Bogdan Ivan, ministrul Energiei, spune că România are un sistem energetic echilibrat și nu se confruntă cu riscul unei crize similare celei din Peninsula Iberică.

„Suntem pregătiți pentru lunile de vară: acționăm din timp, cu decizii ferme și investiții strategice, pentru ca energia să nu lipsească din nicio gospodărie!

Astăzi (n.r. – joi 3 iulie) am convocat Comandamentul Energetic Național, mecanismul operativ prin care monitorizăm riscurile, luăm decizii rapide și consolidăm reziliența energetică a țării.

Am verificat datele din Centrul de Comandă și am văzut că avem un sistem energetic echilibrat, cu resurse pe care ne putem baza în perioade de secetă sau caniculă. Am analizat soluțiile concrete pentru a limita efectele secetei și a asigura continuitatea în furnizarea energiei. O spun răspicat: toate analizele experților din Comandament arată că România nu se confruntă cu riscul unei crize similare celei din Peninsula Iberică”, a notat Bogdan Ivan pe pagina sa de Facebook.

În plus, mai arată ministrul, cresc capacitățile de producție, cu investiții solide și o direcție clară: protejarea consumatorilor vulnerabili și menținerea stabilității energetice.

„Avem în derulare investiții strategice care vor consolida capacitatea României de a produce energie stabilă și accesibilă.

Până la finalul anului sunt în grafic pentru a fi finalizate lucrările la Centrala de la Iernut, Gazoductul Tuzla–Podișor, hidrocentralele Răstolița și Bumbești-Jiu, prima turbină de la Mintia va fi funcțională în acest an, iar întregul proiect va fi gata în vara viitoare.

Nu lăsăm nimic la voia întâmplării. Acționăm, investim și livrăm. Pentru fiecare casă. Fiecare afacere. Fiecare comunitate”, a mai precizat Bogdan Ivan.