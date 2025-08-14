Un bărbat din Braniștea a fost reținut miercuri, după ce a furat telefonul unei femei din Drăgășani, în timp ce se afla în sala de așteptare a gării din Beclean.

Potrivit IPJ Bistrița-Năsăud, bărbatul este în vârstă de 48 de ani și este cercetat pentru furt calificat, el urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Beclean, în vederea dispunerii unei noi măsuri preventive.

„În fapt, la data de 5 august a.c., în jurul orei 03.30, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj-Napoca – Biroul Județean de Poliție Transporturi Bistrița-Năsăud au fost sesizați de către o femeie, de 67 de ani, din Drăgășani cu privire la faptul că, în timp ce se afla în Beclean, în sala de așteptare a stației CFR, i-a fost sustras telefonul mobil.

În urma cercetărilor efectuate, polițiștii Postului de Poliție Transporturi Feroviare Beclean pe Someș au identificat și depistat un bărbat de 48 de ani din Braniștea, bănuit de comiterea faptei. Acesta i-ar fi sustras femeii telefonul mobil dintr-un bagaj, după care s-ar fi deplasat spre peron”, precizează IPJ Bistrița-Năsăud.

Cercetările în acest caz sunt continuate de către polițiștii Postului de Poliție Transporturi Feroviare Beclean din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Bistrița-Năsăud, în vederea documentării faptei sub toate aspectele ei.