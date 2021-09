Un nou magazin Carrefour Express este, începând din data de 16 septembrie, deschis locuitorilor din Bistrița, pe strada Împăratul Traian, nr. 57B. Carrefour Express Bistrița este adaptat stilului de viață și de cumpărături al celor care locuiesc în zonă, oferind o gama bogată de legume proaspete, produse BIO și o zonă în care se găsesc vinuri locale parte din programul original Carrefour, Deschidem Vinul Românesc, cât și alte vinuri atent selecționate.

Carrefour Express Bistrița este realizat conform unui nou concept de magazin de proximitate, aproape de consumator, care i se potrivește atât prin sortimentație cât și ca design. Un spațiu sigur pentru cumpărături, în care sunt concepute zilnic oferte speciale pentru clienți și cei dragi lor.

Potrivit lui Vincent Rochefort, director de proximitate, compania are deschise în România 79 de magazine Carrefour Express.

Noul magazin deschis în municipiul Bistrița oferă clienților o sortimentație de produse românești sau produse internaționale.

“Magazinele noastre fiind reprezentative de proximitate, și acesta din Bistrița vine aproape de locatarii din zonă, este un magazin de proximitate, unde venim în întâmpinarea clienților noștri cu produse de necesități zilnice. Avem o gamă largă de sortimentație, în jur de 4.000 de articole, începând de la legume și fructe proaspete, pâine proaspăt coaptă, cafea proaspătă, măcelărie, până la produse de îngrijire personală și îngrijirea casei dar și produse BIO, dietetice sau produse internațional.

Legat de produsele BIO, avem atât legume fructe, precum lămâi, avocado, morcovi, ardei, etc., produse de băcănie – o gamă destul de bogată și semnalizată pentru clienții noștri. Noi dezvoltăm aceste produse BIO în momentul de față în magazinele noastre, iar clienții noștri chiar au început deja să cumpere aceste produse. Credem că sunt și la un preț raport calitate foarte bine alese și clienții tind deja către aceste produse. Pot să vorbesc aici și despre mămici. Se vede foarte clar când mămicile intră și cumpără, că pun un accent pe produsele BIO”, a explicat Renata Ruta, managerul regional Carrefour.







“Pentru noi se numește tranziție alimentară. Aici avem în jur de 200 – 220 de articole BIO: Repartiția se face în fructe-legume și băcănie, dar și în alte raioane. De asemenea, dezvoltăm un program cu câțiva furnizori locali din România. De exemplu, la fructe și legume avem un acord cu Cooperativa Agricolă Vărăști. În raionul de vin deschidem vinuri românești, pentru care, desigur, am selecționat câțiva furnizori din România. Vrem să dezvoltăm acest parteneriat care este foarte important pentru noi și pentru clienți, în viitor”, a completat directorul de proximitate Vincent Rochefort.

Printre vinurile de marcă găsite pe rafturile Carrefour Expres Bistrița, se numără Caii de la Letea – Via Viticola, Etika – Aurelia Visinescu, Ecou – Domeniul Bogdan, Tohani Siel Rose – Domeniile Tohani, Cramele Budureasca și Purcari, selecție de vinuri care face parte din programul Deschidem Vinul Românesc.

Structura magazinului este de aproximativ 300 de metri pătrați și are în jur de 15 angajați, iar programul de funcționare al acestuia este de la ora 07.00 până la ora 22.00, de luni până sâmbătă, iar duminică de la ora 8.00 până la 22.00.

La intrarea în magazin se găsește raionul de legume, băcănie, lichide, măcelărie, practic tot de ceea ce au nevoie mai repede clienții.

“Acest concept EXPRESS este pentru client un design nou, un concept nou, în care el să regăsească absolut toate produsele necesare de zi cu zi. De exemplu, poate are musafiri și are nevoie rapid să gătească ceva. Ei bine, la noi va găsi rapid produse din toate sortimentele de care are nevoie, la prețuri accesibile”, a explicat Renate Ruta, manager regional Carrefour.

În plus, magazinul oferă o experiență de shopping sigură și ușoară: folosind aplicația Carrefour App clienții pot scana produsele la raft, verifica prețurile și apoi le pot pune în coșul virtual și plăti rapid la casa de marcat, fără să mai așeze produsele pe bandă. Odată aflați în aplicație, clienții au acces la programul de loialitate Act For Good, unde în fiecare săptămână sunt oferte noi, disponibile inclusiv in formatele Express. După crearea unui cont Act for Good, clienților li se generează un cod special direct în app, pe care îl pot activa la casa de marcat. Fiecare achiziție realizată pe baza codului Act For Good este răsplătită cu 1 punct pentru fiecare 20 de lei cheltuiți (excepție făcând băuturile alcoolice și tutun), în plus există extra puncte la produsele special semnalizate, iar punctele se cumulează exclusiv în contul individual prin scanarea codului Act For Good.

“Săptămânal avem oferte speciale cu această aplicație Act For Good, ele sunt semnalizate la raft pentru a le recunoaște clienții”, a subliniat Renate Ruta.







De asemenea, în interiorul magazinului, clienții au la dispoziție și alte servicii, precum PayPoint, reîncărcare electronică, plată facturi sau viniete.

Creat pentru a răspunde unui stil de viață care combină nevoia de siguranță în magazin cu dorința de a avea la îndemână opțiuni de alimentație sănătoasă, de proveniență locală, Carrefour Express Bistrița se potrivește perfect locuitorilor din proximitate.

Compania Carrefour nu se va opri doar la acest magazin tip Express în Bistrița și se intenționează înființarea câtorva și în alte zone ale municipiului.

“Noi continuăm să ne dezvoltăm în România pentru tipul acesta de oraș. Am vizitat deja cu echipa de dezvoltare câteva locații din oraș și am găsit câteva interesante pentru viitor. Vom vedea ce potențial avem, dacă vom mai putea deschide încă 4 sau 5 de astfel de magazine în Bistrița. Noi vizăm în special marile orașe, dar și pe cele medii, de mărimea Bistriței, însă nu excludem pentru viitor zonele rurale. Noi dezvoltăm franciza. Avem câteva magazine în franciză cu parteneri români, cu sigla Carrefour Express”, a dezvăluit Vincent Rochefort.