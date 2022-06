Avocații lui Gheorghe Ristea, ilfoveanul care s-a dat prin Bistrița-Năsăud drept procuror DNA, acuzat acum de trafic de influență în formă continuată, încearcă să îi schimbe încadrarea juridică în infracțiunea de înșelăciune. Cererea apărătorilor a venit după ce au fost audiați în instanță doi martori, unul dintre aceștia fiind cel care l-a dat pe Ristea pe mâna polițiștilor de la Anticorupție și a procurorilor.

În urmă cu trei luni, arătam că, Gheorghe Ristea a fost trimis în judecată de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, după ce în 2019, dându-se drept procuror DNA, a tras pe sfoară doi bărbați din Livezile, unul fiind cu ceva ani în urmă chiar fostul primar al comunei, cărora le-a promis, în schimbul unor sume de bani și produse alimentare, că va interveni pe lângă „colegii” de la DNA Cluj pentru a demara o anchetă în baza plângerilor celor doi. Cum au trecut luni bune și ancheta nu s-a pornit, iar Ristea a mai cerut o dată bani și alimente, unul dintre livezeni a mirosit că treaba miroase a înșelăciune, astfel că s-a dus ață la DGA și a depus plângere. Anchetatorii l-au prins în flagrant pe Ristea cu 1000 de lei la plic, 5 litri de vin, 2,5 litri de ţuică, 2,5 litri de afinată, două bucăţi de salam, o bucată de pastramă vidată şi 5 bucăți de cârnat, în brațe.

Anul trecut a fost trimis în judecată, însă a urmat o perioadă în care dosarul a stat pe cameră preliminară de unde a ieșit abia anul acesta, când a început judecata pe fond.

După câteva amânări, instanța a decis să audieze martori. Primii doi au fost cei pe care Ristea a încercat să-i tragă pe sfoară: Olimpiu Neamț și Marin Platon.

Apărarea a încercat să scoată în evidență faptul că în cauză nu poate fi vorba de nicio infracțiune de trafic de influență, în condițiile în care cei doi nu știau că Ristea nu e de fapt procuror, nici măcar nu i-au cerut o legitimație care să ateste acest fapt, avea un mod de operare foarte general, fără a avea însă puterea de a influența cursul justiției în vreun dosar concret. A făcut niște promisiuni de pe urma cărora a avut niște beneficii.

Neamț: A pretins 3.000 lei! Am avut un șoc

Chemat în fața instanței, Olimpiu Neamț a arătat în instanță cum au decurs lucrurile. Potrivit acestuia, prin 2016, Marin Platon, la acea vreme pădurar în cadrul Districtului Silvic Livezile, a avut neînțelegeri cu primarul comunei, Traian Simionca, și era pasibil să fie dat afară din serviciu. În acest context, Platon, nemulțumit fiind de activitatea primarului Simionca, susținea că ar avea anumite dovezi care arătau că edilul ar fi comis ilegalități.

“În acest context, Platon Marin a făcut o plângere penală împotriva primarului. Nu știu unde a depus acea plângere, dar este posibil să fie la DNA sau la Poliție, nu știu exact.

Cert este că Platon Marin era nemulțumit că aspectele sesizate de el în plângere nu erau cercetate sau cercetările nu se mișcau mai repede”, a spus Neamț în fața instanței.

Potrivit acestuia, în aceeași perioadă a aflat prin intermediu unei cunoștințe, Ioan Dragotă, că ar fi un procuror care ar putea să urgenteze lucrurile în urma plângerii lui Platon.

“I-am spus lui Platon Marin despre discuția avută cu Dragotă Ioan, iar acesta i-a cerut lui Dragotă Ioan să-l cheme la Bistrița pe inculpatul Ristea Gheorghe, despre care atunci credeam că este procuror în cadrul DNA. Dragotă Ioan avea la vremea respectivă mai multe probleme și discuta frecvent la telefon cu Ristea Gheorghe, așa că l-a contactat telefonic și i-a cerut să vină la Bistrița. (…)

Cu ocazia discuțiilor de la locuința mea, Ristea Gheorghe a lăsat clar de înțeles că într-adevăr este procuror și în discuțiile sale făcea vorbire de anumite spețe. Ristea Gheorghe spunea că au mai fost situații similare, dădea exemple și spunea că situația se va rezolva”, a spus Neamț, care mai apoi a precizat că la finalul discuțiilor Ristea ar fi cerut lui Platon 3.000 lei, fiindcă “trebuie să dea și el ai departe” la colaboratorii lui din branșă.

“ Noi așa am crezut că va face, gândindu-mă că «și la avocat trebui să plătești onorariul».

Am avut un șoc când am auzit ceea ce pretinde Ristea Gheorghe, însă, până la urmă, Platon Marin s-a căutat prin buzunare și a spus că are 1.500 lei. Apoi Platon Marin a scos cei 1.500 lei din buzunar și i-a dat lui Ristea Gheorghe. Arăt că diferența de 1.500 lei până la cei 3.000 lei ceruți de Ristea Gheorghe i-am dat-o eu. În acest scop m-am dus la Bistrița, la bancomat, și am scos 1.500 lei. Ristea Gheorghe a venit și el cu mașina la Bistrița, până în față la bancomat.

Pentru a ridica bani de la bancomat am mers cu mașina mea la Bistrița, iar inculpatul Ristea Gheorghe cu mașina lui condusă de șofer. Pe traseu, până la Bistrița, am oprit la casa unui director de firmă din Bistrița, pe nume S…, cu care inculpatul a purtat mai multe discuții la poartă, timp în care eu am rămas în mașina mea. Ulterior, inculpatul mi-a povestit că și domnul S…ar avea unele probleme juridice și că îl ajută, lucru care mi-a întărit convingerea că-l va ajuta și pe Platon Marin.

După ce a luat banii de la mine, Ristea Gheorghe a plecat”, a declarant Neamț în fața instanței.

Platon: Ristea mi-a spus că trebuie să-i dau 1.500 lei

Și Platon Marin a fost audiat de instanță. Și, în mod ciudat, declarația acestuia parcă e din filmul lui Neamț.

„ (…) Acasă la Neamț Olimpiu, Ristea Gheorghe s-a prezentat ca fiind procuror DNA însă nu mi-a prezentat nicio legitimație. La început, acasă la Neamț Olimpiu i-am povestit lui Ristea Gheorghe ce probleme am cu primarul, în concret nereguli pe care le face acesta. Inculpatul Ristea Gheorghe mi-a cerut să scriu ceea ce am spus, lucru pe care l-am făcut la mine acasă. Am formulat plângerea și i-am dat-o a doua zi dimineața, când Ristea Gheorghe a venit la locuința mea.

Acasă la Neamț Olimpiu, discuțiile s-au purtat la o masă, la o cafea, iar după ce am expus problemele, Ristea Gheorghe mi-a spus că trebuie să-i dau 1.500 lei. Pentru că «așa este începutul», respectiv cazarea procurorilor. Ristea Gheorghe a justificat pretinderea sumei de 1.500 lei, respectiv 15.000.000 lei vechi, spunând că pentru a rezolva plângerea mea se vor deplasa procurori de la București la Bistrița care se vor caza la Bistrița și cu acei bani trebuia plătită cazarea.

Precizez că am avut convingerea că într-adevăr Ristea Gheorghe este procuror pentru că a venit îmbrăcat elegant, cu o mașină cu numere de Ilfov, cu șofer. (…)

Neamț Olimpiu mi-a spus că și el i-a dat 1.500 lei lui Ristea Gheorghe, însă nu am văzut acest lucru.

A doua zi am fost sunat la telefon de Ristea Gheorghe care mi-a spus că vine la mine pentru a lua banii, iar eu l-am primit. Când a ajuns la locuința mea Ristea Gheorghe m-a întrebat de bani, iar eu i-am spus că vom merge în oraș la bancomat însă înainte de a pleca m-a întrebat dacă am produse de carne. I-am răspuns că am fiindcă eram aproape de sărbătoarea Crăciunului și i-am dat cârnați și salam, iar apoi mi-a cerut să îi dau mai mult ca să aibă să dea și la colegii lui de la București. În aprecierea mea cred că i-am dat cam 20 kg de produse de carne inculpatului.

Apoi am plecat de la domiciliul meu, eu mergând cu mașina mea la un bancomat, iar inculpatul mi-a spus că mă așteaptă la un prieten de-a lui pe nume S…, vis-a-vis de magazinul Ferometal. După ce am luat banii de la bancomat m-am dus în fața casei lui S…, unde în drum mă aștepta inculpatul. Apoi inculpatul a urcat în mașina mea și i-am dat cei 1.500 lei.

După sărbătorile de iarnă, nu rețin exact data, am fost sunat de Ristea Gheorghe care mi-a cerut să îi trimis din nou produse de carne, țuică, vin și 1.000 lei. Inculpatul a fost «scurt la telefon», dar mi-a spus că cele cerute sunt pentru a continua cercetările referitor la plângerea mea. În acest context mi-am dat seama că am fost păcălit și am sesizat organele de poliție”, a declarat Platon.

Dacă în ceea ce privește modul în care i-au fost înmânați banii declarațiile celor doi seamănă aproape ca două picături de apă, pe ici pe colo mai sunt și aspecte care se bat cap în cap. Dacă Neamț lasă să se înțeleagă faptul că el practic l-ar fi ajutat pe Platon cu “diferența de 1.500”, pădurarul a spus în fața instanței că Neamț i-a dat lui Ristea 1.500 lei “pentru problema lui”, întrucât ar fi făcut și el plângere.

Atât Neamț, cât și Platon au recunoscut că Ristea nu le-a arătat nici legitimație care să ateste că ar fi într-adevăr procuror, dar nici cât câștigă lunar un procuror.

Despre schimbarea încadrării juridice din trafic de influență în înșelăciune simplă, instanța a precizat că cererea apărării va fi luată în discuție la finalul cercetării judecătorești. Până una alta, în cauză vor fi audiați și alți martori.