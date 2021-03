Armele Airsoft sunt replici utilizate in anumite sporturi. Ele sunt un tip special de arme de o putere nu foarte mare, facute pentru a trage proiectile sferice nemetalice denumite „BB”, bile sau pelete, care sunt de obicei realizate din plastic sau rasina biodegradabila. Armele airsoft sunt concepute pentru a avea un nivel scazut de energie si peletele nu sunt atat de puternice, oferind, in general, un plus de siguranta cand sunt utilizate in scopuri sportive, competitive si de agrement, atunci cand se poarta echipamentul de protectie corespunzator.

Exemple de pistoale Airsoft din care poti alege

Pistoale electice (AEGS)

Armele electrice Airsoft, de asemenea, cunoscute sub numele de AEGs, sunt cel mai comun tip de pusca Airsoft. Armele electrice airsoft sunt alimentate cu baterii si pot fi, de obicei, setate in modul auto semi-automat sau complet. In cele mai multe cazuri, un AEG va veni cu o baterie reincarcabila si un incarcator de baterie, iar cele high-end sunt arme electrice ce vin cu baterii LiPo, pentru cea mai buna performanta posibila. Aceste pistoale Airsoft sunt unele dintre cele mai cautate in present si sunt ideale pentru jucatorii mai avansati.

Pistoale Airsoft cu gaz

Arme Airsoft alimentate cu gaz folosesc gaz comprimat pentru a propulsa peletele. In campurile de Airsoft se pot transporta atat unitati de gaz verde si de CO2 pentru a alimenta pistoale si pusti. Gazul verde vine in sticle mai mari si este incarcat pe loc, in timp ce CO2 vine in recipiente mai mici, sub forma de cartuse, care sunt atasate si descarcate individual. Avantajul acestor cartuse de CO2 si gaz verde este ca acestea sunt ieftine, portabile si de lunga durata, ceea ce inseamna ca pustile cu gaz te vor tine in lupta si te vor ajuta sa castigi un meci de Airsoft.

Pistoale Airsoft cu arc

Armele cu arc au un mecanism care este foarte usor de operat, fiind ideale pentru incepatori. Utilizatorul trage doar inapoi dispozitivul (pentru pistoale cu arc) sau manipuleaza un sistem de actionare cu surub (pentru pusti Airsoft cu arc) inainte de fiecare tragere. Armele Airsoft cu arc sunt populare, deoarece acestea sunt relativ ieftine si nu necesita baterii sau gaz pentru a functiona.

Pistoale si arme militare

Daca esti un Airsofter pro ce cauta mai mult realism, ai venit la locul potrivit. Multe dintre armele NRG competitive Airsoft se bazeaza pe arme din viata reala. Aceste arme mil-sim Airsoft (prescurtarea de la simulare militara) sunt perfecte pentru un gameplay in Airsoft de neuitat.

Daca esti un lunetist Airsoft, arunca o privire la pustile moderne special concepute in acest sens, pentru o putere mare de foc sau daca esti mai dur, cauta o arma replica cum ar fi un shotgun electric, fiind una dintre cele mai devastatoare solutii pentru luptele in spatii restranse.

Grenade si lansatoare de grenade

Uneori, e nevoie de astfel de arme pentru a te scoate dintr-un blocaj. Acestea sunt optiunile perfecte pentru eliminarea grupurilor mari de dusmani, ceea ce face din joc un moment epic.