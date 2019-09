Care sunt cele mai cautate soiuri de seminte de cannabis?

Multi colectionari se confrunta cu dificultati atunci cand trebuie sa aleaga soiurile de seminte de cannabis. Majoritatea semintelor seamana intre ele, asa ca e greu sa iti dai seama din ce soi fac parte. Totodata, acestea pot avea sexe diferite, deoarece planta de cannabis prezinta dimorfism sexual, ceea ce inseamna ca exista atat plante mascul, cat si plante femela.

De aceea, multi colectionari si botanisti aleg sa achizitioneze seminte de cannabis standard care au un procentaj egal in ceea ce priveste numarul de femele si de masculi. Cu toate acestea, exista mai multe criterii de luat in calcul, cum ar fi faptul ca oferta de seminte de cannabis a devenit variata in ultimii ani. In plus, atunci cand alegi seminte de cannabis, trebuie sa tii cont si de factorii de mediu care pot influenta sexul plantei. Astfel, in functie de conditiile de temperatura si umiditate, exista posibilitatea ca unele plante sa devina hermafrodite.

Odata cu popularizarea semintelor de cannabis printre colectionari, au aparut si proceduri tehnologice complexe care au determinat aparitia semintelor feminizate. La prima generatie de acest tip de seminte cannabis care proveneau de la doua plante, una de sex feminin si una hermafrodita, au fost obtinute seminte hermafrodite, iar abia dupa ce stiinta a progresat, s-a ajuns la rezultatul dorit. Lucrurile s-au schimbat, iar in prezent, acest tip de seminte este obtinut fara alterari genetice, folosind doar procedee naturale, cum ar fi polenizarea.

In randurile urmatoare, iti prezentam ce diferente exista intre soiurile de seminte de cannabis:

Seminte de cannabis standard

Aceste seminte provin din parinti de sexe diferite si pot produce atat seminte feminine, cat si masculine, intr-o proportie aproximativ egala. Semintele de cannabis standard reprezinta o alegere populara printre colectionari si botanisti.

Seminte de cannabis feminizate

In comparatie cu semintele standard, acestea au fost alterate prin diferite metode, pana cand s-au eliminat cromozomii masculini. In acest mod, s-au obtinut seminte de cannabis femela, numarandu-se printre preferatele colectionarilor.

Seminte de cannabis autoflowering

Acestea provin din incrucisari repetate cu Cannabis Ruderalis, o planta mica originara din Siberia. Avand o rezistenta crescuta la conditiile meteo, insa si la alti factori de stres, aceasta specie apare doar in zonele afectate.

Care este statutul semintelor de cannabis in Romania?

In tara noastra se pot comercializa seminte de cannabis doar sub forma de suvenir pentru persoanele pasionate de botanica, pentru colectionari sau pentru prezervarea genetica. Semintele de cannabis sunt ambalate corespunzator de catre producator, factor care le garanteaza autenticitatea. Atentie! Fumatul si cultivatul cannabisului sunt interzise prin lege pe teritoriul tarii noastre.

