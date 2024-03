Curtea de Apel Cluj i-a majorat pedeapsa bărbatului din Năsăud, care în primăvara anului trecut a fost la un pas să-și bage mama în mormânt după ce a lovit-o cu securea. Dacă la Bistrița, năsăudeanul a fost condamnat la 5 ani și 6 luni pentru tentativă de omor, judecătorii clujeni i-au mai adăugat la pedeapsă încă aproape 3 ani. Totodată, instanța îl obligă ca timp de 5 ani să nu vorbească cu mama sa, dar nici să se apropie la o distanță mai mică de 200 m de locuința acesteia.

Zilele trecute, Drăgan Fănel a fost condamnat la 8 ani și 4 luni de închisoare pentru tentativă de omor, după ce judecătorii de la Curtea de Apel Cluj au admis apelul procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, care nu au fost mulțumiți de pedeapsa aplicată bărbatului de Tribunalul Bistrița-Năsăud.

„În baza art. 421, alin. 1, pct. 2, lit. a, C. proc.pen. admite apelul declarat de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, împotriva sentinţei penale nr. 10/F/02.02.2024 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, pe care o desfiinţează, în parte, în latura penală, şi pronunţând o nouă hotărâre, în aceste limite,

Majorează pedeapsa principală aplicată inculpatului DF-V, încarcerat în Penitenciarul Gherla, cetățean român, necăsătorit, studii 10 clase, muncitor necalificat, cu antecedente penale, pentru comiterea infracţiunii de tentativă la omor, prevăzută de art. 32 al. 1 Cod penal raportat la art. 188 alin.l, 2 Cod penal şi art. 199 al. 1 Cod penal la 8 ani şi 4 luni închisoare Menţine pedepsele accesorii şi complementare aplicate inculpatului. Majorează durata pedepselor complementare aplicate la 5 ani. Aplică suplimentar inculpatului pedepsele complementare prevăzute de art. 66, alin. 1, lit. n şi o, C.pen. constând în interzicerea pe o durată de 5 ani a dreptului de a comunica cu victima, a dreptului de a se apropia de aceasta la o distanţă mai mică de 200 m şi a dreptului de a se apropia de locuinţa victimei situată precum şi pedepsele accesorii cu acelaşi conţinut.

În temeiul art. 112, alin. 1, lit. b, C. pen. dispune confiscarea specială de la inculpat a corpului delict ridicat de la inculpat constând într-o secure, cu depunere de substanţă de culoare brun – roşcată, având 83 cm lungime totală, din care 8 cm măsoară partea tăioasă a lamei iar coada măsoară 75 cm, ridicată şi ambalată în coletul nr. 2, sigilat.

În baza art. 72 alin. 1 C.pen. deduce din pedeapsa principală de 8 ani şi 4 luni închisoare durata reținerii și durata arestării preventive din 16.05.2023 până la zi. În baza art. 421, alin. 1, pct. 1, lit. b, C. proc.pen. respinge ca nefondat apelul declarat de către inculpatul DFV, împotriva sentinţei penale nr. 10/F/02.02.2024 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud. În baza art. 275, alin. 2 şi 3, C. proc.pen. obligă apelantul inculpat la plata sumei de 1000 de lei, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat în apel, restul urmând a rămâne în sarcina statului. Suma de 510 lei se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei d-nei avocat N A B în calitate de apărător din oficiu al părţii civile. Suma de 942 lei se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei d-nei avocat N A C în calitate de apărător din oficiu al inculpatului. Definitivă”, este soluția pe scurt a judecătorilor clujeni.

