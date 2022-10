Soho Music Hall, locația din Bistrița pentru petreceri, evenimente și muzică LIVE se redeschide în data de 29 octombrie cu o super-petrecere: Halloween combinat cu un Kitsch party si muzica retro! Evenimentul începe la ora 22.00 și cei dornici de distracții cu vibe studențesc sunt așteptați într-un spațiu renovat, după un concept nou. Soho Music Hall se află pe strada Dimitrie Cantemir la nr. 1.

„Venim cu un nou concept si un nou look avand in vedere ca in ultimele 3 saptamani am fost in pline renovari si dorim sa cream si la Bistrita vibe-ul studentesc de la Cluj pentru ca tinerii nostri sa aiba in sfarsit un loc in orasul Bistrita unde sa gasesca petreceri tematice, concerte live si party-uri cu diferite genuri de muzica. Suntem cel mai longeviv brand in organizare de eventuri muzicale si petreceri tematice. Activitatea noastra nu se limiteaza doar tinerilor, deoarece in Soho se vor organiza eventuri cu muzica pentru toate varstele si de asemenea vor fi organizate evenimente de stand up comedy si concerte rock live cu trupe cunoscute din tara si nu numai.

Urmatoarele concerte programate in luna noiembrie vor gasi ca protagonisti trupe rock ca Dirty Shirt si Trooper.

Evenimentul de deschidere va avea loc pe data de 29 octombrie sambata incepand cu ora 22:00 si va fi pe tema Halloween combinat cu un Kitsch party si muzica retro. Urmatoarele concerte si petreceri din Soho vor fi anuntate pe pagina noastra oficiala de Facebook si Instagram, asa ca fiti cu ochii pe noi in fiecare saptamana pentru ca vom anunta mereu eventurile in avans“, au transmis organizatorii, scrie ObservatorBN.ro.

Citește și: Au început înscrierile pentru școlile de subofițeri de jandarmi! Care sunt condițiile și criteriile de recrutare