Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Bogdan Ivan, spune că va avea, vineri dimineața, o nouă întâlnire cu reprezentanții sindicali ai Șantierului Naval 2 Mai din Mangalia pentru a discuta soluțiile pentru angajați. El promite păstrarea locurilor de muncă.

Ivan spune că în urmă cu 4 luni a preluat o situație gravă la Șantierul Naval 2 Mai din Mangalia, care se deteriorase tot mai mult în ultimii ani.

„I-am primit pe navaliști la Ministerul Economiei în luna februarie, am ascultat nemulțumirile reprezentanților sindicali, am discutat cu liderii companiilor implicate. Prin acțiuni decisive, am găsit soluții concrete pentru a continua munca pe șantierul naval din Mangalia: peste 800 de angajați activi vor primi salariile în două tranșe: 60% din sumă va fi plătită în perioada 12–16 mai, iar restul de 40% la finalul lunii, între 26 și 30 mai”, anunță ministrul.

Acesta spune că a identificat 13 proiecte suplimentare de reparații navale, care vor începe de îndată, pentru a susține redresarea financiară a companiei: „Vom acoperi astfel costurile operaționale și vom asigura reluarea plăților restante începând cu luna august. Am semnat deja un contract de reparații pentru 4 nave portcontainer ale companiei Mediterranean Shipping Company, lider mondial în domeniul transportului maritim. Mâine dimineață (vineri – n.r.), îi voi primi din nou la Minister pe reprezentații sindicali”, spune Ivan, pe Facebook.

Ministrul promite „oportunități clare de dezvoltare pe termen lung”, care să păstreze locurile de muncă ale oamenilor și șantierul funcțional.