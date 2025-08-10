Un tânăr din Bistrița, care a fost depistat de jandarmi sâmbătă noaptea în timp ce consuma o substanță susceptibilă a fi interzisă, a fost dat pe mâna polițiștilor care vor continua cercetărilor.



Potrivit IJJ Bistrița-Năsăud, în această noapte, în jurul orei 02:30, jandarmii din cadrul Detașamentului 1 Mobil Bistrița au depistat în apropierea unui club din municipiul Bistrița un grup de tineri care prezentau un comportament suspect.

Jandarmii s-au apropiat și au constatat că unul dintre aceștia consuma o substanță de culoare albă, susceptibilă ca având efecte psihoactive.

„Echipajul de Jandarmerie i-a legitimat iar pe numele tânărului de 26 de ani, au întocmit actele de sesizare pentru infracțiunea de deținere de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept.

Documentele vor fi predate polițiștilor, pentru continuarea cercetărilor.

Reamintim cetățenilor că deținerea și consumul de substanțe interzise constituie infracțiuni prevăzute de legislația în vigoare și atrag răspunderea penală”, a transmis Georgeta Cășvan, purtătorul de cuvânt al IJJ Bistrița-Năsăud.