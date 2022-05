Cu toate ca magazinele si mediul online abunda de oferte in acest sens, este mai bine sa evitam benzile de alergare ieftine. Cand preturile sunt foarte mici, si calitatea acestor aparate fitness este scazuta. Pe termen lung, o banda de alergat ieftina nu te ajuta sa faci economii. Se va defecta destul de repede si vei simti tentatia sa o repari, mai ales daca reparatia costa mai putin decat o banda de alergat noua. In timp, vei cheltui mult mai mult decat ai planuit initial si, probabil, chiar mai mult decat te-ar fi costat o <a href=”https://www.sportist.ro/fitness-si-gimnastica/benzi-de-alergare.html” title=”Vezi oferta noastra de benzi de alergat” target=”_blank” rel=”follow”>banda de alergat</a> de calitate.

Iata care sunt principalele motive pentru care o banda de alergat ieftina se va strica mult mai repede decat una cu un pret mai ridicat:

1. Putere slaba

Daca iti doresti sa folosesti banda de alergat mai mult pentru mers sau jogging usor, este recomandata o banda de 2 CP. Daca vrei sa folosesti banda de alergat frecvent, pentru alergare, este recomandat sa cumperi una cu minim 3 CP.

Benzile de alergare cu putere mai slaba tind sa fie mai ieftine dar nu performeaza foarte bine si le vei folosi destul de usor la capacitate maxima. Acest lucru inseamna si ca se pot supraincalzi si strica destul de rapid.

2. Instalatie electrica de proasta calitate

Instalatia de proasta calitate creste riscul ca banda de alergat cu un motor slab sa se strice. Cand un motor ieftin functioneaza la capacitate maxima, produce multa caldura, pe care instalatia nu o poate gestiona. Aceasta problema poate fi indicata de un miros chimic specific atunci cand banda este utilizata intens, sau de afisajul cu intreruperi.

3. Componente de plastic

Benzile de alergat ieftine vor avea, in majoritatea cazurilor, multiple componente din plastic. Aceste componente vor avea nevoie de inlocuire mult mai rapida decat cele din metal, deoarece se uzeaza mai usor. Daca alergi in viteza pe banda de alergat sau preferi sa simulezi mersul in panta, o banda de alergat ieftina nu va avea o durata de viata mai mare de un an sau doi. In plus, o banda de alergare cu multe componente din plastic poate fi mai zgomotoasa decat una cu componente metalice.

4. Banda de alergare subtire

O alta diferenta importanta dintre o banda de alergare ieftina si una de calitate este semnalata de grosimea benzii de alergat. Pe un aparat foarte ieftin, banda de alergat poate fi suficient de subtire incat sa se rupa in timpul utilizarii! In plus, aceasta va trebui lubrifiata si curatata foarte des pentru a functiona fara probleme. Benzile de alergare de calitate superioara, in schimb, sunt fabricate din materiale rezistente, care necesita mai rar intretinere.

In al treilea rand, o banda de calitate va fi fabricata dintr-un material care se va adapta mai bine la viteza alergatorului, spre deosebire de materialele ieftine, care pot face banda sa functioneze mai incet.