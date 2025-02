Întreținerea unui vârstnic în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Nușeni, serviciu social aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bistrița-Năsăud, costă anul acesta între 3.633 de lei lunar și 7.128 de lei lunar, potrivit unei hotărâri de consiliu județean adoptată săptămâna trecută.

Astfel, potrivit documentului, costurile pentru întreținerea vârstnicilor la Nușeni sunt:

a) 7.128 lei/lună/beneficiar pentru persoanele vârstnice dependente, încadrate în gradele de dependență IA, IB, IC, din care contribuția beneficiarului sau a aparținătorilor este de 3.500 de lei/lună;

b) 5.352 lei/lună/beneficiar pentru persoanele vârstnice semi-dependente, încadrate în gradele de dependență IIA, IIB, IIC – contribuția beneficiarului sau a aparținătorilor este de 3.000 de lei/lună;

c) 3.633 lei/lună/beneficiar pentru persoanele vârstnice independente, încadrate în gradele de dependență IIIA, IIIB – contribuția beneficiarului sau a aparținătorilor este 2500 de lei/lună.

În situația în care veniturile persoane vârstnice precum și ale susținătorilor legali ai acesteia sunt insuficiente pentru acoperirea contribuției lunare de întreținere aprobate, sumele necesare completării diferenței se suportă din bugetul județean. De asemenea, persoanele vârstnice care nu au venituri și nici susținători legalei nu datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind asigurată, conform prevederilor legale, de la bugetul județean.

Contribuția lunară datorată de persoanele vârstnice ajunge până la 60% din veniturile realizate fără a se depăși valoarea costului mediu lunar de întreținere aprobat.

În cazul susținătorilor legali cu obligație de întreținere, diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, susținătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuția lunară integrală printr-un angajament de plată.

Căminul din Nușeni are o capacitate de 25 de locuri. În cursul anului trecut, au beneficiat de serviciile sociale ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Nușeni un număr mediu de 17 beneficiari, dintre care 11 persoane vârstnice dependente și 6 persoane vârstnice semi-dependente, iar la finalul anului au rămas 13. Dintre aceștia, patru aveau pensia minimă de .1281 de lei, doi sub 1.900 de lei, 6 sub 2.800 de lei și unul de peste 4.000 de lei.

În cursul anului trecut, din contribuția beneficiarilor s-au putut acoperi cel mult 15% din cheltuieli, cei mai mulți bani fiind de la bugetul de stat și de la cel județean.

Căminul pentru Persoane Vârstnice Nușeni are aprobată o structură de personal cu un număr de 15 angajați, personal de execuție și coordonatorul personalului de specialitate.