Președintele Senatului, Ilie Bolojan, consideră că acțiunile făcute de partidele suveraniste și USR pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis sunt un joc politic, prin care aceste partide încearcă să acumuleze capital electoral.

Într-un interviu pentru Antena 3, Bolojan a explicat care sunt paşii procedurali care urmează în urma demersului de suspendare din funcţie a preşedintelui Klaus Iohannis făcut de parlamentari de la partidele suveraniste şi de USR, relatează Digi24.

„Această cerere are toate semnăturile şi cred că săptămâna viitoare va fi organizat, conform procedurii, un Birou comun al celor două Camere, care, constatând că sunt respectate condiţiile de convocare a plenului reunit, această cerere va ajunge pe ordinea de zi. Aici sunt două direcţii: sau se va face o comisie care va verifica acuzele care se aduc, sau se va recurge la varianta prevederii constituţionale de a se trimite Curţii pentru un punct de vedere care este consultativ, iar şi într-o variantă şi într-alta va fi un raport, un punct de vedere, care apoi, într-o şedinţă ulterioară, va fi pus în dezbatere şi, deci, se va da un vot dacă, într-adevăr, se declanşează procedura de organizare a referendumului sau nu se declanşează. Asta este partea instituţională”, a spus Ilie Bolojan, vineri, la Antena3 CNN.

Totodată, Bolojan a atras atenţia că, din punct de vedere instituţional şi al calendarului electoral, o suspendare a şefului statului ar deregla calendarul alegerilor prezidenţiale din luna mai ceea ce ar duce la situaţie de „nonsens instituţional”.

„În varianta în care această cerere ar trece, am avea un referendum de suspendare care s-ar organiza în campania prezidențială. Dacă acel referendum ar trece, ar trebui organizate alegeri după datele stabilite de 4 mai și 18 mai. Este un nonsens instituțional. Nu se pune problema să aperi un om, pe domnul Iohannis. Dar este un nonses, dacă aperi stabilitatea instituțională a țării noastre. Este un joc politic. Președintele are la final de mandat o imagine publică, o cotă scăzută. Atunci e foarte ușor să te urci pe un val popular, să îl critici. Caută să își mobilizeze electoratul, să îl țină în priză pentru alegerile din Mai. Este un joc politic. Gândiți-vă că președintele Iohannis mai are maximum o sută de zile de mandat. Nu influențează sub nici o formă lucrurile care se întâmplă”, a explicat Ilie Bolojan.