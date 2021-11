Automobilul a devenit asemenea unui nou membru al familiei. Nimic nu are loc fara a apela la serviciile sale. Drumurile la locul de munca, la scoala, la cumparaturi, in vacante, in vizite, toate sunt realizate prin intermediul acestuia. Insa atunci cand in viata ta mai este si un bebe, coordonatele se schimba. Nici masina personala nu scapa fara modificari.

Legislatia rutiera impune montarea obligatorie a unui scaun auto de copil, pentru siguranta si protectia micutilor. Rata accidentelor din trafic creste alarmant, de aceea integrarea accesoriilor de protectie in habitaclul autoturismului este esentiala, mai ales cand la bord se afla copii.

Principalul criteriu pe care trebuie sa il iei in calcul la alegerea unui scaun pentru copii este greutatea micutului tau. Pe yuga.ro vei gasi modele recomandate pentru cei intre 0 si 36 kg. La achizitionarea acestui obiect, citeste cu atentie descrierea produselor de pe site, deoarece astfel vei afla informatiile necesare cu privire la inaltimea si varsta potrivita pentru fiecare model in parte.

Protectiile antitranspiratie

Daca ai ales deja un scaun auto pentru bebe, echipeaza-l si cu accesoriile necesare pentru ca prichindelul tau sa se bucure de confort maxim si o pozitie corecta a corpului. Opteaza pentru un scaun cu insertii ergonomice, care sa fie prevazut si cu o husa confectionata dintr-un material de calitate pentru a preveni transpiratia si a asigura o ventilare corecta.

Protectiile antitranspiratie pentru categoriile de 0 – 9 kg, 9 – 18 kg si 18 – 36 kg asigura extra confort copilului tau pe intreaga durata a calatoriei, indiferent de sezon. Partea din bumbac 100% tine la distanta transpiratia corpului asigurand un confort mai mare, inclusiv in zilele foarte calduroase, iar partea din poliester 100% ofera mai multa caldura in zilele racoroase.

La alegerea unui scaun auto pentru copii, trebuie sa ai mereu in vedere imbinarea optima intre noutatile cu care iti vine in intampinare tehnologia, elementele de siguranta si cele de confort. Accesoriile aduc un plus in acest sens, ele asigurand toate datele necesare pentru ca micutul sa fie cat mai multumit de calitatile locului rezervat pentru el in masina.

scaun auto

Inaltatoarele auto

Inaltatoarele auto recomandate pentru grupele de 15 – 36 kg combina perfect siguranta oferita de un scaun auto si confortul necesar copilului in timpul calatoriei. Se pot fixa numai pe locurile din spate, in orice autovehicul dotat cu centuri de siguranta cu prindere in trei puncte. Copilul se va putea bucura de cotiere confortabile si de un material de foarte buna calitate, moale si capitonat.

Bazele isofix

Bazele isofix sunt extrem de utile la folosirea unui scaun auto pentru copii, acestea prevenind alunecarea scaunului pe bancheta, atunci cand este montat cu spatele la sensul de mers. Adaptorul este, de asemenea, un accesoriu util pentru fixarea scaunului in autovehicul.

Suportul pentru spate si cap

Suportul pentru spate si cap, universal pentru scaunele auto, inconjoara cu blandete capul bebelusului, oferindu-i un suport moale si confortabil. Pernuta pentru cap este special creata pentru a fi folosita inca din primele zile de la nastere.

Husa de protectie

Husa de protectie este ideala pentru a proteja scaunul de murdarie. De fiecare data cand micutul tau va varsa un lichid sau aliment pe scaun, acesta va ramane curat, husa spalandu-se rapid la masina de spalat.

Apeleaza cu incredere la accesoriile destinate unui scaun auto pentru copii si imbunatateste-i considerabil experienta calatoriei cu masina. Va beneficia de un extra confort, siguranta pe partile laterale ale scaunului si mentinerea unei posturi corecte a corpului.