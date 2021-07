În urmă cu aproape 20 de ani înființam un ONG pentru a proteja patrimoniul material dar și imaterial al celor două pavilioane din Valea Vinului, Rodna, BN, cunoscute drept Casa Scriitorilor. La vremea aceea încă mai adăstau în camerele mari și răcoroase, în care uitai de încălzirea globală – ce abia începea să își facă simțită prezența- iubitori ai muntelui și ai singurătății, dar și ai celei mai solitare plăceri din lume, cum a definit-o Gabriel Garcia Marques: Scrisul! Anticipam și nu mă înșelam că urmau să vină vremuri grele peste acele clădiri, construite de un conte ungur și cumpărate când acesta nu a mai avut bani să continue edificarea lor, de Fondurile Grănicerești de la Năsăud, la propunerea botanistului Florian Porcius, unul dintre cei mai titrați intelectuali rodneni.

Porcius și Artemiu Publiu Alexi, doctori în științe, școliți la Viena și aflați în permanentă legătură cu intelectualii austrieci ai vremii, au prevăzut că elitele românești, aflate în plină emancipare datorită stipendiilor asigurate de Fondurile grănicerești vor avea nevoie de un avanpost pentru ”odihnă și creație” înainte de a lua în piept muntele! Și la propriu și la figurat! La vremea aceea cam la 1880, imperiul austriac devenea tot mai vulnerabil, astfel că românii din Transilvania, ce urmau să se afle la cheremul ungurilor, cărora austriecii, le-au cedat din atribuții, în urma parteneriatului cunoscut drept dualismul austro-ungar, parcă simțind ce urma să se întâmple, luaseră cu asalt munții și izvoarele cu ape minerale ale Rodnei. Guvernarea dezechilibrată din acei ani foarte grei pentru strămoșii noștri avea să să fie aproape de nesuportat iar poftele ocupaționiste ale unora dintre maghiari, urma să își dea în petec. În ce privește stațiunea apelor minerale, cum a fost cunoscută inițial Valea Vinului, în baza unor așa numite datorii către fiscul maghiar, administrația de la Năsăud a cedat-o în urma unei împăciuiri judecătorești, pentru compensarea datoriilor.

Monument de interes regional

Referitor la suprapunerea de branduri culturale și turistice, existente în memoria acelui loc am scris de-a lungul ultimilor 15 ani, am filmat și am relatat referitor la importanța identitară a celor două clădiri, am scris ”Cartea de la Valea Vinului”, tipărită la editura Junimea în 2016, am făcut demersuri pentru ca ansamblul arhitectonic, care încă mai adăpostea memoria a nenumărați scriitori români remarcabili, să fie incluse în Patrimoniul Cultural al României. Până la urmă din toată lupta asiduă, care mi-a consumat niște ani din viață și destulă energie, se poate spune că, stațiunea scriitorilor a ieșit victorioasă, prin faptul că, după a treia tentativă de clasare și dat fiind pressingul continuu, stațiunea a fost inclusă, la finalul lui 2018, în clasa B de Monumente.

În 2010, Casa Scriitorilor din Valea Vinului era funcțională

Adică tentativele de demolare a politrucilor de la județ și Rodna au fost cumva stopate, prin efectul clasării. Că, depozitarea buștenilor a continuat și mai asiduu, stau mărturie multele noastre solicitări către fostul ITRSV și moștenitoarea acestuia Garda Forestieră, în care, potrivit atribuțiilor acestora solicitam controale și iar controale…

Sigur că, între timp și intemperiile și vremurile, dar mai ales oamenii cu puțină școală, agresivi, cocoțați în fruntea Primăriei Rodna au devastat cele două clădiri, prin terți, și ar fi vrut să le radă de pe fața pământului, poate cu focul pus intenționat și cu taf-urile cărora le-au ”făcut” parcare în perimetrul monumentului, pentru ca zestrea identitară a acestora, împreună cu memoria imaterială să fie pulverizate, iar dacă ar fi putut le-ar fi făcut să dispară, iar în locul lor, pe tăpșanul cel mai generos din Valea vinului să fie ridicate niște kitschurele la adăpostul cărora burțile unor politruci urmau să producă ”OPERE ALESE”?!

Am organizat tabere de creație atât pentru scriitori cât și pentru plasticieni

În jurul focurilor de tabără pe care le organizam, la început, prin 2002, luna în iunie, pentru a-i obișnui cu magia muntelui pe unii dintre confrații scriitori, mai tineri, jurnaliști și mai apoi, când taberele noastre de creație s-au mutat ca interval de timp, la finalul verii, în septembrie, lună care încă mai păstra o urmă de vară, au apărut ca parteneri de durată artiștii plastici, mirosind a vopseluri și pânze proaspăt grunduite, unii având încă sub unghii lutul din care tocmai modelaseră figurine de plastică mică, în timp ce defileul îngust și auster unde a fost localizată stațiunea montană, începea să se pregătească de iarnă…

Devastată de jefuitorii pădurilor în complicitate cu un primar lăcomit la averi nemuncite!

Ceea ce s-a întâmplat cu fosta Stațiune a Scriitorilor din Valea Vinului, Rodna, Bistrița-Năsăud, aproape demolată, vandalizată, degradată și lăsată de izbeliște pentru a fi batjocorită de orice drujbist sau tafist, s-a întâmplat cu aproape toată țara noastră, România… batjocorită de poftele animalice ale unor politruci vremelnici, ajunși în funcții și puși pe căpătuială și pe agonisit averi nemuncite pe spinarea POPORULUI ROMÂN! Peste tot, la fiecare centru de comună, cel puțin în UAT-urile din BN, după informațiile noastre, având în vedere experiența celor peste 25 de ani de presă, de toate felurile, funcționează cel puțin un grup infracțional organizat. Așa este și la Rodna, unde un fost crescător de capre (niște animale inteligente de altfel), a ajuns viceprimar în 2014, apoi în 2016 s-a trezit primar. Că între timp cele 400 de capre pe care le păștea prin munții Rodnei, concesionați pentru a beneficia de subvenția generoasă de la UE, au dispărut în urmă cu cel puțin 5 ani, dar au rămas crotaliile de pe care familia Grapini, a primarului Grapini Valentin, organizată exact ca un grup infracțional, ”mulge în jur de 80.000 de euroi! Din banii europeni, prin intermediul APIA! Cine să stea să verifice caprele, crotaliile sau falsurile din actele asociației, în care mama și tata lui Grapini, vărul Portocală de la Șanț și cunoscutul Cozonac din Rodna, având ca sediu adresa administrativă a primarului Grapini, și-au tras un grup infracțional în toată regula?! Cine?

Stațiunea Valea Vinului s-a transformat într-o ruină sub ”oblăduirea” lui Grapini

În timp ce curtea Casei Scriitorilor din Valea Vinului este de cel puțin 7 ani transformată în depozit de bușteni, prin grija primarului pesedist Grapini, respectivul, lovit de ”paranoia turistică” bagă din top minciuni gogonate rău! Ba face domenii schiabile, ba pune telegondole, ba înființează trasee turistice, ba face din Rodna stațiune turistică?! Toate acestea ignorând cu bună știință sau poate neștiință, având în vedere puțina școală pe care a făcut-o, lipsa lecturilor obligatorii – prin efectul celor două rezultă păgubitoarea lipsă de viziune- istoria de cel puțin 140 de ani a celor două clădiri, cunoscute în ultima vreme ca fiind Casa Scriitorilor din Valea Vinului! Sau Stațiunea apelor minerale!

Așa arată Casa Scriitorilor din Valea Vinului în 2021: RUINĂ!

Că, acestui politruc lipsit de viziune, cu pofte nemăsurate de îmbogățire ar trebui să îi revină ceea ce a încercat din răsputeri să distrugă pe parcursul ultimilor 7 ani, ni se pare o ironie amară sau poate că este posibilitatea de a scoate pentru totdeauna de sub influența lui nefastă Casa Scriitorilor! Detalii despre monumentul de clasă B, suprapunerea de branduri și lipsa de interes a ”gospodarului” de la Rodna față de acest simbol al turismului bistrițean și năsăudean, pe care Ministerul Culturii ar vrea să i-l ”încredințeze”, puteți citi într-un număr viitor.

Florica Dura