Noul primar al Timișoarei, neamțul Dominic Fritz, a câștigat anul trecut, potrivit informațiilor transmise de către ziare.com, 41.000 de euro, din postura de angajat al Cabinetului fostului președinte al Germaniei.

Declarația de avere a lui Dominic Fritz, depusă din postura de candidat, scoate în evidență și faptul că acesta este jucător la bursă. Are cumpărate acțiuni la mai multe companii, printre care Netflix, Samsung și Siemens, mai informează publicația de știri online amintită.

Declaratia de avere depusa de Dominic Fritz la Biroul Electoral Municipal Timisoara odata cu depunerea candidaturii arata ca acesta detine in Timisoara un apartament de 65 de metri patrati. Primarul ales al Timisoarei nu are masina si nici bijuterii sau obiecte cu valoare care sa depaseasca 3.000 de euro.

Documentul depus de Fritz la Biroul Electoral Municipal mai arata ca acesta are 15.600 de euro intr-un cont curent si un depozit bancar de 2.000 de euro. Dominic Fritz are si un cont in RON in care are 1.500 de lei.

Declaratia de avere a noului primar al Timisoarei arata ca acesta a investit o parte din banii castigati in actiuni la bursa. Astfel, Dominic Fritz detine actiuni in valoare de peste 38.000 de euro la mai multe companii printre care: Netflix, Siemens, Samsung, Telekom, Booking sau Visa.

La capitolul venituri, declaratia de avere a lui Fritz arata ca aceasta a avut, in 2019, din postura de angajat al cabinetului fostului presedinte al Germaniei un venit de 41.000 de euro. De asemenea, din inchirierea apartamentului pe care il detine in Timisoara, Fritz a castigat aproape 8.800 de lei.