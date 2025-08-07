Biroul Județean de Poliție Transporturi Bistrița-Năsăud informează că în până în data de 22 august 2025, ora 21:00, linia de cale ferată Bistrița Nord – Susenii Bârgăului este închisă între km 61+800 și km 68+300 (stația Livezile Bârgăului h.).

În ceea ce privește nefuncționarea instalațiilor luminoase de la trecerile la nivel cu calea ferată, precizăm că acestea sunt oprite temporar, iar circulația utilajelor feroviare se desfășoară conform prescripțiilor de siguranță aprobate.

La trecerile la nivel de la: Str. Cuza Vodă (km 61+200), Str. Drumul Dumitrei Vechi (km 62+328), Str. Lucian Blaga (km 63+406), DN17 Livezile – zona Piața Auto (km 68+071) au fost montate indicatoare rutiere de STOP, iar utilajele opresc și verifică vizibilitatea înainte de traversare.

„Vă rugăm să circulați cu prudență și să respectați semnalizarea rutieră temporară în zonele menționate”, transmite IPJ Bistrița-Năsăud.