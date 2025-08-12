Irakul a fost afectat luni de o pană de curent la nivel național, după ce o caniculă cu temperaturi de până la 50°C la Bagdad a împins consumul la cote fără precedent, ducând la prăbușirea rețelei publice de electricitate pentru câteva ore.

Ministerul Energiei a anunțat o „până totală” provocată de sistarea a două linii de transport pe fondul cererii ridicate și al „unei creșteri record a temperaturilor”, cu opriri în cascadă ale centralelor și o pierdere bruscă de peste 6,000MW din sistem.

Deși multe gospodării au continuat să folosească generatoare private, întreruperea a coincis cu afluxul a milioane de pelerini în Babilon și Karbala pentru o mare comemorare șiită, accentuând presiunea pe rețea. Autoritățile au transmis că echipele lucrează pe teren, cu reluarea treptată a alimentării în orele următoare și prime semne de revenire în sud, inclusiv în Dhi Qar și Maysan.

Serviciile meteorologice estimează că valul de căldură va persista mai mult de o săptămână, cu temperaturi de 48–50°C în centrul și sudul țării, în timp ce regiunea Kurdistan a fost în mare parte scutită datorită modernizării sectorului energetic. În Irak, penuria de electricitate rămâne o nemulțumire cronică, țara având nevoie de aproximativ 55,000MW la vârf, în timp ce, pentru prima dată luna aceasta, producția a atins 28,000MW.

Cauza penei de curent

Situația a fost agravată de afluxul de pelerini în provincia Kerbala pentru sărbătoarea religioasă Arbain, care a pus presiune suplimentară pe rețeaua electrică. Eforturi de restabilire a energiei Autoritățile au anunțat că echipele lucrează la restabilirea treptată a rețelei. Energia a început să fie restabilită în unele provincii sudice, dar pentru altele nu s-au oferit estimări clare.

Eforturi de restabilire a energiei

Kurdistanul autonom, în nordul țării, nu a fost afectat de această pană, beneficiind de o rețea electrică modernizată care furnizează energie 24 de ore pe zi pentru o treime din populația sa.

O problemă recurentă din pricina căldurii

Problemele cu electricitatea sunt o sursă constantă de frustrare pentru irakieni. Deși țara este bogată în hidrocarburi, infrastructura sa este degradată, iar corupția și politicile publice deficitare agravează situația. Întreruperile de curent din timpul verii provoacă adesea proteste și nemulțumiri față de elitele aflate la putere. În plus, seceta care afectează țara de cinci ani înrăutățește penuria de apă și afectează grav agricultura.

Impactul schimbărilor climatice

Purtătorul de cuvânt al serviciilor meteorologice, Amer al-Jaberi, a explicat că în Irak, canicula este „mai intensă și mai frecventă” decât în secolul XX, din cauza schimbărilor climatice și a factorilor umani. Emisiile de gaze și fumul degajat de generatoarele private contribuie la creșterea temperaturilor.



