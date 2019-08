Ce trebuie sa stii cand trimiti colete din Romania in Anglia?

Serviciile de coletarie sunt din ce in ce mai cautate, mai ales pentru faptul ca tot mai multi oameni aleg sa se mute chiar si pentru o perioada in alta tara. Daca ai pe cineva apropiat care locuieste in prezent in Anglia si vrei sa ii faci o surpriza sau sa ii trimiti un pachet si nu stii tot ce trebuie sa faci atunci cand trimiti colete Romania Anglia, atunci citeste acest articol pentru gasi mai jos cativa pasi aspecte de care trebuie sa tii cont.

Tot ce trebuie sa stii cand trimiti colete Romania Anglia

In primul rand, atunci cand decizi sa expediezi un colet catre o alta tara, este foarte important sa te documentezi despre regulile acelei tari. Fiecare tara, mai ales cele care nu fac parte din Uniunea Europeanu au anumite reglementari privind expedierea de marfuri. Acestea pot fi cu privire la specificatiile privind transportul de colete, informatii legate de ambalare sau informatii despre facturi. De asemenea, fiecare tara interzice expedierea unor anumite marfuri, precum bauturi, bunuri materiale, tigari, etc.

In Anglia nu exista o restrictie pentru bunurile accizibile, precum alcoolul sau tutunul, insa existe anumite reguli care trebuie urmate. Cea mai importanta regula este aceea ca bunurile care se trimit in Anglia sa fie pentru consum propriu sau cadou pentru cineva, in niciun caz bunuri ce urmeaza a fi puse la vanzare. O alta conditie se refera la faptul ca pentru orice bun care urmeaza sa fie trimis trebuie sa fie achitate impozitele din Romania, mai exact TVA-ul.

De asemenea, sa nu crezi ca poti trimite in Anglia bunuri in orice cantitate, ci exista o limita de bucati sau de kg pentru mai multe produse.

Impacheteaza coletul cu grija, conform instructiunilor de la Romfour

Atunci cand trimiti colete din Romania spre Anglia si nu numai, este foarte important ca bunurile tale sa fie ambalate foarte bine pentru ca la drum lung exista posibilitatea ca acestea sa sufere deteriorari. Noi ne dam tot interesul si suntem foarte atentie atunci cand vine vorba de transportul de colete intre Romania si Anglia, tocmai pentru ca pachetele tale sa ajunga cu bine la destinatie.

Cat costa sa trimiti un colet din Romania in Anglia cu Romfour?

Pentru transportul de colete Romania – Anglia regasesti preturile in lista de mai jos:

1.5lire/kg cu plecare din sediu si livrare la domiciliu

1.7lire/kg cu ridicare de la domiciliu si livrare la domiciliu

Pentru coletele cu o greutate mai mica de 10 kg: pret 15 euro

Pentru expediere plicuri: pret 10 euro

De ce sa alegi sa trimiti colete in Anglia cu echipa Romfour?

Daca te intrebi de ce sa alegi echipa Romfour pentru a trimite colete catre cei dragi, iata o lista cu avantaje si motive: