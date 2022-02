Polițiștii din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj-Napoca au depistat duminică în trenul internațional care circulă pe relația Brașov – Episcopia Bihor, un bărbat de 33 de ani din județul Bistrița-Năsăud, urmărit internațional. Bărbatul era căutat în vederea extrădării, de către autoritățile italiene, pentru săvârșirea infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal și proxenetism.

Bărbatul a fost predat polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale Cluj.

Luni, bistrițeanul a fost dus în fața judecătorului de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel Cluj cu propunere de arestare preventivă în baza mandatului european de arestare, care a fost admisă de instanță.

Din soluția pe scurt publicată pe Portalul instanțelor de judecată din România, reiese că bărbatul și-a dus soția în Italia unde a obligat-o, în 2019, să se prostitueze timp de câteva luni, monitorizând-o în mod constant.

„În temeiul art. 109 alin. 1 și art. 104 alin. 5, 6 ?i 10 din Legea nr. 302/2004 republicată, Constată că persoana solicitată C. O. a fost de acord cu predarea sa către autoritatea judiciară competentă din Italia. Dispune punerea în executare a mandatului european de arestare nr. 611/2021, gia 2361/19, R.G.N.R. D.D.A – 1458/2020 R.G.I.P – N. 142/2020 R.O.C.C.D.D.A emis la data de 10.08.2021 de către Judecătorul de anchete preliminare din cadrul T. R. C., I. emis în vederea cercetării persoanei solicitate C. O. pentru săvârşirea infracţiunii de proxenetism, în formă agravată, prev. de art. 81 C.p. și art. 3 n. 5 și 8 și art. 4 n. 3 L. nr.75/78 conform dreptului penal italian, constând în aceea că în mod repetat, în perioada 16.04.2019 – 25.07.2019, în executarea aceleiași rezoluții infracționale, a determinat-o prin constrângere, pe soția sa C. T., să se prostitueze în P. G. din R. C., I., loc unde o conducea și o monitoriza personal în mod constant, obţinând astfel în mod injust foloasele patrimoniale realizate de către soţia sa.

Constată că persoana solicitată C. O. a uzat de beneficiul conferit de regula specialității şi a solicitat ca în ipoteza condamnării pentru fapta care face obiectul prezentului mandat european de arestare, să execute pedeapsa în România. Constată că persoana solicitată C. O.a fost reţinută pe o durată de 24 de ore, respectiv din 30.01.2022, ora 18:00, până la data de 31.01.2022, ora 18:00. În temeiul art. 104 alin. 10 din Legea nr. 302/2004 republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispune arestarea în vederea predării a persoanei solicitate C. O. pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 31 ianuarie 2022 şi până la data de 1 martie 2022.

Dispune predarea persoanei solicitate către autoritățile judiciare italiene. În temeiul art. 7 din Legea nr. 302/2004 republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 272 Cod procedură penală, stabilește suma de 2.024 lei ca onorariu pentru apărătorul din oficiu al persoanei solicitate, sumă ce se va avansa din fondul Ministerului Justiției. Definitivă. Pronunțată în ședința publică din data de 31.01.2022″, este soluția pe scurt pronunțată luni de Curtea de Apel Cluj.