Ce fel de bigudiuri sa alegi si cum sa le folosesti?

Tot mai multe femei intampina problema volumului parului sau nu stiu ce coafura sa mai adopte. Mai ales ca peste tot la televizor sau in reviste apar modele frumos aranjate la par, iar faptul ca femeile se plictisesc rapid de culoarea parului sau de tunsoare, nu este un lucru secret.

Una dintre cele mai utilizate si simple metode de a oferi parului un aspect frumos este folosirea de bigudiuri sau perii. Indiferent daca ai firul de par subtire sau gros, in acest articol vei gasi cateva sfaturi si trucuri utile.

Cum sa obtii un volum natural cu bigudiuri?

Daca samponul pentru volum sau clasica metoda de a te usca cu capul in jos nu mai functioneaza, atunci trebuie sa incerci coafatul cu bigudiuri. Pe langa faptul ca poti obtine si volum, si bucle in acelasi timp, bigudiurile sunt si sanatoase. De ce? Pentru ca acestea nu supun firul de par si scalpul la tratamentul termic.

Inainte sa te gandesti ca vrei sa folosesti bigudiurile, trebuie totusi sa fii sigura ca ai timp si rabdare la dispozitie. Dezavantajul bigudiurilor este ca nu sunt atat de moderne, astfel ca dureaza mai mult sa le pui, dar si pana obtii rezultatul dorit.

Cum trebuie sa rotesti parul pe bigudiuri?

Inainte de a pune bigudiurile, parul trebuie sa fie umed si bine pieptanat. Incepe prima data cu bretonul, apoi varful capului, ceafa si tamplele (in ordinea in care se usuca cel mai repede). Intindeti firul de par perpendicular pe cap si apoi pune parul pe bigudiu in directia de crestere a lui. Este recomandat sa stai cu ele pe cap o noapte intreaga, iar apoi sa le scoti atunci cand parul este uscat complet. Parul se desface in ordine inversa, fara graba si se evita tragerea de par. Odata scoase din bigudiuri, buclele trebuie desfacute usor cu degetele, incat sa aiba o forma naturala si lejera. Pentru ca buclele sa reziste cat mai mult aplica usor fixativ.

Ce bigudiuri sa alegi si care sunt avantajele fiecarui model?