Gigi Becali, patronul clubului FCSB, așteaptă încă aprobarea Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD), structură aflată în subordinea Guvernului și din care fac parte, printre altele, ministerele Apărării și Economiei. Comisia poate consulta SRI și SIE înainte de a lua o decizie în privința tranzacției pusă la cale de Becali. Este vorba despre vânzarea Uzinei Mecanice Drăgășani SA, producător de muniție, preluată de Becali în 2004, către firma Romanian Allied International Defense SRL. Asociaţi în firmă, cu 50% dintre acţiuni fiecare, sunt americanul Anderson Douglas Charles şi ucraineanul Stepanenko Denys. Becali s-a plâns că procesul de avizare trenează, blocându-i încasarea sumei de 13 milioane de dolari stabilită pentru tranzacție.

Uzina Mecanică Drăgășani SA, a ajuns o afacere controlată de familia Becali

Uzina Mecanică Drăgășani SA a fost înființată la data de 1 februarie 2002 și are o vechime de 23 de ani. În ceea ce privește conducerea societății, administratorii declarați sunt Chiper Mihai (ex militar MAPN), Lutu Ion Ionuț (fost fotbalist) și Geambazi Vasile (nepotul lui Gigi Becali).

Cel mai mare acționar este George Becali, care deține 95,84% din capitalul social. Alături de acesta figurează și Hristu Becali, alt nepot de-ai lui Becali, însă fără o participație semnificativă în capitalul companiei. Totodată, Asociația Salariaților de la Uzina Mecanică Drăgășani, deţine 3,77% din acţiuni, iar Statul Român, reprezentat prin Ministerul Economiei – Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, deține 0,4% din capitalul social.

Tabloul financiar al Uzinei Mecanice Drăgășani SA arată un parcurs economic dezastruos

De la înființarea sa în anul 2002, Uzina Mecanică Drăgășani SA a funcționat permanent pe pierdere, fără să fi reușit vreodată să atingă un rezultat pozitiv. Încă din primul an, compania a raportat o pierdere netă de peste 64.000 de euro, iar în anul următor pierderea a ajuns la peste 440.000 de euro. Acest tipar al rezultatelor negative s-a menținut în fiecare an, indiferent de evoluția cifrei de afaceri sau de contextul economic.

Cifra de afaceri, de altfel modestă pentru o uzină, a avut un maxim înregistrat în 2003, cu puțin peste 192.000 de euro, dar a scăzut constant după acel an. În perioada 2007–2020, veniturile s-au situat la niveluri nesemnificative, de multe ori sub 50.000 de euro anual. Doar în ultimii ani a fost vizibilă o ușoară relansare, cu o cifră de afaceri de aproape 96.000 de euro în 2024. Cu toate acestea, pierderile au continuat să fie semnificative, înregistrând în același an un minus de 287.000 de euro.

Datoriile societății au crescut constant și au depășit 2 milioane de euro în 2024. Deși valoarea activelor imobilizate se menține stabilă, în jurul valorii de 3,5 milioane de euro în ultimii ani, capitalurile proprii s-au prăbușit. De la un nivel de peste 3 milioane de euro în 2018, acestea au ajuns în 2024 la doar 1,5 milioane, semn că pierderile repetate au erodat baza financiară a companiei.

Un alt indicator relevant este cel al personalului. Dacă în 2002 uzina avea 201 angajați, numărul acestora s-a redus drastic de-a lungul anilor. În 2021 și 2022, firma nu a raportat niciun angajat, ceea ce ridică semne de întrebare privind activitatea efectivă desfășurată. Abia în 2023 și 2024 apar din nou câțiva salariați, dar numărul lor rămâne foarte redus, cu doar 22 de persoane în 2024.

În ansamblu, tabloul financiar al Uzinei Mecanice Drăgășani SA arată un parcurs economic dezastruos. În peste două decenii de funcționare, firma nu a reușit să genereze profit nici măcar o dată, a acumulat pierderi anuale de ordinul sutelor de mii de euro, și-a pierdut aproape complet capitalul propriu și a rămas cu o activitate redusă la minimum.

Gigi Becali şi nepotul său Vasile Geambazi, au scăpat basma-curată de acuzaţiile de spălare de bani

Tribunalul București l-a achitat pe evaluatorul ANRP Emil Nuțiu, acuzat că a umflat artificial valoarea unui teren din Voluntari, favorizându-i pe Gigi Becali și nepotul său, Vasile Geambazi, care au încasat despăgubiri uriașe. Instanța a constatat că „fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția cerută de lege”.

Potrivit DNA, Nuțiu ar fi supraevaluat în 2011 un teren de 21,75 hectare cu 164%, ridicând artificial valoarea la peste 148 de milioane de euro, pe baza unui raport întocmit „prin manopere frauduloase” și cu acordul falsificat al cesionarului. Pe baza acestui raport, Comisia pentru Compensarea Imobilelor a emis un titlu de despăgubire, iar banii au ajuns ulterior la Becali.

Judecătorii au reținut însă că procurorii nu au descris în rechizitoriu faptele concrete ale membrilor comisiei, adică autorii presupus instigați de Nuțiu, și nici încălcările legii în baza cărora să se poată reține abuzul în serviciu. În lipsa unei astfel de fundamentări, instanța a considerat că nu se poate vorbi despre participație improprie.

Pe fondul acelorași raționamente juridice, în iunie 2021, DNA a clasat și dosarul în care erau vizați Becali și Geambazi pentru spălare de bani. Procurorii au invocat că nu există suficiente probe care să dovedească vinovăția acestora. Geambazi Vasile administrează şi GEAMBAZI ESTATE SRL, firmă care în anul 2024 a avut o cifră de afaceri de 132 242 euro şi un profit net de 36 407 euro.

Romanian Allied International Defense SRL, care vrea să cumpere Uzina Mecanică Drăgășani SA cu 13 milioane de dolari, este în colaps

Asociaţi în Romanian Allied International Defense SRL, cu 50% dintre acţiuni fiecare, sunt americanul Anderson Douglas Charles şi ucraineanul Stepanenko Denys. Romanian Allied International Defense SRL este o firmă care, deși figurează oficial ca activă în domeniul fabricării armamentului și muniției, nu pare că desfășoară o activitate economică reală. În perioada 2017 (anul înfiinţării) –2023, compania nu a înregistrat profit, iar numărul mediu de angajați a fost zero, ceea ce indică absența operațiunilor comerciale.

Pe parcursul acestor ani, firma a raportat pierderi în cinci dintre cei șapte ani de la deschidere. Cea mai mare pierdere a fost înregistrată în 2023, când a ajuns la 12.736 euro. Singurul an în care compania a înregistrat un profit, modest de altfel, a fost 2019, când a raportat 3.094 euro, probabil ca urmare a unor evenimente financiare excepționale, nu a activității de bază.

Capitalurile proprii sunt negative din 2018 și s-au adâncit constant până în 2023, când au atins o valoare de -21.001 euro. Datoriile firmei au rămas relativ stabile, în jur de 35.000 euro, însă acestea nu sunt susținute de investiții sau active importante. Activele circulante sunt extrem de reduse, în 2023 fiind de doar 1.083 euro, iar activele imobilizate lipsesc aproape complet.

Astfel, Romanian Allied International Defense SRL pare a fi o firmă fără activitate operațională reală, menținută formal, dar cu o situație financiară fragilă și dezechilibrată, cu pierderi constante și datorii ce nu sunt susținute de resurse economice.

Charles Douglas Anderson este fondatorul şi CEO-ul Wall Street Capital Partners.

Anderson a făcut parte din United States Marine Corps (infanteria marină a Statelor Unite ale Americii)

Stepanenko Denys, fost lider al unei echipe din Forțele pentru Operațiuni Speciale ale Marinei Ucrainene, administrează şi INTERNATIONAL DEFENCE INDUSTRY SRL, deschisă în martie 2025, care are, de asemenea, ca obiect de activitate, fabricarea muniţiei şi a armamentului.

Victor Dalescu