Tin Expert Construct, o firmă din Tureac, a ajuns pe „lista rușinii” a primarului orașului Cluj-Napoca, după ce a înregistrat întârzieri serioase cu lucrările la Liceul de Muzică „Sigismund Toduță”. Se pare că constructorul și-a luat mai mult decât poate duce: a pus mâna pe o serie de contracte cu CNI, iar acum nu mai face față să le onoreze.

Elevii care învață la Liceul de Muzică „Sigismund Toduță” trebuiau să înceapă noul an școlar în clădiri proaspăt reabilitate și renovate. Acest lucru nu se va întâmpla, din cauza unui constructor din Bistrița-Năsăud, care nu și-a respectat termenele.

Este vorba despre firma de construcții TIN EXPERT CONSTRUCT SRL, din Tureac, aceasta fiind mustrată public chiar de către primarul orașului Cluj-Napoca, Emil Boc.

Proiectul are o valoare de 4 milioane de euro și beneficiază de finanțare din fonduri europene și din bugetul local. Acesta prevede reabilitarea a două mari corpuri de clădire. Dacă unul dintre corpuri are șanse să fie gata până în 31 august, termenul final trecut și în contract, cel de-al doilea este departe de finalizare.

„Un semnal de alarmă și un avertisment pentru cei care se ocupă de șantierul de la Colegiul „Sigismund Toduță”, colegiul de muzică din Cluj-Napoca. Avem o lucrare de 4 milioane de euro, fonduri europene și fonduri din bugetul local, pentru reabilitarea a două mari corpuri de clădire. Un corp de clădire are toate șansele să fie finalizat până la sfârșitul lunii august, astfel încât în septembrie, copiii de la Colegiul de Muzică să-l poată folosi. Celălalt are foarte puține șanse să fie finalizat până în 31 august. De ce? Pentru că stadiul lucrărilor este încă departe de a se apropia de finalizare.(…) Atrag atenția firmei SC TINEXPERT SRL din Bistrița, atrag atenția managerului de proiect și echipei de proiect de la Primărie. Avertizez proiectanții de la această lucrare, vor intra primii pe lista rușinii din Cluj dacă nu termină aceste lucrări conform graficului anunțat, astfel încât copiii să nu sufere”, a declarat primarul Emil Boc.

TIN EXPERT CONSTRUCT dă vina pe proiectant

Primarul Emil Boc a promis că va monitoriza, alături de reprezentanții unității școlare, progresul înregistrat pe șantier de firma din Tureac. La scurt timp după ce primarul Clujului a făcut aceste declarații, reprezentantul constructorului se scuză și dă vina pe proiectant.

„Corpul C2 ne-a fost predat abia în jurul datei de 27 iunie. Înăuntru era fibră optică de la laboratorul de informatică, a durat până s-a dezafectat totul. Proiectul este unul de reabilitare, au fost multe lucruri care nu au fost luate în calcul. Dacă ar veni mai repede dispozițiile de șantier, de la proiectant, noi am lucra în ritm alert. În condițiile actuale, lucrările se vor depăși cu cel puțin o lună”, a declarat pentru cluj24.ro, șeful de șantier George Luca.

Luna trecută, primarul Clujului, Emil Boc i-a avertizat pe managerii de proiecte că dacă modernizarea școlilor nu se încheie în 31 august nu vor primi spor de fonduri europene. Este și cazul acestui proiect.

Potrivit caietului de sarcini a licitației, cele două construcții care sunt reabilitate au fost ridicate în perioada 1970-1980. Corpul C2 are un regim de înălțime Sp+P+3E și găzduiește săli de clasă și de studiu muzical. Corpul C9 are același regim de înălțime și găzduiește atât săli de clasă, cât și cămin pentru cazarea elevilor. După reabilitare, acesta va găzdui și birouri.

„Nu se propune modificarea destinațiilor încăperilor, însă se propun recompartimentări interioare în vederea: asigurării conformării în caz de incendiu, conformarea grupurilor sanitare în acord cu numărul minim de WC-uri și lavoare impuse de normele de igienă, realizare de WC pentru persoane cu dizabilități la parterul construcției și camere de ventilare pentru echiparea construcției cu instalații de climatizare”, se arată în caietul de sarcini.

Celălalt corp, care include săli de clasă, săli de studiu muzical, birouri, un cabinet dentar și unul medical și unități de cazare la etajele 2 și 3 a avut parte, de asemenea, de recompartimentări interioare, pentru mărirea numărului de WC-uri. Cele două corpuri sunt dotate cu panouri fotovoltaice, iar treptele, rempele și podestele exterioare au fost refăcute.

Constructorul a avut de înlocuit toate tâmplăriile atât interioare, cât și exterioare și de implementat sisteme de umbrire exterioare și mecanico sensibile, în vederea reducerii radiației solare. Schimbată a fost și pardoseala, urmând să fie completat cu covor PVC, care va înlocui mozaicul existent.

TIN EXPERT CONSTRUCT – depășit de contractele cu CNI?!

Firma de construcții din Tureac funcționează din 2016, iar până în 2022 a avut o cifră de afaceri cel puțin modestă, care nu ajungea nici măcar la jumătate de milion de lei.

În 2022, firma avea doar 8 angajați și raporta o cifră de afaceri de 8 milioane de lei, în condițiile în care, cu un an în urma raporta o cifră de afaceri de doar 100.500 de lei și pierderi de 93.500 de lei.

Boom-ul pare să fi venit în 2023, când cifra de afaceri sare, de la 8 milioane de lei la 20,4 milioane de lei. Și profitul ajunge la 1,2 milioane de lei, iar numărul de angajați se dublează, ajungând la 15.

În 2024, firma a crescut mai mult, raportând o cifră de afaceri de 32,5 milioane de lei și un profit de 3,5 milioane de lei. Firma ajungea la 24 de angajați, numărul cel mai mare de la înființare. Nu lipseau nici datoriile, care în 2024 ajungeau la 21,3 milioane de lei.

Dacă luăm la puricat SEAP, portalul de achiziții publice, vedem de unde au apărut aceste creșteri spectaculoase. Constructorul din Tureac a pus mâna pe mai multe licitații importante organizate de CNI.

Astfel, TIN EXPERT CONSTRUCT a pus mâna, de curând, pe un contract într-o comună din Caraș-Severin, care presupune construirea unei săli de sport cu 100 de locuri. Valoarea contractului ajunge la 6,4 milioane de lei.

Tot prin CNI, constructorul a pus mâna pe construirea unei creșe în satul Reteag, comuna Petru Rareș, contract în valoare de peste 9 milioane de lei. Pentru 2,3 milioane de lei se ocupă de o sală de educație fizică și sport într-o comună din Satu Mare. Licitația a fost, de asemenea, organizată de CNI.

Același constructor va mai construi o creșă mică într-o comună din Mureș, pentru 8,7 milioane de lei. De asemenea, contractul vine de la CNI. Și în Arad construiește o sală de sport, pentru 5,7 milioane de lei. Contractul a fost livrat tot de CNI.

Nu mai puțin de 17 licitații a câștigat constructorul din Tureac anul acesta. Toate, fără excepție, au fost organizate de Compania Națională de Investiții. Investițiile sunt derulate în toată țara, presupunând mobilizări destul de serioase de oameni și utilaje între șantiere.

Andreea Radu