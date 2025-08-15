Vicepremierul demisionar Dragoș Anastasiu, cunoscut pentru poziția sa de lider în turism și pentru declarațiile șocante despre șpagă, controlează sau a deținut de-a lungul anilor un adevărat imperiu de firme. De la transport internațional de persoane și închirieri auto, până la imobiliare, turism și servicii IT, portofoliul său include companii precum Touring Europabus România, Touring Rent Auto, Valea Verde Transilvania și Touring Imobiliare. Afacerile lui Anastasiu nu au fost lipsite de controverse: controale ANAF, acuzații de neplată a taxelor și tranzacții spectaculoase, precum vânzarea Travel Brands către gigantul german REWE, în 2019, conturează imaginea unui antreprenor aflat mereu între succes și scandal. Într-o conferință de presă recentă, Anastasiu a afirmat fără echivoc că „șpaga care se dă în România se împarte între supraviețuire și îmbogățire” și că el s-a încadrat în prima categorie, făcând publică fața mai puțin cunoscută a afacerilor sale. Firmele lui Anasasiu au ajuns pană la Cluj-Napoca, acesta fiind asociat într-o firmă cu controversatul Buta, patronul de facto al UNTOLD.

Imperiul Touring

În inima Bucureștiului, pe strada Reinvierii, se întinde un adevărat mini-imperiu al transporturilor și turismului, construit treptat de grupul Touring. La baza acestui ecosistem se află Touring Europabus Romania SRL, o companie cu tradiție de peste 30 de ani, specializată în activități ale agențiilor turistice și cunoscută pentru brandul Eurolines. În ciuda cifrei de afaceri de aproximativ 249.000 de euro în 2024, compania gestionează active de peste 6 milioane deeuro și funcționează sub umbrela Touring Eurolines SA, care deține 99,99% din capital. Anastasiu Michael Dragoș apare aici ca mic asociat, cu doar 0,01%, dar prezența sa este simbolică într-un lanț corporativ extins.

Touring Eurolines SA, înființată în 2006, funcționează mai degrabă ca un holding, administrând activele și filiale grupului. În 2024, societatea raporta o cifră de afaceri de 872.510 euro și un profit net impresionant de 634.651 euro, gestionând active circulante și imobilizate în valoare de peste 8 milioane euro. La conducere se află Felegean Mihăiță Ioan, Apostol Corina Anca și Stan Roxana Mihaela, însă Anastasiu rămâne conectat prin filialele sale.

Din aceeași familie de firme face parte și Touring Imobiliare SRL, specializată în hoteluri și facilități de cazare. Cu un portofoliu ce include brandurile Green Dolphin și Green Village, compania a raportat în 2024 afaceri de 2,86 milioane euro și un profit de 95.315 euro, administrând 27 de angajați și active imobilizate de aproape jumătate de milion de euro

Un alt pilon important este Eurobus Leasing SA, care activează în domeniul închirierii și leasingului pentru autovehicule rutiere grele. Deși Anastasiu deține doar 3,57% din capitalul social, compania este totuși controlată majoritar (96,43%) de Touring Eurolines SA. În 2024, Eurobus Leasing a raportat o cifră de afaceri modestă de 5.760 lei, dar cu un profit net de 691 lei și active totale de 56.957 lei.

Întregul grup reflectă o structură de holding bine legată, în care firmele turistice, imobiliare și de leasing se interconectează, iar Anastasiu Michael Dragoș, chiar dacă nu deține majoritatea, rămâne prezent în cadrul ecosistemului prin poziții strategice, ilustrând modul în care micii acționari pot rămâne influenți într-un conglomerat bine orchestrat.

Legătura dintre Anastasiu și Buta, șeful Untold

MASSIF ESTATE SRL, înființată în 2021 și cu sediul în Cluj-Napoca, este deținută majoritar de UNTOLD UNIVERSE SA (90%), firma controversatului Buta Ioan Bogdan și minoritar de TOURING EUROLINES SA (10%). Firma organizează spectacole, concerte și alte evenimente artistice, generând în 2024 o cifră de afaceri de 1.791.014 euro, însă a înregistrat o pierdere de 248.736 euro. Datoriile firmei se ridică la 384.928 euro, iar capitalurile proprii sunt negative, ceea ce indică dificultăți de lichiditate și sustenabilitate.

UNTOLD UNIVERSE SA, firma mamă, este activă din 2018 și are ca principal obiect de activitate administrarea participațiilor în cadrul grupului său de firme. În fruntea companiei se află Buta Ioan Bogdan, iar din bilanțul anului 2023 reiese că firma a înregistrat pierderi de 422.720 euro.

Alte firme, alte profituri



NTNATION SRL este o companie înființată în 20 iulie 2023 și în prezent activă în București, Sector 2. Compania este administrată de Anastasiu Michael Dragos și se ocupă preponderent cu activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

Activitatea principală a NTNATION SRL include servicii de leasing operațional și închiriere pentru autoturisme și alte vehicule rutiere ușoare, fără șofer, cu greutate sub 3,5 tone.

În anul 2024, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 457.389 euro, profit net de 29.587 euro, datorii de 1.977.280 euro și active totale de 1.921.974 euro, din care 211.062 euro reprezintă active imobilizate. Capitalul propriu al societății se ridica la 29.809 euro, iar compania nu are angajați în evidență.

ROMBUS TRANSPORT SRL, înființată în 1999 și administrată de Anastasiu Michael Dragos, activează în domeniul transporturilor ocazionale de pasageri, inclusiv curse lungi, charter și excursii. În 2024, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 349.504 euro, însă a raportat pierderi de 593.727 euro, cu datorii de aproape 28.000 euro și active totale de 293.671 euro, operând cu doar doi angajați.

TAL AVIATION SRL, fondată în 2007 și administrată de Anastasiu Michael Dragos împreună cu evreul Thaler Gideon Dov, oferă servicii turistice, pachete de călătorie și excursii pentru clienți individuali și companii. În 2024, societatea a obținut o cifră de afaceri de 253.367 lei și un profit net de 76.462 euro, cu datorii de 107.046 euro și active de 261.663 lei, având trei angajați.

TOURING IT LOGISTIC SRL, cu tradiție din 2004 și administrată de Anastasiu Michael Dragos, Hanu Lucian și Sirbu Sorin, furnizează servicii de consultanță IT, inclusiv proiectarea și implementarea sistemelor integrate și instruirea utilizatorilor. În 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 252.712 euro și un profit net de 47.199 lei, cu datorii de 18.673 lei și active totale de 85.820 lei.

DANUBIUS TRAVEL SRL, reactivată în 2021 și parte a grupului TOURING EUROLINES SA, funcționează ca tur-operator, organizând excursii complete care includ transport, cazare, masă și vizite culturale. În 2024, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 47.495 euro profit net de 693 lei și datorii de aproape 21.000 euro, cu active totale de 831.960 euro.

NOVA TRAVEL SRL, înființată în 1991 și administrată indirect de Anastasiu Michael Dragos prin TOURING EUROPABUS ROMANIA SRL (99,2% din capital), este o agenție turistică cu sediul în București, Sector 1. Compania organizează excursii și servicii de călătorie pentru publicul larg și clienți comerciali, fiind plătitoare de TVA. În 2024, societatea a raportat o cifră de afaceri de 40.549 lei și un profit net de 19.430 lei, cu datorii de 4.791 lei și active totale de 199.983 lei, având un nivel mediu de angajați neraportat.

DREAM TEAM SOFTWARE SRL, fondată în 2005 și aflată în dizolvare din 2025, se ocupa cu editarea altor produse software, inclusiv aplicații pentru întreprinderi și software de utilizare generală. Capitalul său era împărțit între MEDIALINE EUROTRADE SRL (75%), TOURING EUROPABUS ROMANIA SRL (15%) și Fan Gheorghe (10%). În 2024, firma a înregistrat o cifră de afaceri de 22.436 euro, pierzând 7.770 euro, cu datorii de 5.291 lei și active totale de 11.463 euro.

LEVANT MARINE SERVICES SRL, înființată în 1995 și administrată de Anastasiu Michael Dragos, activează în domeniul închirierii și subînchirierii bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. În 2024, societatea a raportat o cifră de afaceri de 18.904 euro și un profit net de 4.382 euro, cu datorii de 249.896 euro și active totale de 18.349 euro.

EUROBUS LEASING SA, înființată în 1999 și administrată de Anastasiu Michael Dragos, oferă servicii de leasing și închiriere pentru autovehicule rutiere grele, inclusiv camioane, remorci și vehicule recreaționale. În 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 5.760 euro și un profit net de 691euro, cu datorii minime și active totale de 56.957 euro.