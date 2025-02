Bărbatul din Telcișor reținut săptămâna trecută de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Bistrița, după ce a furat dintr-un supermarket din Bistrița sticle cu băutură și l-a agresat pe un agent de pază, a fost trimis după gratii pentru 30 de zile de magistrații de la Judecătoria Bistrița.

Bărbatul, în vârstă de 35 de ani, este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de tâlhărie și furt calificat. Oamenii legii au descoperit că nu era la prima faptă de furt.

„În baza art. 226 Cod procedură penală, art. 223 alin.2 Cod procedură penală, admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa în dosarul nr. 572/193/P/2025. Dispune arestarea preventivă a inculpatului CAD cercetat pentru săvârșirea infracţiunilor de: furt calificat, faptă prev. de art. 229 al. 1 lit. b) C. Pen. rap. la art. 228 al. 1 C. Pen. şi tâlhărie, faptă prev. de art. 233 C. Pen., cu aplic. art. 38 al. 1 C. Pen. , pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 21 februarie 2025 şi până la data de 22 martie 2025, inclusiv.

Dispune emiterea, în mod corespunzător, a mandatului de arestare preventivă pentru inculpatul CAD.

Potrivit. art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. (…)

Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunțare cu inculpatul şi cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi, 21.02.2025, ora 17:50″, se arată în minuta deciziei Judecătoriei Bistrița.

Arestarea preventivă a fost contestată de inculpat la Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Bărbatul a fost introdus în Centru de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Bistrița.

