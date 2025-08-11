pentru a discuta, sub regula Chatham House, cum integrează inteligența artificială în munca lor de zi cu zi. Concluzia dominantă: AI are potențialul de a „fura” locul de muncă aproape oricui, însă, în prezent, efectul imediat se vede mai mult în restructurarea atribuțiilor decât în valuri de concedieri.

CFO descriu o utilizare tot mai sofisticată a AI:

Analize de limbaj în conferințele de rezultate, folosind istoricul pentru a înțelege cum anumite cuvinte influențează sentimentul investitorilor.

Construirea de scenarii pentru proiecții de profit, care iau în calcul incertitudini precum tarife comerciale, schimbări de politici publice sau investiții tehnologice.



Dezvoltarea de seturi de date hiper-personalizate și strategii go-to-market ce includ agenți AI și interacțiuni adaptate la agenții AI ai clienților.

O altă temă comună a fost alfabetizarea AI în organizații: de la programe de învățare top-down până la criterii de promovare care includ competențe legate de Inteligența Artificială, semn că funcția financiară își recalibrează standardele de leadership în era modelelor generative.

Deși majoritatea companiilor nu reduc posturi din cauza AI, acestea evită să mărească efectivele până când impactul se clarifică, menținând o disciplină prudentă în privința headcount-ului.

Acest tablou se potrivește și cu alte observații recente din ecosistemul financiar: adoptarea AI crește în zone cu implementare relativ facilă și valoare imediată—planificare financiară, scenarii de risc, monitorizarea fraudei—în timp ce ariile ce cer finețe analitică rămân abordate gradual. În ansamblu, mesajul CFO-ilor este pragmatic: AI devine infrastructură strategică pentru decizii și eficiență, iar miza este integrarea responsabilă, cu guvernanță solidă și rezultate măsurabile.

Inteligența Artificială va fi „mai bună la orice”

Fostul director comercial al Google X, Mo Gawdat, spune că ideea potrivit căreia IA va crea locuri de muncă este „100% o prostie” și chiar avertizează că „directorii incompetenți” sunt pe cale să fie concediați.

Gurul tehnologic prezice că AGI (inteligența generală artificială) va fi mai bună în orice domeniu decât majoritatea oamenilor. Doar cei mai buni angajați din domeniile lor își vor păstra locurile de muncă „pentru o perioadă”, iar chiar și liderii guvernamentali „răi” ar putea fi înlocuiți de roboți, a afirmat el.

„Directorii executivi se bucură că acum pot renunța la angajați și pot obține creșteri de productivitate și reduceri de costuri, deoarece IA poate face această treabă. Singurul lucru la care nu se gândesc este că IA îi va înlocui și pe ei”, a spus Gawdat.

„IA generală va fi mai bună decât oamenii în toate domeniile, inclusiv în funcția de director executiv. Trebuie să vă imaginați că va veni o vreme în care cei mai incompetenți directori executivi vor fi înlocuiți”, a mai spus acesta.

Mustafa Suleyman, unul dintre fondatorii DeepMind de la Google, care este acum șeful diviziei de inteligență artificială la Microsoft, recrutează talente din fosta sa companie, sunându-i personal și promițându-le că viața la Microsoft are o atmosferă mai apropiată de cea a unei companii start-up decât cea de la Google.

El a recrutat 24 de angajați de la Google, oferindu-le salarii considerabil mai mari decât cele primite la DeepMind.

Alți lideri din domeniul tehnologiei, precum Demis Hassabis, CEO al Google DeepMind, și Sam Altman, directorul OpenAI, sunt convinși că până în 2030 inteligența artificială va depăși chiar și cele mai puternice persoane. Și acest lucru ar putea fi benefic pentru umanitate: pentru ca oamenii să prospere în această nouă eră, directorii corporativi imorali și liderii mondiali trebuie înlocuiți cu inteligența artificială, a spus Gawdat.

Sursa: HotNews.ro

