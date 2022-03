Cash Out este o funcție foarte apreciată de pariorii din întreaga lume și a apărut relativ de curând în cadrul caselor de pariuri online. Cash Out este considerată ca fiind o funcție bonus de către pariori și de multe ori face diferența între câștig și pierdere. Deși expresia Cash Out înseamnă “a încasa” în engleză, casele de pariuri online din România și pariorii o traduc prin închiderea unui pariu aflat în desfășurare.

Funcția Cash Out

După cum spune și numele, funcția Cash Out oferă pariorului posibilitatea de a închide un pariu/bilet cu mai multe evenimente, chiar dacă nu toate evenimentele au fost disputate. Este o funcție foarte utilă în anumite situații când ești sceptic în legătura cu modul în care se va desfășura în continuare evenimentul pe care ai pariat. Astfel descoperi una dintre metodele eficiente despre cum sa castigi la pariuri sportive.

O situație în care un parior este tentat să folosească funcția Cash Out este momentul în care biletul este câștigător, dar jocul se îndreaptă într-o direcție care pune în pericol rezultatul. De exemplu, echipa pe care ai pariat conduce, dar rămâne în inferioritate numerică sau este dominată. Dacă închizi pariul în acel moment, vei avea un profit mai mic decât cel anticipat la plasarea biletului, dar totuși vei avea un profit și nu o pierdere.

O altă situație în care poți folosi funcția de Cash Out este accea în care biletul este necâștigător și consideri că nu mai ai nicio șansă pentru a se îndrepta ceva. De exemplu, echipa pe care ai pariat primește gol sau are un jucător eliminat când scorul este egal. În acest caz, dacă folosești funcția de Cash Out vei recupera o parte din miză și nu vei pierde tot biletul.

Funcția Cash Out – Avantaje

Principalele avantaje al funcției Cash Out sunt securizarea unui profit sau limitarea unei pierderi. Dacă scorul îți este favorabil în minutul 90, închizi pariul și scapi de emoțiile din prelungiri. În acest caz, valoarea profitului parțial va fi foarte aproape de profitul estimat la plasarea biletului. De asemenea, cu ajutorul funcției Cash Out poți face profit rapid sau speculă. De exemplu, să spunem că ai pariat pe over 11.5 cornere. Dacă în prima repriză ai deja 8 cornere, atunci poți închide pariul pe profit deja.

Un dezavantaj al funcției Cash Out este tentația de a închide pariul înainte de finalizarea evenimentului pentru a fi sigur de profit. Mulți pariori cedează acestei tentații și la finalul evenimentului constată ca ar fi câștigat mai mulți bani dacă nu îl închideau.

Există și opțiunea de Cash Out parțial în care poți închide doar o parte din bilet, în acest fel securizându-ți o parte din profit și poți lăsa restul biletului în joc. În acest fel închizi biletul doar pe o parte din miză. Opțiunea Cash Out sau Cash Out parțial este foarte utilă în anumite situații dar trebuie utilizată doar în situațiile în care este necesară, altfel nu vei obține prea mult profit. Pentru a vedea ce case de pariuri oferă opțiunea de Cash Out, poți căuta pe internet o listă cu acestea.