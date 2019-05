Cele mai ciudate pariuri din istorie

In plina ascensiune, lumea pariurilor nu a cunoscut niciodata o asemenea explozie de popularitate. Aparuta inca din antichitate, activitatea de a plasa diferite pariuri nu a ramas la stadiul de hobby, ci este vazuta si ca un mijloc de a face bani.

In Romania, pariurile sportive sunt bine reglementate, iar toti cei care vor sa parieze pot face acest lucru la agentiile care au licenta acordata de catre ONJN. De regula, oferta clasica cuprinde pariuri speciale pentru competitiile importante. Roland Garros 2019 unul dintre cele mai asteptate turnee din tenis, cat si competitia unde tabloul feminin este condus de Simona Halep. Pentru amatorii de pariuri pe termen lung, oferta de pariuri tenis la cele mai inalte cote la 888sport, o pune pe Simona Halep in fruntea listei castigatoarelor la Roland Garros 2019, cu o cota de 5.00.

Omul care a prezis viitorul

Tot pariurile pe termen lung l-au facut mai bogat pe un galez. In 1989, acesta a fost suficient de increzator in ideile sale, astfel a decis sa parieze 30 de lire pe un pariu mutiplu care parea atunci unul biza. A mizat ca formatia U2 ramane in aceeasi componenta si dupa anul 2000, cat si ca serialele Eastenders si Neighbours vor rula la BBC tot dupa anul 2000. In cadrul aceluiasi pariu, acesta a mizat si pe numirea in rol de cavaler a cantaretului Cliff Richards. Cu trei optiuni intr-un singur pariu, dupa unsprezece ani de asteptare, a castigat 194.000 de lire sterline.

Totul sau nimic

Ashley Revell este un tanar care s-a facut remarcat in urma unei asemenea decizii, care s-a dovedit inspirata. In 2004, tanarul britanic a decis sa isi vanda toate bunurile, de la masina, televizor, bicicleta si chiar si hainele. Si-a golit contul de poker si in total a strans 135.300 de dolari. Nu si-a deschis o afacere, ci a calatorit in Las Vegas, unde avea sa-si schimbe viata. A pariat totul pe o singura rotatie a ruletei. Pentru ca totul sa fie si mai dramatic, acesta a declarat ca prima data a ales culoare neagra, insa, o decizie de ultim moment a facut sa schimbe pariul pe culoarea rosie, cea care si avea sa fie castigatoare. Cu banii obtinuti, el si-a deschis propriul site de poker online.

Luis Suarez, “vampirul” Campionatului Mondial din 2014

Uruguayanul Luis Suarez a facut performante la echipe precum Ajax si Liverpool, dar a el mai este cunoscut pentru ca si-a muscat doi dintre adversari. Cunoscand acest lucru, o agentie de pariuri din Norvegia a oferit o cota de 175 pentru ca atacantul de acum al Barcelonei sa faca acest lucru si la Campionatul Mondial din Brazilia. S-a intamplat din nou, Suarez si-a muscat un adversar, dar de data aceasta pe italianul Giorgio Chellini. Peste o suta de pariori au fost validati de catre agentia in pauza, avand bilete cu acest pariu in componenta.

De la 50 de dolari la 17 milioane

Archie Karas inchide aceasta lista a celor mai ciudate pariuri din istorie. Grec la origine, acesta este cunoscut pentru sumele mari de bani pe care le-a castigat incepand cu 1992. Chelner pe atunci, Karas a calatorit la Vegas cu 50 de dolari in buzunar, iar trei ani mai tarziu sa detina o avere de 17 milioane de dolari. Parior impatimit, “Grecul” a pierdut toti banii asa cum a reusit sa-i castige, la cazino.

In 2013, Karas fost arestat in Las Vegas si acuzat de inselatorie. Intr-un cazino din San Diego, acesta a fost prins marcand cartile la o masa de blackjack. A fost gasit vinovat si condamnat la trei ani de probatiune. Drept consecinta a acestui gest, faimosul gambler a fost exclus pe viata din toate cazinourile din Nevada.