Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Bogdan Ivan, s-a întâlnit miercuri la Londra cu vicepreşedintele global Meta, Markus Reinisch.

Cei doi au discutat despre combaterea dezinformării în România.

Ministrul s-a întâlnit şi cu românii care lucrează la sediul Meta din Londra.

Ministrul Bogdan Ivan susţine că a avut miercuri, la HeadQuarter-ul Meta din Londra, o întâlnire cu Markus Reinisch, vicepreşedinte global Meta, care coordonează activităţile Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp) în întreaga Europă.

„Am avut o discuţie productivă despre cum vom combate mai eficient şi mai rapid dezinformarea în România, pornind de la platforma <nofake>, pe care am lansat-o pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID) în luna mai. <nofake> este un exemplu de bune-practici la nivel european şi am fost printre primele state din UE care au operaţionalizat un canal de comunicare directă cu Meta. Iniţiativa nofake a fost cu atât mai importantă pentru că România este printre primele state din Europa în funcţie de numărul de înşelătorii online promovate pe platforme sociale, iar peste 13 milioane de români au conturi pe Facebook, Instagram sau Whatsapp”, arată Bogdan Ivan într-o postare pe Facebook.

El spune că s-a întâlnit şi cu o parte din cei 100 de români care lucrează la sediul Meta de la Londra.

„Aşa cum am avut ocazia să văd de fiecare dată când am regăsit români sclipitori în marile companii IT, munca, ideile şi iniţiativele lor inovatoare sunt foarte apreciate”, a adăugat ministrul.