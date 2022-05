Aproape toate casele de pariuri online licentiate in Romania ofera clientilor bonusuri si promotii interesante, in mod special bonusuri de bun venit.

Astfel de oferte sunt extrem de avantajoase pentru jucatori, care in acest mod pot obtine bani in plus la depunere, pariuri gratuite sau uneori chiar si bonusuri fara depozit sau alte asemenea beneficii.

In randurile care urmeaza iti voi prezenta care sunt principalele tipuri de bonusuri pe care le poti intalni la agentiile de pariuri de pe internet, alaturi de cateva informatii utile despre fiecare tip de oferta in parte.

Bonusuri fara depunere

Primul tip de oferta despre care vreau sa iti vorbesc este bonusul fara depozit, deoarece este cea mai cautata promotie la pariuri online. Exista unele agentii de pariuri care ofera bonus la inregistrare fara depunere pentru jucatorii noi, care astfel se pot distra practic 100% gratuit pe platforma respectiva.

Asadar, poti fi recompensat pentru simpla inregistrare pe site. Unele oferte gratuite necesita si verificarea contului de jucator (procedura care este oricum obligatorie prin lege) sau introducerea unui anumit cod promotional pe formularul de inscriere sau ulterior intr-o sectiune dedicata de pe site.

Drept bonus fara depunere poti primi fie o anumita suma de bani, fie pariuri gratuite. Respectand conditiile de rulaj ale fiecarei oferte in parte, poti ajunge sa transformi bonusul in bani reali, pe care ulterior ii poti retrage in contul tau bancar sau ii poti folosi in continuare pentru pariuri online.

Bonus procent din suma depusa

Aceasta este cea mai des intalnita promotie la pariurile sportive. Ea se rezuma la faptul ca esti recompensat cu un anumit procentaj bonus din depunerea efectuata.

De regula, procentele de bonus sunt cuprinse intre 50% si 200% din valoarea depunerii, iar un asemenea bonus poate fi disponibil atat la prima depunere, cat si la urmatoarele incarcari ale contului. Spre exemplu, exista agentii care isi recompenseaza clientii noi chiar si la primele 5 depuneri.

Bonus in pariuri gratuite

Un alt tip de oferta bonus extrem de interesanta si apreciata de catre jucatorii romani este cea cu pariuri gratuite (free bet). Un pariu gratuit reprezinta un pariu pe care practic il plasezi utilizand din banii agentiei, fara sa consumi din fondurile proprii.

Pariurile gratuite acordate au o anumita valoare, care trebuie utilizata integral in cadrul unui singur bilet. In urma pariului plasat cu free bet vei pastra in cont doar profitul generat de acesta (castig – miza), bineinteles asta in cazul in care este castigator.

De regula, numarul de pariuri gratuite primite drept bonus, precum si valoarea acestora este data de valoarea sumei cu care iti incarci contul. Cu cat depui mai mult in cont, cu atat vei primi mai multe free bet-uri sau pariuri gratuite de o valoare mai mare.

Bonus de tip pariu fara risc

Pariul fara risc este un tip de oferta destul de interesanta, care iti asigura faptul ca primul pariu jucat la respectiva agentie este 100% fara risc. Asta inseamna ca, daca plasezi primul pariu respectand conditiile ofertei, iar acesta este necastigator, vei primi banii 100% inapoi, de regula sub forma de bonus, dar ii poti primi si drept bani reali.

Este o promotie utila, deoarece in acest fel iti vei permite sa joci un prim pariu mai riscant si sa tintesti un castig mai mare, tinand cont ca oricum esti acoperit in caz de nereusita.

Bonus cashback

Chiar daca bonusurile de tip cashback sunt destul de rar intalnite, trebuie sa cunosti cateva informatii si despre ele. Aceasta oferta nu este atat de populara, deoarece face referire practic doar la pierderile inregistrate si nu iti aduce niciun beneficiu in plus. Cashback se refera la faptul ca vei primi inapoi o parte din banii pierduti (pierderi nete) intr-un anumit interval de timp incepand din momentul inregistrarii pe site.

Bonusuri pentru clientii existenti

Mai sus ti-am oferit detalii despre cele mai populare bonusuri la pariuri online pentru clientii noi. Trebuie sa stii insa ca agentiile de pariuri de top ofera multe promotii chiar si pentru clientii existenti. Printre acestea se numara:

Bonusuri la reincarcare – primesti un anumit procent bonus din depunerea efectuata

– primesti un anumit procent bonus din depunerea efectuata Pariuri gratuite – poti primi free bet la incarcarea contului sau chiar si free bet fara depunere uneori

– poti primi free bet la incarcarea contului sau chiar si free bet fara depunere uneori Bonus pentru biletele multiple – daca adaugi un anumit numar de pronosticuri pe bilet vei primi bonus suplimentar la castig pe langa castigul normal

– daca adaugi un anumit numar de pronosticuri pe bilet vei primi bonus suplimentar la castig pe langa castigul normal Bonus de fidelitate – poti primi diferite beneficii (bani bonus, free bet etc.) pentru simpla ta activitate pe site, drept bonus de fidelitate

– poti primi diferite beneficii (bani bonus, free bet etc.) pentru simpla ta activitate pe site, drept bonus de fidelitate Bonus de ziua de nastere – multe agentii ofera o anumita suma de bani bonus pentru ziua ta de nastere

– multe agentii ofera o anumita suma de bani bonus pentru ziua ta de nastere Cote marite – poti beneficia uneori de cote imbunatatite pentru anumite evenimente sportive si tipuri de pariuri

– poti beneficia uneori de cote imbunatatite pentru anumite evenimente sportive si tipuri de pariuri Concursuri – sunt organizate diferite concursuri intre utilizatorii platformei de pariuri, la care poti participa si poti castiga premii extrem de interesante, incepand de la beneficii pe platforma si pana la premii reale, precum vacante, masini, gadget-uri si altele

In concluzie, dupa cum ai putut vedea, inregistrandu-te la casele de pariuri online licentiate vei putea beneficia de bonusuri interesante, atat ca si client nou, cat si ulterior ca jucator existent. Toate aceste oferte iti vor fi de mare folos si te vor ajuta sa iti cresti sansele de a inregistra profit la pariuri sportive.