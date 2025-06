Cătuna Sandu Daniel și Cătuna Lenuț, cei doi frați din Lunca Ilvei care în urmă cu trei ani au snopit în bătaie un bătrân de 75 de ani și pe fiul acestuia, au fost condamnați definitiv în urmă cu câteva zile de Curtea de Apel Cluj. Cătuna Sandu Daniel, acuzat de tentativă de omor, și de lovire și alte violențe, a primit o pedeapsă de 6 ani, 5 luni și 10 zile de închisoare cu executare. Cătuna Lenuț, acuzat de lovire și alte violențe, a fost condamnat la 7 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere pe o perioadă de 2 ani. În dosar a mai fost inculpat un localnic, Ursz Doruț, pentru mărturie mincinoasă, care a fost condamnat la 1 an şi 3 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere.

Incidentul s-a petrecut pe 23 aprilie 2022, în Sâmbăta Mare de dinaintea Paștelui. În prima fază, Sandu Cătuna, care, se pare, mergea la vânătoare, el având asupra sa o pușcă. s-a întâlnit cu Sabin Morar, pe atunci în vârstă de 75 de ani, în zona denumită de oamenii locului Dealul Calului, când oile bătrânului au intrat pe un teren ce aparține familiei Cătuna. Și nu era pentru prima dată când Morar făcea asta. Supărat pe fapta bătrânului, Sandu Cătuna a început să-l certe. Sabin Morar a ieșit cu oile de pe terenul respectiv, însă a intrat pe un altul tot al familiei Cătuna. Asta l-a oțărât și mai tare pe Sandu Cătuna, care l-a lovit pe bătrân peste mâna stângă cu o bâtă. Lovitura a fost însă atât de puternică, încât bătrânul s-a ales cu o fractură urâtă. După acest episod, Sabin Morar a ajuns la casa unui localnic, căruia i-a spus ce pățise, arătându-i mâna lovită de Cătuna, care între timp se umflase. A rugat gazdele să îl lase să dea un telefon familiei sale pentru a veni să-l ajute să ajungă acasă.

Bătrânul, băgat în spital după ce a fost snopit în bătaie

După ce Sabin Morar a reușit să ia legătura cu nora sa și i-a spus ce pățise, aceasta și-a luat soțul, pe Ioan Morar, și s-au dus cu mașina să-l aducă pe bătrân și animalele acasă. Când au ajuns la casa unde poposise bătrânul Morar, fiul său a coborât din mașină având cu el o bâtă cu care să întoarcă oile pentru a le duce acasă. Însă în acel moment și-a făcu apariția și Sandu Cătuna, având cu el arma de vânătoare, dar și bâta. Acesta a început să se certe cu bătrânul Morar, spunându-i că nu mai are ce căuta cu oile la deal, ci să meargă acasă cu oile prin localitate, idee cu care bătrânul nu a fost de acord.

În timp ce Sandu Cătuna se certa cu bătrânul, Ioan Morar a încercat să întoarcă oile și să le ducă acasă, însă nu pe ruta indicată.

Bineînțeles, Cătuna nu l-a lăsat, blocându-i drumul, astfel că Morar jr. a început să-l amenințe cu bătaia și chiar cu moartea.

La un moment dat, Ioan Morar a ridicat bâta, încercând să-l lovească pe Sandu Cătuna, însă “arma” i-a fost smulsă. În acel moment și-a făcut apariția și Lenuț, fratele lui Sandu, care a sărit și el la bătaie. Prima dată, Sandu Cătuna și-a îndreptat furia asupra bătrânului, el lovindu-l pe acesta cu bâta și picioarele în zona capului, dar și peste mâini. Apoi s-a îndreptat și el spre Ioan Morar, care s-a ales și el cu lovituri în zona capului, în timp ce era ținut de Lenuț Cătuna.

“Din cuprinsul raportului de constatare nr.802/II/a/12 din 27.04.2022, rezultă că vătămată Morar Sabin a suferit leziuni traumatice la nivelul capului care s-au putut produce prin lovire cu corp dur ( de ex. băț, bâtă, botă, patul puștii, etc) și au necesitat 75-80 de zile de îngrijiri medicale, în cazul unei evoluții favorabile, întrunind caracteristicile medico-legale ale noțiunii de punere în primejdie a vieții victimei.

De asemenea, s-a reținut că leziunile traumatice din zona feței au necesitat 4-5 zile de îngrijiri medicale, cele de la nivelul regiunii sternale și piciorului stâng au necesitat 4-5 zile de îngrijiri medicale, iar cele de la nivelul membrelor superioare 70-75 de zile de îngrijiri medicale, acestea din urmă producându-se prin lovire cu corp dur (de ex. băț, bâta, botă, patul puștii etc.).

Ulterior depunerii raportului s-a dispus efectuarea unui raport de expertiză medico-legală prin care să se stabilească care este numărul de zile de îngrijiri medicale necesare pentru vindecare pentru leziunile suferite de persoana vătămată Morar Sabin la membrul superior stâng, respectiv la membrul superior drept.

Prin raportul de expertiză medico-legală nr. 1172/II/a/21 din 23.06.2022 s-a stabilit că persoana vătămată Morar Sabin prezenta la nivelul membrului superior stâng fractura ambelor oase antebraț stâng, suferind leziuni care au necesitat 74-75 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. De asemenea, prin același raport s-a stabilit că la nivelul membrului superior drept Morar Sabin prezenta o factură care a necesitat 54-55 de zile de îngrijiri medicale.

Așadar, în ceea ce privește urmările celor două episoade de violență, primul episod a produs o fractură la nivelul mâinii stângi, (…) și se circumscrie unei infracțiuni de lovire sau alte violențe.

În schimb, cel de-al doilea episod al agresiunii, petrecut în fața imobilului cu nr. (…) din localitatea Lunca Ilvei, a fost unul deosebit de violent, persoana vătămată Morar Sabin fiind lovită cu ferocitate, în repetate rânduri o bâtă din lemn de esență tare peste corp și în zona capului de către Cătuna Sandu, însă și cu pumnii. Una dintre aceste lovituri datorită intensității, obiectului folosit și a vârstei de 75 de ani a persoanei vătămate i-a produs o fractură craniană care i-a pus în primejdie viața. Faptul că această lovitură a fost aplicată de către Cătuna Sandu rezultă fără niciun dubiu, în acest sens fiind chiar declarația acestuia. Morar Ioan la rândul său a fost bătut de către Cătuna Sandu, la fel, cu bâta, peste cap și peste corp, și de asemenea, cu pumnii. Din probele administrate în cauză a rezultat că numitul Cătuna Lenuț doar l-a ținut pe Morar Ioan în timp ce Cătuna Sandu i-a aplicat lovituri.

Din raportul de constatare medico-legală nr. 974/II/a/17 din 23.05.2022 privind pe Morar Ioan a reieșit că acesta prezenta la data examinării leziuni traumatice ce au necesitat 12-13 zile de îngrijiri medicale. Majoritatea leziunilor identificate au fost la nivelul capului și au fost produse prin lovire cu corp dur (bâtă, botă, par, etc )”, au arătat procurorii în rechizitoriu.

După ce la fața locului au ajuns polițiștii, dar și paramedicii SMURD, care au dus cele două victime la spital pentru îngrijiri medicale, frații Cătuna au fost reținuți pentru 24 de ore.

A doua zi, pe 24 aprilie, Sandu Cătuna a fost arestat preventiv, el fiind ținut după gratii până în luna octombrie 2022, după care instanța de drepturi și libertăți i-a schimbat măsura preventivă în arest la domiciliu, măsură menținută până la momentul pronunțării sentinței definitive.

Au invocat legitima apărare, dar nu au convins

În fața procurorilor, Sandu și Lenuț Cătuna au încercat să îi convingă pe aceștia că au fost în legitimă apărare și că ceilalți doi au încercat să îi lovească cu furie.

“În realitate însă, aserțiunile neverosimile ale inculpatului Cătuna Lenuț sunt devoalate de raportul de constare medico-legală, din care rezultă doar trei leziuni identificate în cazul acestuia, una la nivelul laterocervical prin comprimare cu mâna care a necesitat 1-2 zile de îngrijiri medicale, și alte două leziuni la nivelul gambelor, care au necesitat 2-3 zile de îngrijiri medicale. În schimb, în cazul numitului Morar Ioan au fost identificate 8 leziuni traumatice, dintre care 5 la nivelul capului (1. tempo-parietal stâng; 2 orbito-parpebral stg.; 3 obito-palpebral; 4 la nivelului pometelui drept, 5 pe bosa frontală dreapta), leziuni produse prin lovire cu corp dur (bâtă), care au necesitat 12-13 zile de îngrijiri medicale. De altfel și declarațiile martorilor evidențiază aceleași aspecte, și anume că inculpații nu aveau nicio urmă de violență, în schimb persoanele vătămate erau grav afectate.

Așadar, probele administrate în cauză dovedesc dincolo de orice îndoială rezonabilă săvârșirea faptelor de către cei doi inculpați. Apărarea acestora în sensul că se aflau în legitimă apărare nu poate fi primită. În ceea ce-l privește pe inculpatul Cătuna Sandu chiar declarația dată de acesta pledează pentru lipsa legitimei apărări, cu privire la faptele săvârșite față de ambele persoane vătămate.

În cauză sunt simptomatice o serie de elemente ce privesc faptele persoanelor implicate. Astfel, inculpatul Cătuna Sandu este un tânăr în vârstă de 32 de ani, și a folosit la săvârșirea faptelor o botă groasă, aplicându-i mai multe lovituri în zona capului și peste corp unei persoane de 75 de ani, la care, într-o împrejurare anterioară i-a fracturat mâna, prin loviturile aplicate provocându-i leziuni traumatice ce au necesitat 75-80 de zile de îngrijiri medicale și punerea în primejdie a vieții. În schimb, inculpatul Cătuna Sandu a suferit leziuni traumatice care nu au necesitat zile de îngrijiri medicale, respectiv o leziune la tabachera mâinii, cel mai probabil în momentul în care a fost atacat de către Morar Ioan, care a necesitat 4-5 zile de îngrijiri medicale. Așadar, este de domeniul evidenței, la o simplă analiză a instrumentului folosit, zonei lezate, intensității loviturilor, stării fizice a victimei, raportului de forțe, că inculpatul a acționat fără a fi în legitimă apărare, având intenția indirectă de a ucide, intenție care se deduce din materialitatea faptei. Simptomatice sunt fotografiile aflate la dosarul cauzei care ilustrează fidel lipsa proporţionalităţii, inculpatul Cătuna Sandu având doar câteva echimoze și excoriații în schimb persoana vătămată Morar Sabin avea echimoze pe suprafețe întinse, mâinile zdrobite, și capul «cusut» în urma loviturilor primite.

În ceea ce o privește pe persoana vătămată Morar Ioan, nici în această situație nu se poate reține legitima apărare, din probele administrate în cauză, rezultă că ab initio inculpații au blocat drumul public folosind un autoturism și fiind înarmați, pentru a nu le permite persoanelor vătămate să se mai deplaseze cu turma de oi, după ce, în prealabil le-au amenințat cu moartea dacă vor îndrăzni să se deplaseze cu turma de oi pe strada Bradului. În acest context, al restrângerii dreptului de circulație al persoanelor vătămate, numitul Morar Ioan l-a lovit cu o bâtă pe inculpatul Cătuna Sandu, după care a fost dezarmat de inculpat, ținându-se reciproc cu inculpatul Cătuna Lenuț. În acest context arătăm că lovirea cu pumnii a persoanei vătămate Morar Ioan de către Cătuna Lenuț, în prima fază a conflictului fizic este insuficient dovedită. Astfel, în prima declarație persoana vătămată Morar Ioan a arătat că fost lovită cu pumnii, însă cu ocazia reaudierii a arătat că nu știe dacă a fost lovită cu pumnii de către inculpatul Cătuna Lenuț. În lipsa oricăror altor probe din care să rezulte că inculpatul Cătuna Lenuț a lovit-o pe persoana vătămată Morar Ioan cu pumnii, nu se poate reține săvârșirea infracțiunii de lovire în această modalitate.

Revenind la desfășurarea conflictului, arătăm că, după ce inculpatul Cătuna Sandu l-a bătut pe Morar Sabin, a revenit și i-a aplicat lui Morar Ioan lovituri cu bâta în cap și peste corp, în timp ce persoana vătămată era ținută de către Cătuna Lenuț. De altfel, chiar inculpatul Cătuna Sandu a arătat că imediat după ce Morar Ioan l-a lovit i-a luat bâta și în continuare el a folosit bâta respectivă. Așadar, activitatea celor doi nu poate fi apreciată ca fiind săvârșită în stare de legitimă apărare. În acest caz este semnificativă o privire comparativă între numărul leziunilor și gravitatea lor în cazul persoanelor vătămate respectiv a celor doi inculpați, însă și faptul că Morar Ioan a fost bătut după ce Cătuna Sandu l-a bătut pe Morar Sabin și având bâta acestuia, în timp ce Morar Ioan era ținut de către inculpatul Cătuna Lenuț.

În ceea ce privește activitatea inculpatului Cătuna Lenuț, din probele administrate în cauză rezultă foarte limpede că inculpatul Cătuna Lenuț l-a ținut pe Morar Ioan pentru a fi lovit de către inculpatul Cătuna Sandu, cu bâta și cu pumnii. Apărarea inculpatului în sensul că doar a dorit să oprească conflictul dintre Morar Ioan și fratele său și să nu-i permită lui Morar Ioan să-l lovească pe fratele său, nu poate fi primită, întrucât la momentul respectiv, inculpatul Cătuna Sandu era înarmat cu o bâtă groasă, iar Morar Ioan nu era înarmat, acesta fiind dezarmat ab initio. De asemenea, inculpatul Cătuna Sandu i-a aplicat lovituri cu o intensitate deosebită numitului Morar Ioan aspect care rezultă din raportul de constatare medico-legală, și dintr-o privire comparativă a leziunilor, a locului acestora și a numărului acestora . De altfel, inculpatul Cătuna Sandu l-a lovit și cu pumnii, nu numai cu bâta pe Morar Ioan aspect care rezultă din declarațiile ambilor protagoniști. (…)

În final, arătăm că, dacă intenția inculpatului Cătuna Lenuț ar fi fost aceea de opri conflictul ar fi trebuit să se poziționeze între cei doi, și să încerce să-l calmeze pe Cătuna Sandu, care era într-un atac dezlănțuit, majoritatea loviturilor aplicate persoanelor vătămate fiind în zona capului, zonă vitală, fiind foarte numeroase și cu o intensitate deosebită”, au mai arătat procurorii.

În ceea ce îl priveşte pe Ursz Doruț, anchetatorii l-au acuzat de mărturie mincinoasă, din cauză că a susținut că bătrânul Morar nu ar fi fost lovit în cap cu bâta de către Sandu Cătuna, ci din contră, el singur s-ar fi izbit cu capul de „de zidul unui gard, iar la un moment dat s-a lovit cu capul de portiera unei mașini care era parcată în apropiere, după care a căzut în fund în șanț”.

Condamnat cu executare și la plata de daune morale uriașe

În ianuarie anul acesta, Tribunalul Bistrița-Năsăud a pronunțat prima sentință. Sandu Cătuna a fost condamnat la 6 ani și 9 luni de închisoare, fratele său Lenuț la 7 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe o perioadă de 2 ani, iar Ursz a primit 1 an și 3 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere timp de 2 ani.

Totodată, instanța a decis că Sandu Cătuna trebuie să achite lui Sabin Morar daune materiale de 8000 lei, daune morale de 40.000 de euro, echivalentul în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii, precum şi dobânda legală aferentă celor două sume, calculată din ziua următoare rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti şi până la achitarea integrală a acestora, în condițiile în care bătrânul a fost internat mai bine de o lună în spital și alte două luni a fost țintuit acasă la pat, dar și 2.500 lei cheltuieli judiciare.

Pentru Ioan Morar, instanța a hotărât că cei doi frați trebuie să plătească în solidar echivalentul în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii al sumei de 3.000 euro, cu titlu daune morale, precum şi dobânda legală aferentă sumei, calculată din ziua următoare rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti şi până la achitarea integrală a acesteia. În plus, Lenuț Cătuna a fost obligat să plătească 1.800 lei cheltuieli judiciare, iar Ursz Doruț – 400 lei cu același titlu.

CA Cluj a redus nițel pedeapsa și daunele morale

Frații Cătuna nu s-au oprit aici, ci au mers mai departe la Curtea de Apel Cluj, unde au încercat să obțină, în principal, desființarea sentinței tribunalului și rejudecarea cauzei, sau, în cel mai rău caz, reducerea pedepselor.

După ce au analizat toate motivele invocate, dar și dovezile existente la dosar, judecătorii clujeni i-au redus pedeapsa primită de Sandu Cătuna cu 3 luni și 20 de zile, instanța ținând cont de faptul că prima fapta de lovire a fost comisă în stare de provocare. Totodată, cuantumul daunelor morale au fost reduse la 30.000 de euro, sau echivalent în lei la data plăţii, precum şi dobânda legală aferentă calculată din ziua următoare rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti şi până la achitarea integrală a debitului. În rest, sentința pronunțată la Bistrița a rămas neschimbată.

Sentința definitivă a fost pronunțată zilele trecute, mai precis în data de 18 iunie, iar a doua zi Sandu Cătuna a fost încarcerat. Din pedeapsa aplicată de instanță, el a executat deja mai bine de 3 ani, perioadă petrecută în arest preventiv și în arest la domiciliu, astfel că ar putea sta după gratii încă aproximativ un an, dacă la momentul potrivit i se va admite liberarea condiționată.