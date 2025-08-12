Un bărbat din Bistrița-Năsăud a fost trimis, zilele trecute, în judecată de procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud pentru braconaj, transportul vânatului dobândit prin braconaj şi uz de armă letală fără drept. În urmă cu doi ani, acesta a fost prins în flagrant, alături de un alt bărbat, în timp ce transporta doi mistreți pe care i-a împușcat ilegal ceva mai devreme de pe fondul de vânătoare aparținând unei asociații cinegetice din Rodna.

„Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud, a dispus, la data de 07 august 2025, trimiterea în judecată, a unui bărbat, în vârstă de 41 de ani, dintr-o localitate din judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru săvârşirea infracţiunii de braconaj, reţinută în 3 modalităţi respectiv: practicarea vânătorii fără a fi înscris în autorizaţia de vânătoare individuală sau colectivă eliberată în condiţiile legii de gestionar pentru fondul cinegetic respectiv, vânarea în afara perioadelor legale de vânătoare la specia respectivă şi vânătoarea la lumina farurilor sau a dispozitivelor de iluminare.

De asemenea, prin acelaşi rechizitoriu, bărbatul în vârstă de 41 de ani a mai fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de transportul vânatului dobândit prin braconaj şi uzul de armă letală fără drept, toate cele trei infracţiuni fiind săvârşite in concurs.

În cauză, procurorul a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de încă un bărbat de 30 de ani, dintr-o localitate din Bistriţa-Năsăud, pentru săvârşirea infracţiunilor de braconaj şi transportul vânatului dobândit prin braconaj”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud.

Potrivit procurorilor, în aprilie 2023, bărbatul a fost prins în flagrant de polițiștii din cadrul Secție 7 Poliție Rurală Sângeorz Băi, în timp ce transporta cu o autoutilitară două exemplare din specia mistreţ, un mascul şi o femelă, pe care le-a împuşcat ilegal cu o armă de vânătoare, „într-o zonă situată în extravilanul unei localităţi din județul Bistriţa-Năsăud, pe raza unui fond cinegetic”.

Ulterior, în dosar au fost efectuate cercetări de către organele de cercetare penală din cadrul Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud.

Bărbatul de 41 de ani era, la momentul săvârşirii faptelor, posesor al unui permis de armă, eliberat de către IPJ Bistriţa-Năsăud, în care era înscrisă o armă letală.

„În momentul depistării, în autovehiculul condus de bărbatul de 41 de ani, se afla încă un bărbat de 30 de ani, care avea asupra sa un ghiozdan, în care se aflau un dispozitiv de vedere pe timp de noapte, o chemătoare şi o lanternă. Acesta din urmă nu a fost niciodată autorizat să deţină, să poarte sau să folosească arme letale sau neletale supuse regimului autorizării.

Inculpatul de 41 de ani nu a avut eliberată autorizaţie de vânătoare individuală sau colectivă pentru vreo specie de vânat, de către gestionarul fondului cinegetic.

Vânătoarea la specia mistreţ-femelă este permisă doar în perioada 1 iunie-31 ianuarie.

Pentru a avea vizibilitate pe timp de noapte, inculpatul a utilizat o sursă de lumină artificială.

Cu ocazia controlului corporal efectuat asupra inculpatului, au fost identificate 3 cartuşe calibrul 30-06, 1 cartuş calibrul 12, 2 tuburi cartuş calibrul 30-06 şi 1 tub cartuş calibru 12.

Faţă de inculpatul de 30 de ani s-a dispus disjungerea cauzei în vederea continuării cercetărilor.

Prin acelaşi rechizitoriu, s-a dispus sesizarea instanţei de judecată cu propunere de confiscare specială de la inculpatul de 41 de ani a armei letale de vânătoare, a 3 tuburi cartuş calibrul 30-06, şi 1 tub cartuş calibrul 12, rezultate în urma tragerilor experimentale cu cele 3 cartuşe, purtate de inculpat, în timpul acţiunii de braconaj şi ridicate de la acesta, a 2 tuburi cartuş calibrul 30-06, şi 1 tub cartuş calibrul 12, ridicate de la inculpat şi respectiv a unui izolator, calibrul 12, extras din corpul exemplarului specia mistreţ, împușcat cu ocazia acţiunii de braconaj”, se arată în comunicatul Parchetului.