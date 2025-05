Bogdan Ivan, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, a vizitat joi uzinele Carfil SA şi IAR Ghimbav, din județul Brașov, care fac parte din sistemul naţional de apărare.

„Am promis – am livrat!

România produce în 2025 propriile drone, în parteneriat cu compania americană de înaltă technologie Periscope Aviation. Astăzi am testat pregătirea societății pentru fabricarea și dotarea dronelor Sirin și Cuda în fabrica de la Brașov a Carfil și am testat capabilitățile acestor sisteme de ultimă generație.

Dronele MadeInRomania vor fi utilizate în misiuni civile și militare, de la supraveghere aeriană și recunoaștere tactică, până la transport logistic de echipamente și interceptarea țintelor ostile.

Carfil, cu o tradiție de peste 100 de ani în fabricarea de armament și muniție, produce astăzi sisteme de luptă esențiale pentru capacitatea de apărare a României, integrate cu tehnologii de navigație avansată, autonomie operațională extinsă și interoperabilitate digitală pentru teatrul de operații”, a transmis ministrul Bogdan Ivan.