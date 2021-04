Este imposibil sa nu fi auzit vorbindu-se despre acupunctura macar odata in viata, sau sa nu cunoastem pe cineva care a beneficiat de aceasta tehnica. In ziua de azi, exista cabinete acreditate unde se practica acupunctura, precum Acupunctura Bucuresti, unde medici specializati asteapta pacientii in vederea rezolvarii unui numar mare de probleme de sanatate. Dintre afectiunile care pot fi tratate cu ajutorul acupuncturii, amintim: patologii legate de sistemul musculo-scheletic, pentru tratamentul patologiilor psihosomatice sau tulburarilor emotionale si chiar pentru tratamentul problemelor ginecologice. De asemenea, acupunctura este ideala si pentru a calma durerile de gat, migrenele, insomnia, anxietatea si multe alte probleme. Lista este, intr-adevar, foarte lunga. Insa, multe persoane care nu au icercat tratamente de acupunctura, au anumite temeri sau isi pun unele intrebari inainte de a alege o asemenea terapie alternativa. Sa vedem care sunt cele mai frecvente intrebari despre acupunctura si raspunsurile corecte:

– Acupunctura poate fi daunatoare?

Acupunctura foloseste energia pacientului, recanalizand-o, stimuland-o in anumite puncte si inhiband-o in altele si, prin urmare, nu poate fi daunatoare. Uneori se intampla ca un simptom, de exemplu, o durere, sa devina mai pregnanta in prima zi dupa sedinta si apoi sa se reduca sau sa dispara substantial in a doua zi. Prin urmare, faza temporara de exacerbare dupa o terapie trebuie inteleasa ca o mobilizare energetica si nu ca un esec.

– Acupunctura are efecte secundare?

Acupunctura nu are efecte secundare. Roseata la suprafata pielii apare in timpul inserarii acului, dar este tranzitorie. Rar, introducerea unui ac poate crea mici umflaturi sub piele, care regreseaza in cateva ore sau cateva zile. Insa nu trebuie sa ne panicam, pentru ca este ceva absolut normal.

– Acele sunt sterile?

Da, sunt sterile si de unica folosinta. Sunt importate din China si sunt ambalate individual in blistere. Pana acum cativa ani, se foloseau ace care erau apoi sterilizate intr-o autoclava. Chiar si presupunand ca sterilizarea se face intr-un mod asemanator, limita acestei proceduri consta in faptul ca acele reutilizabile au un diametru mai mare decat cele de unica folosinta si dupa prima utilizare se tocesc, ceea ce face ca insertia sa fie dureroasa.

– Insertia acelor este dureroasa?

Acele nu sunt dureroase, deoarece odata ce varful acului a trecut de piele, un strat bogat in terminatii nervoase sensibile, exista senzatii variabile, dar nu dureroase. Uneori exista un pic de disconfort. O senzatie pe care acupuncturistul o considera pozitiva este iradierea durerii la distanta de punctul in care a fost inserat acul sau un sentiment de greutate in jurul punctului. Senzatiile extrem de dureroase sunt foarte rare.

– Ce puncte sunt intepate pentru a vindeca durerea?

Clasificarea medicinei traditionale chineze nu se bazeaza atat pe „retete” care trateaza anumite zone ale corpului, cat mai degraba pe intelegerea mecanismelor care implica anumite deficiente sau anumite acumulari de energie, care apoi provoaca dureri. Prin urmare, se poate ca, pentru a trata migrenele, acupuncturistul sa te intepe in picior.

– Cate sedinte sunt necesare pentru a vorbi de o vindecare completa?

Numarul de sedinte necesare depinde de potentialul energetic disponibil al pacientului. Cu cat pacientul este mai tanar si cu cat boala este mai recenta, cu atat sunt mai mari sansele de a obtine rezultate rapide si, prin urmare, un numar mic de sedinte. Un ciclu clasic implica trei pana la patru sedinte la o distanta de o saptamana una de cealalta. Daca problema este acuta, este recomandabil sa faci doua sau trei sedinte pe saptamana, mai ales in prima saptamana. Uneori sunt necesare mai mult de patru sedinte. Uneori este necesara o pauza periodica o data pe luna sau la o luna si jumatate, pentru a mentine beneficiul obtinut.

– Alergiile sunt tratate cu acupunctura?

Conceptul de „alergie” nu exista in medicina traditionala chineza. Din punct de vedere al medicinei traditionale chineze, putem vorbi despre manifestari cutanate, manifestari respiratorii, manifestari oculare etc. Sunt multe persoane care au obtinut, de exemplu, rezultate pozitive in tratamentul astmului.

– Ce este fitoterapia?

Medicina traditionala chineza se bazeaza pe: acupunctura, medicamente pe baza de plante, dieta si tai chi (exercitii). Medicina pe baza de plante nu este deloc diferita de medicina noastra pe baza de plante in ceea ce priveste plantele pe care le foloseste. Se diferentiaza insa de medicina noastra pe baza de plante prin faptul ca criteriile de diagnostic si, prin urmare, descrierea proprietatilor curative ale plantelor este altfel si se bazeaza pe o cultura destul de diferita de cea a Occidentului.

– Este posibil sa renunti la fumat cu ajutorul unui tratament de acupunctura?

Da, exista posibilitatea de a face un tratament de acupunctura pentru a renunta la fumat. Acest tratament implica utilizarea acelor clasice de acupunctura in punctele clasice si stimularea punctelor urechii (auriculoterapie) folosind ace mici. Este un protocol solicitant din punct de vedere logistic: implica o sedinta pe zi pentru prima saptamana, apoi o sedinta la fiecare doua sau trei zile si asa mai departe pentru a avea efecte benefice. Aceasta terapie functioneaza producand un anumit dezgust fata de fumat, dar necesita si o anumita determinare din partea pacientului. Pacientul insusi este cel care periodic, in timpul zilei, maseaza unele dintre punctele urechii pentru a sustine actiunea acestor puncte.

-Cum se desfasoara o sedinta de acupunctura?

Prima vizita la un acupuncturist este similara cu cea practicata de orice alt specialist.

Acupuncturistul evalueaza simptomele, semnele si istoricul medical al pacientului. Evalueaza testele de laborator si instrumentele de diagnosticare si, daca este necesar, pentru a aprofunda imaginea in ansamblu, acupuncturistul solicita alte teste. O mare atentie este acordata stilului de viata si unor aspecte ale semioticii chinezesti, cum ar fi examinarea limbii (evaluarea culorii corpului si a patinei linguale) si a caracteristicilor pulsului radial (frecventa, si caracteristicile pulsul). In acest scop, pacientii sunt sfatuiti sa nu bea cafea sau alimente care pot modifica culoarea limbii in orele premergatoare consultatiei. La sfarsitul vizitei, terapia este stabilita in conformitate cu tabloul clinic al fiecarui pacient si se efectueaza tratamentul cu acupunctura.

In concluzie, nu trebuie sa ne fie teama sa incercam acupunctura. La acupunctura Bucuresti, vei gasi raspunsul la problemele tale.