabile, nu se zgarie la fel de usor ca modelele din PVC, de exemplu si, in acelasi timp, au un aspect deosebit. Mai mult, ferestrele din lemn stratificat izoleaza fonica extrem de bine, oferindu-ti un plus de confort atunci cand te afli in interior. Poti opta pentru orice tip de deschidere vrei, dar si pentru modele interesante, care sa vina frumos in completarea design-ului de exterior, dar si a celui de interior.

Obloane din aluminiu

Dincolo de functia estetica pe care o ai, obloanele iti ofera intimitatea de care ai nevoie atunci cand te afli in casa. Mai mult, astfel de obiecte iti ofera si confort termic, dar si siguranta, fiind destul de simplu de montat. Le poti aseza la fiecare fereastra, iar apoi le poti inchide si deschide ori de cate ori doresti.

Usa de intrare

Nu uita nici de usa de intrare, care este esentiala. Aceasta trebuie sa fie suficient de sigura, incat sa ai certitudinea ca atunci cand pleci de acasa ori cand te afli la domiciliu, nu iti este frica. Modelele metalice se afla printre cele mai bune, mai ales daca sunt prevazute cu yale antiefractie, cu inchideri multiple. Cat despre design si gama cromatica, poti alege dintre zeci de variante interesante. Asigura-te ca te orientezi catre o usa care se potriveste din toate punctele de vedere cu locuinta ta!

Usi de interior

Gandeste-te foarte bine si la usile de interior. Ele pot fi simple sau cu model, realizate dintr-o singura foaie sau din foi duble sau triple, in functie de preferintele pe care le ai. De preferat este sa investesti in usi de calitate, care sa reziste foarte bine in timp, avand in vedere ca nu schimbi in fiecare zi aceste obiecte. Datorita tehnologiei de ultima generatie, ai la dispozitie usi flexibile, frumoase si sigure!

Usi de garaj

Daca esti suficient de norocos, incat sa dispui si de un garaj propriu, investeste intr-o usa care sa fie simplu de accesat, dar totodata sigura si interesanta ca design. Fie ca te orientezi catre usile tip rulou, usile sectionale sau usile automate, iti vei putea pastra autoturismul intr-o stare excelenta, indiferent de vreme!

Pergole

Nu in ultimul rand, gandeste-te si la modul in care iti amenajezi terasa! Daca vrei sa poti sta aici chiar si atunci cand ploua sau ninge, investeste intr-o pergola pe care sa o poti deschide si inchide foarte usor. Modelele bioclimatice iti stau la dispozitie, mai ales ca poti sa personalizezi dimeniunile in functie de cat de mare sau de mica este terasa ta!

Acceseaza Soraltechnik.ro si descopera aici doar produse de calitate, pe care le poti folosi la propria locuinta! De la cea mai buna pergola bioclimatica, vezi aici, pana la usi de interior si de exterior sau obloane, pe toate le poti comanda online, in doar cateva momente!

