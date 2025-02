Patru companii sunt responsabile de deszăpezirea drumurilor județene și naționale din Bistrița-Năsăud. Trei companii au pus mâna pe licitația organizată de Consiliul Județean în 2022, iar una cu CNAIR în 2020, iar de atunci tot încheie contracte subsecvente. Deszăpezirea și curățarea drumurilor pe timp de iarnă este o afacere profitabilă, deși în anii trecuți SRL-urile se plângeau că nu prea au profit. Sunt plătite inclusiv în iernile blânde, doar pentru staționare.

Încă din iarna anului 2020, de deszăpezirea celor patru drumuri naționale care străbat județul (DN17, DN17D, DN17C, DN15A), se ocupă Dacia Asphalt SRL. Iarna aceasta, societatea a intervenit cu 32 de autobasculante cu lama și răspânditor, din cele 10 baze operative înființate la nivelul județului, de la Beclean, Sărățel, Tiha Bârgăului, Năsăud, Salva, Rodna, Teaca, Bistrița, Piatra Fântânele și Dealul Ștefăniței.

„S-au realizat, la nivelul întregii rețele de DN, un număr de 593 de acțiuni preventive și de combatere a poleiului și înzăpezirii, din care 182 pe zona DN17, în Pasul Tihuța. S-au răspândit 4.744 tone de sare, 1.400 de tone doar în Pasul Tihuța”, se arată într-un raport prezentat de Secția Drumuri Naționale Bistrița, Colegiului Prefectural.

În cei patru ani în care a asigurat acest serviciu, Dacia Asphalt a încasat 28 de milioane de lei. Suma a fost împărțită în 10 contracte subsecvente, în jur de două pe an, ultimul, în valoare de 6,2 milioane de lei, fiind semnat chiar în toamna anului trecut. În această perioadă, utilajele celor de la Dacia Asphalt au parcurs 36.000 de km, în jur de 9.000 de km pe an.

Dacia Asphalt este o societate bistrițeană, înregistrată în 2018, care are 134 de angajați. Pentru anul 2023, SRL-ul a raportat o cifră de afaceri de peste 130,5 milioane de lei, cea mai mare de la înființare, și un profit net de 6,2 milioane de lei. Datoriile trec și ele de 40 de milioane de lei.

Cu un an înainte, în 2022, Dacia Asphalt SRL raporta o cifră de afaceri de 126,7 milioane de lei și un profit net de un milion de lei. Datoriile firmei erau și mai mari, apropiindu-se de 45 de milioane de lei, cea mai mare sumă de la înființare.

Firmei care are pe mână 2 loturi de DJ-uri îi merge tot mai bine

Drumurile județene au fost împărțite în 5 loturi, care au fost scoase la licitație, pentru serviciile de deszăpezire și întreținere pe timp de iarnă în 2022, iar de atunci au fost încheiate contracte subsecvente. Trei firme au împărțit cele 5 loturi.

Lotul 1 are 134,7 km și include tronsonul dintre Șintereag și Bistrița a drumului județean 151, tronsonul dintre Budacu de Sus și intersecția cu DJ 173 a drumului județean 154 C, tronsonul Bistrița-Budacu de Sus din DJ 173, Chiraleș – Sărățel, DN15A – Sărățel – DJ 154, Monariu – Jelna, Orheiu Bistriței – Livezile (toate parte a DJ 172 G), Mureșenii Bârgăului Colibița, Lac Colibița – Prundu Bârgăului (parte din DJ 172 D), Bistrița – Budacu de Jos, Budacu de Jos – Buduș (DJ 173C), Bistrița-Tărpiu (DJ 173B). Lotul 1 a fost adjudecat de Ardelean Company Nord-Vest SRL.

Lotul 2 are aproape 173 km și include Uriu – limita cu județul Maramureș (DJ 171), DN17 – Reteag (DJ 172K), Reteag – Breaza (DJ 170), Beclean –Figa, Agrișu de Sus – DN17, DN17 – Mocod (parte din DJ 172), Beclean – Chiochiș, Chiochiș – limita cu județul Cluj (parte din DJ172A), Nușeni Chiraleș (DJ 172G), Braniștea – Beclean (DJ172 F), Nușeni – Corvinești (DJ 172H), Beudiu- Vița, Vița- limită cu județul Cluj (DJ 172 I), Braniștea – DJ 172 F și Braniștea – Cireșoaia (DJ 172 K). Și pe acest lot a pus mâna tot Ardelean Company Nord-Vest SRL.

SRL-ul este din Maramureș și are 100 de angajați. Pentru 2023, SRL-ul a raportat o cifră de afaceri de 75,6 milioane de lei, profit de 9,3 milioane de lei și datorii de aproape 30 de milioane de lei. Cu un an în urmă, în 2022, cifra de afaceri ajungea la doar 40 de milioane de lei, iar profitul la 4,4 milioane. Atunci, avea doar 73 de angajați. În 2021, la un an de la semnarea contractului cu CJ, SRL-ul înregistra o cifră de afaceri de 23,6 milioane de lei și un profit de 1,3 milioane. Avea doar 49 de angajați. Judecând după datele financiare, constatăm că de când a semnat contractul de deszăpezire cu CJ, societății maramureșene îi merge din ce în ce mai bine.

LDP are un lot pe mână, iar Trans-Simy SRL două

LDP a prins Lotul 3, care se întinde pe 106 km și este compus din tronsoanele Ilva Mică-Lunca Ilvei (DJ 172 D), Ilva Mică – Leșu ( DJ172C), Rebrișoara – Parva, Tărpiu – Nimigea (DJ 172 B), Josenii Bârgăului – Ilva Mică (DJ 172 D), Mocod – Suplai ( DJ 172) și zona Nepos (DJ 172 B).

LDP este societatea comercială a Consiliului Județean, care urmează să fie preluată de Primăria Bistrița și folosită pentru asfaltări. În ce măsură va mai rămâne și pe servicii de deszăpezire și întreținere de drumuri, rămâne de văzut.

Pentru anul 2023, LDP a raportat o cifră de afaceri de 10,7 milioane de lei și un profit ce se apropia timid de un milion de lei. Datoriile ajungeau la 4,2 milioane de lei. Numărul de angajați era 48. În 2022, LDP înregistra o cifră de afaceri de 7,7 milioane de lei și un profit de 1,4 milioane de lei. Datoriile erau atunci mai mari, trecând de 5,5 milioane de lei. 2021 n-a fost un an prea bun pentru LDP: înregistra o cifră de afaceri de 8,3 milioane de lei și pierderi de peste 4,2 milioane de lei. Datoriile ajungeau la 7,6 milioane.

Lotul 4 are 133,6 km și este compus din DJ 154, Budacu de Sus – Șieu, Șieu-Teaca, Teaca- Milaș ( parte din DJ 173), Teaca Stupini (DJ 162), Șieuț –Sebiș ( DJ 154C), Monor – limită cu județul Mureș (DJ154 B), Domnești – Albeștii Bistriței (DJ 154 D), Albeștii Bistriței – Dipșa, Viile Tecii – Budurleni ( DJ 154 D), Silivașu de Câmpie – Milaș ( DJ 162), Silivașu de Câmpie – Milaș ( DJ 162) și Buduș – Șieu ( DJ 173C). Pe acest lot a pus mâna Trans-Simy SRL.

Și pe lotul 5 a pus mâna același SRL. Acesta are 118 km și este compus din tronsoanele: Șintereag – limită județ Mureș (DJ 151), Stupini – Sânmihaiu de Câmpie, Sânmihaiu de Câmpie – Silivașu de Câmpie (DJ 162), Strugureni – Lechința, Lechința – Herina ( DJ 172 E), Matei – Zoreni ( DJ 172 H) și Brăteni – DJ 151 (DJ 154 D).

Firma aparține fiului primarului din Budacu de Jos, Florin Sandu Simionca. În 2024, SRL-ul a pus mâna pe licitații publice în valoare de peste 10 milioane de euro. Contractele sunt, pe lângă deszăpeziri, și pentru modernizări și amenajări de drumuri.

Pentru anul 2023, Trans-Simy SRL a înregistrat o cifră de afaceri de 13 milioane de lei și un profit net de 1,3 milioane de lei. Datoriile s-au cifrat la 5,3 milioane de lei. Firma a numărat 38 de angajați. Ceva mai bine a dus-o cu un an în urmă, în 2022, când raporta o cifră de afaceri de 15 milioane de lei și un profit net de 2,2 milioane de lei. Atunci avea datorii de 4,4 milioane de lei și 40 de angajați, cel mai mare număr de la înființare.

În 2021, la un an de la semnarea contractului de deszăpezire pentru două loturi din 5, SRL-ul raporta o cifră de afaceri de 9,6 milioane și un profit de doar 262.943 de milioane. Datoriile treceau și atunci de 5 milioane de lei. În ultimii ani, veniturile companiei par să fie tot mai mari, deși tot în ultimii ani, SRL-ul fiului primarului din Budac s-a cam băgat în datorii.

Andreea Radu