Liderii politici fac, în ultima vreme, tot mai des afirmații cu privire la o posibilă interzicere a lui Călin Georgescu să mai candideze la alegerile prezidențiale din mai. Numai ieri 3 politicieni consacrați au vorbit despre acest subiect, fără a spune informații exacte.

Mai mult, anchetele deschise ca urmare a anulării primului tur al alegerilor prezidențiale sunt în curs de desfășurare și tot mai multe voci din politica mare cer explicații cu privire la decizia CCR.

În acest context, premierul Marcel Ciolacu a declarat duminică că „trebuie să existe dovezi care să fie prezentate”, pentru că „există o mare tensiune în societate”. De asemenea, și ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, a afirmat că, dacă Georgescu a făcut lucruri incompatibile cu ordinul constituţional, cu siguranţă instituţiile nu îl vor mai lăsa să candideze. „Datele din anchete se pot schimba şi în ultima zi”, a mai adăugat ministrul.

Totodată, deputatul PSD și posibil candidat la prezidențiale, Victor Ponta, a afirmat, tot duminică, după Congresul extraordinar al social-democraților, la care nu a putut să ţină un discurs deși a solicitat acest lucru, că actuala coaliţie nu îi ascultă pe români şi că un singur candidat dintre cei anunţaţi – Călin Georgescu, vorbeşte despre „schimbare radicală”.

Însă o afirmație a lui Ponta a atras atenția. Acesta a spus că știe că „vor sa-l scoată din competiție” pe Călin Georgescu.

„Azi, un singur candidat anunţat, Călin Georgescu, vorbeşte despre schimbare radicală, ceilalţi sunt oamenii sistemului, vor să ţină sistemul. Ştiu că vor să-l scoată din competiţie, vor să închidă gura tuturor”, a susţinut Ponta.

În același context, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că nu este îndreptăţit să facă publice anumite informaţii, după ce a fost întrebat dacă sunt probe concrete pentru eliminarea din cursa pentru funcţia de preşedinte al României a lui Călin Georgescu.

„Nu sunt cel îndreptăţit să răspund la această întrebare. Nu sunt nici îndreptăţit să fac publice mai multe informaţii. Aşa funcţionează un stat de drept. Eu nu sunt magistrat, nici judecător, nici procuror, nici membru al CCR, nici membru la BEC. Eu am spus o părere politică.

Nu am vorbit pe scenă din poziţia de prim-ministru, am vorbit din funcţia de preşedinte al PSD. Am spus, când nimeni nu poate fi oprit arbitrar, trebuie să existe dovezi care să fie prezentate. Mai mult, există o tensiune în societate. Dacă ne facem că nu o vedem… nu o rezolvă Victor Ponta, cu candidatura lui sau nu.

Tensiunea în societate e destul de mare. În momentul în care românii încep iarăşi să se despartă, unii pro, unii contra, nu cred că ne dorim acest lucru. Atunci am făcut un apel ca lider politic, adevărul trebuie spus cât mai repede”, a declarat Marcel Ciolacu, duminică, după Congresul extraordinar al PSD.

Tanczos Barna: Dacă a făcut lucruri incompatibile, cu siguranţă instituţiile nu îl vor mai lasă să candideze

O fi sau nu ordin din coaliție să se vorbească despre o imposibilitate a lui Călin Georgescu să candideze nu știm, însă coincidență sau nu, tot duminică și ministrul Finanțelor a făcut niște afirmații cu privire la acest subiect.

Tanczos Barna a afirmat că dacă Georgescu a făcut lucruri incompatibile cu ordinul constituţional, cu siguranţă instituţiile nu îl vor mai lasă să candideze. El crede că este destul timp până la alegeri, pentru că datele din anchete deschise după primul tur al alegerilor prezidenţiale se pot schimba şi în ultima zi înaintea scrutinului.

Tanczos Barna a fost întrebat, duminică seară, la Digi 24, dacă ar trebui să-i fie permisă candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidenţiale.

„Va trebui să ajungem acolo şi să vedem că domnul Georgescu depune o candidatură. Va trebui să vină acea analiză, premergătoare, şi care este obligatorie şi, în condiţiile date, este chiar mai importantă decât acum cinci ani sau acum zece ani”, a răspuns Brana.

Semnal și din partea PNL

La începutul lunii ianuarie, un semnal în sensul împiedicării lui Călin Georgescu să mai candideze pentru Palatul Cotroceni era dat de un lider politic liberal.

Călin Georgescu nu poate ajunge pe buletinul de vot la alegerile prezidențiale, declara la RFI deputatul PNL Alexandru Muraru, care invoca mai multe motive în acest sens. Liderul PNL Iași spunea că „validarea unui candidat se face în baza deciziei BEC și ulterior, dacă există o contestație, de către CCR”.

„Eu, personal, nu văd cum domnul Georgescu ar putea candida în alegerile prezidențiale, pentru câteva considerente. Primul considerent ar fi acela că domnia sa este cel care, în baza documentelor serviciilor de informații românești, a produs o fraudă majoră, care a modificat felul în care s-au desfășurat alegerile prezidențiale și a fost un atentat la ordinea constituțională.

Doi: un candidat care fraudează în acest mod atât de brutal alegerile nu văd cum ar putea să candideze din nou. Trei: ne-am uitat la felul în care un alt candidat extremist, Diana Șoșoacă, a fost exclus din alegerile prezidențiale, evident, pentru că a existat o contestație pe numele său, care făcea trimitere tocmai la câteva valori constituționale pe care acest candidat le încălca și nimic nu mă împiedică să cred că același lucru se va întâmpla și în cazul domnului Georgescu, unde afirmațiile împotriva apartenenței României la NATO, la UE, sunt mult mai grave, mult mai incisive, mult mai directe, mult mai concrete decât cele pe care le făcea Diana Șoșoacă”, a spus Muraru.

În opinia sa, Călin Georgescu nu poate candida la alegerile prezidențiale: „Sunt elemente numeroase care mă fac să cred că domnul Georgescu nu poate ajunge să fie candidat pe buletinul de vot în alegerile prezidențiale”.

Călin Georgescu: Dacă nu sunt lăsat să candidez, „aș putea să pun mâna pe cineva din zona suveranistă și să fiu eu prim-ministru”

Chiar și Călin Georgescu ia oarceum în calcul posibilitatea să nu fie lăsat să candideze. Acesta a declarat în emisiunea lui Marius Tucă Show, că, în cazul în care nu va fi lăsat să candideze la alegerile prezidențiale de anul acesta, ar putea „pune mâna pe cineva din zona suveranistă” și să fie el prim-ministru. El spune că există discuții privind un astfel de scenariu.

„Se discută și faptul că, în caz că într-un mod abuziv aș fi oprit, atunci ar fi și discuția că aș putea să pun mâna pe cineva care să fie în zona suveranistă și să fiu eu invers prim-ministru. E la nivelul unei teorii. Se știe de această chestiune, din punctul meu de vedere este puțin probabil, dar în caz de un abuz al incredibilului să existe și această chestiune”, a afirmat Georgescu.

