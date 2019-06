Care sunt avantajele obtinute in urma colaborarii cu o firma de servicii funerare cu experienta?

Pierderea unei persoane apropiate sau a unui membru de familie poate declansa stari si sentimente foarte puternice. Din acest motiv, este indicat sa ne pastram cumpatul, chiar daca stresul atinge cote maxime, pentru a face cea mai buna alegere cu privire la organizarea inmormantarii celui trecut in nefiinta. Pentru acest lucru, va trebui sa optam pentru o firma de servicii funerare cu experienta, mai ales ca, in ultimii ani au aparut tot felul de case de pompe funebre, care sunt neprofesioniste si de multe ori profita de persoanele vulnerabile cu oferte inselatoare.

Prin urmare, ce este definitoriu pentru o firma de servicii funerare cu experienta, care dispune de resursele si cunostintele necesare, asigurand in acelasi timp transparenta costurilor? Iata doar o parte din avantajele date de colaborarea cu o casa de pompe funebre serioasa, care asigura o trecere cat mai usoara pe lumea cealalta a persoanei defuncte:

1. Respectarea legislatiei si indeplinirea formalitatilor

Orice firma de servicii funerare cu experienta in domeniu va face din acest proces o prioritate. Din acest motiv, este indicat sa apelati la numarul de telefon 0769 99 00 00 imediat ce a avut loc decesul. Astfel, firma de servicii funerare va delega indata un specialist la adresa indicata de dumneavoastra. Acesta este un cadru medical specializat, care, conform Legii, este autorizat sa faca constatarea decesului, in vederea eliberarii certificatului medical constatator de deces (CMCD).

2. Obtinerea rapida a ajutorului de deces

Obtinerea certificatului CMCD este primul pas pentru a intra in posesia ajutorului de deces. Alaturi de acest document, veti avea nevoie de talonul de pensie sau de asigurarea persoanei defuncte, dar si acte care dovedesc legatura dumneavoastra de rudenie cu cel trecut in nefiinta. In cazurile in care decesul a survenit in alta tara, este necesar sa specificati acest lucru, pentru ca firma de servicii funerare sa demareze operatiunile necesare pentru repatrierea trupului persoanei defuncte.

3. Veti avea parte de consultanta la orice ora, 24/7

Orice firma de servicii funerare profesionista va fi alaturi de dumneavoastra la orice ora, din zi sau din noapte, pentru clarificarea detaliilor sau schimbari de ultim moment. Veti putea astfel stabili de comun acord toate operatiunile necesare, avand in acelasi timp parte de transparenta si de clarificarea fiecarei cheltuieli in parte.

4. Aveti asigurate procesele delicate ce tin de o inmormantare

Multe dintre legile funerare au fost modificate, odata cu aderarea la Uniunea Europeana. Una dintre aceste legi face referire la prezenta unui cadru medical autorizat pentru operatiunea de imbalsamare. Firma de servicii funerare ne va pune la dispozitie un specialist cu experienta, care va duce la bun sfarsit aceasta etapa delicata a inmormantarii.

5. Profesionalism si empatie in ziua inmormantarii

Firma de servicii funerare va planifica cu atentie fiecare detaliu al inmormantarii, ingrijindu-se de respectarea datinilor si obiceiurilor traditionale.

Drept urmare, casa de pompe funebre va asigura atat transportul defunctului, la capela si apoi la cimitir, precum si obiectele necesare, traditionale si religioase ce tin de acest obicei, precum candele, stergare, colaci, buchete, coroane si jerbe, dar si pachetele speciale, de dulce sau de post, servite la pomenire. In acest caz, unele firme de servicii funerare, precum Casa Bucur, va pot oferi propria sala de mese pentru organizarea parastasului, alaturi de asigurarea serviciilor de transport.

De aceea, pentru a beneficia de un sprijin real in aceste clipe grele, dar si pentru a va elibera in vederea petrecerii timpului cu familia, apelati cu incredere la o firma de servicii funerare cu experienta!