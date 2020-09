Prefectura Bistrița-Năsăud este fără prefect, iar în opinia purtătorului de cuvânt al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Bogdan Ivan Gruia, acest lucru se datorează faptului că fostul prefect – Stelian Dolha, care a demionat din funcție pentru a intra în bătălia electorală, își ține locul ocupat, astfel încât, în eventualitatea în care va pierde, va putea să revină pe acest post. (PE)

”Domnule premier Orban, vă suspectez de imbecilitate, pentru că ne credeți pe toți imbecili. Copiii au început școala într-o situație gravă, fără precedent. Când criza de COVID-19 lovește țara asta din ce în ce mai grav, dumneavoastră vă rezumați la jocuri politice. Știți că veți pierde la Consiliul Județean, iar din cauza asta Prefectura e rămasă fără prefect. Așteptați ca fostul prefect să își ocupe funcția, din nou, după alegeri, de parcă această campanie ar fi fost o vacanță pentru el de la atribuțiile unui prefect în situații de criză”, a spus Ivan.

Potrivit acestuia, ”Bistrița ZERO e doar un exemplu: zero bani din fondurile de rezervă, zero respect pentru cetățeni, de la dumneavoastră. Ați venit în județul nostru promițându-ne marea și sarea: autostradă, apă și gaz, o viață mai bună pentru oameni. Se vede că nu știți nimic despre Bistrița pentru că ați mințit cu nerușinare! Ați spus că, în ultimii 8 ani, nu s-a facut nimic, când fiecare om, chiar și cei din partidul dumneavoastră, știu că înainte de cei 8 ani ai lui Radu Moldovan la Consiliul Județean, în județul acesta chiar nu s-a făcut nimic. Domnule premier, ne-ați amenințat la noi acasă: ați spus că Bistrița va fi un ,,copil orfan” dacă nu votează cu liberalii. E incredibil de periculos ca într-o democrație REALĂ un premier să amenințe o regiune dacă nu-l votează! Ați susținut că mita electorală în campanie e un lucru benefic și e corectă, atunci când un „pufulete” candidat PNL a împărțit măști inscripționate cu numele lui. Nu, domnule premier, mita electorală nu e corectă și e tot mită! Și ați abandonat cetațenii când se așteptau să îi protejați: ne-ați lăsat copiii, părinții, bunicii, pe toți oamenii dragi, în mâinile sorții! Domnule premier, care mai e rostul Prefecturii fără prefect? De ce lăsați un județ să se descurce fără prefect când pandemia va fi tot mai grea? Ne-ați dovedit, cum Bistrița înseamnă zero pentru dumneavoastră, la fel ca și țara. Ați abandonat instituțiile în căutarea voturilor. Domnule premier, de când e campania mai importantă decât viața?”.

Bogdan Ivan a transmis și un mesaj premierului: ”Domnule Ludovic Orban, un sfat personal: luați-vă mandolina, împreună cu ceilalți „greierași”, și cântați la altă masă!”